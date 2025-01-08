Инструменты безопасности контейнеров - Самые популярные приложения - Гамбия

Synack

synack.com

Лучшая платформа для обеспечения безопасности по требованию. Тестирование на проникновение PTaaS как услуга. Наступательное тестирование безопасности, которое со временем улучшит вашу безопасность. Одна платформа — множество применений. Ожидайте стратегического тестирования на проникновение, которое обеспечит полный контроль и прозрачность, выявит закономерности и недостатки в вашей программе безопасности, позволит организациям улучшить общий уровень безопасности и предоставит отчеты на уровне руководителей для руководства и совета директоров. Интеллектуальная платформа тестирования безопасности Synack включает в себя усовершенствования в области автоматизации и расширенного интеллекта для более широкого охвата поверхностей атак, непрерывного тестирования и повышения эффективности, предоставляя более глубокое понимание проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Платформа обеспечивает оптимальное сочетание специалистов по тестированию и интеллектуального сканирования в режиме 24/7/365 — и все это под вашим контролем. Как всегда, Synack не только развертывает элитную команду Synack Red Team (SRT) для тестирования вашего актива, но теперь одновременно развертывает SmartScan или интеграцию с инструментом приложения сканера вашей компании. Продукт Synack SmartScan использует Hydra, собственный сканер нашей платформы, для постоянного обнаружения предполагаемых уязвимостей для SRT, которые затем сортируют их для получения только лучших в своем классе результатов. Кроме того, мы обеспечиваем дополнительный уровень строгости тестирования посредством массовых тестов на проникновение, в ходе которых исследователи SRT активно ищут уязвимости и заполняют контрольные списки соответствия. Используя свои собственные инструменты и методы, они обеспечивают беспрецедентную человеческую креативность и строгость. Используя платформу Synack для выполнения высокоуровневых автоматизированных оценок всех приложений и стимулируя команду Synack Red к постоянному и творческому участию, Synack предлагает уникальное сочетание нашего человеческого и искусственного интеллекта, что приводит к наиболее эффективным и действенным краудсорсинговым решениям. тест на проникновение на рынок. Кроме того, теперь доступно на FedRAMP и Azure Marketplace: платформа Synack предоставляет тестирование на проникновение как услугу (PTaaS).