Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Инструменты безопасности контейнеров - Самые популярные приложения - Фолклендские о-ва
Инструменты безопасности контейнеров необходимы для защиты различных компонентов контейнерных приложений, их базовой инфраструктуры и подключенных сетей. Контейнеры, широко используемые командами DevOps, упрощают упаковку программных модулей для разработки. После разработки эти контейнеры оркестрируются, развертываются и подключаются, что делает безопасность критически важной на каждом этапе их жизненного цикла. Программное обеспечение для обеспечения безопасности контейнеров предоставляет важные функции для управления доступом, тестирования мер безопасности и защиты облачной инфраструктуры, в которой размещаются эти приложения. Эти инструменты помогают администраторам контролировать, кто может получать доступ к контейнерным данным и интегрироваться с приложениями. Они также предлагают возможности тестирования для разработки надежных политик безопасности, выявления уязвимостей нулевого дня и моделирования атак известных угроз.
Отправить новое приложение
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное ...
Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможност...
Synack
synack.com
Лучшая платформа для обеспечения безопасности по требованию. Тестирование на проникновение PTaaS как услуга. Наступательное тестирование безопасности, которое со временем улучшит вашу безопасность. Одна платформа — множество применений. Ожидайте стратегического тестирования на проникновение, которое...
Snyk
snyk.io
Snyk (произносится как Snyk) — это платформа безопасности для разработчиков, предназначенная для защиты пользовательского кода, зависимостей с открытым исходным кодом, контейнеров и облачной инфраструктуры на одной платформе. Решения Snyk для обеспечения безопасности разработчиков позволяют безопасн...
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop — это партнер по кибербезопасности, которому предприятия доверяют, чтобы выявлять киберриски и повышать устойчивость бизнеса. Платформа ExtraHop RevealX для обнаружения и реагирования сети, а также управления производительностью сети уникально обеспечивает мгновенную видимость и беспрецеден...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Оно дает организациям беспрецедентную информацию об их состоянии рисков и предлагает действенные шаги по снижению рисков. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ...
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com — это облачный набор инструментов для наступательного тестирования безопасности, ориентированный на веб-приложения и тестирование на проникновение в сеть.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep — это легко настраиваемая платформа безопасности приложений, созданная для инженеров по безопасности и разработчиков. Semgrep сканирует собственный и сторонний код, чтобы найти проблемы безопасности, уникальные для организации, уделяя особое внимание молниеносному получению действенных, мало...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, гарантирующей это с гарантией Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает к...
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan обеспечивает круглосуточные оповещения и обнаружение уязвимостей безопасности. Стандартное сканирование уязвимостей с открытым исходным кодом. Автоматические оповещения, когда что-то меняется. Управляйте целевым списком вручную или автоматически импортируйте его от поставщиков, таких как ...
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — это встроенная платформа интеграции, обеспечивающая удобство подключения приложений SaaS. С помощью Cobalt SaaS-компании могут предлагать своим клиентам интеграцию в естественной и естественной форме. Благодаря быстро растущему каталогу, насчитывающему более 250+ готовых интеграций, Cobalt ...
Xygeni
xygeni.io
Защитите свою разработку и доставку программного обеспечения! Xygeni Security специализируется на управлении состоянием безопасности приложений (ASPM), используя глубокую контекстуальную информацию для эффективного определения приоритетов и управления рисками безопасности, сводя к минимуму шум и чре...
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security помогает вам выявлять уязвимости в ваших веб-приложениях, API, GraphQL и устранять их с помощью практических данных, прежде чем хакеры каким-либо образом причинят вам вред. С помощью Beagle Security вы можете интегрировать автоматическое тестирование на проникновение в свой конвейер ...
Intruder
intruder.io
Intrumer — это платформа управления поверхностью атак, которая позволяет организациям обнаруживать, обнаруживать и устранять слабые места в любых уязвимых активах в своей сети. Он на постоянной основе предоставляет практические советы по устранению проблем, настраивая результаты работы нескольких ве...
Cycode
cycode.com
Cycode — единственное комплексное решение для обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения (SSC), обеспечивающее прозрачность, безопасность и целостность на всех этапах SDLC. Cycode интегрируется со всеми вашими инструментами конвейера доставки программного обеспечения и постав...
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфрастру...
Probely
probely.com
Probely — это сканер веб-уязвимостей, который позволяет клиентам легко проверять безопасность своих веб-приложений и API. Наша цель — сократить разрыв между разработкой, безопасностью и эксплуатацией, сделав безопасность неотъемлемой характеристикой жизненного цикла разработки веб-приложений и сообщ...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — единственная в отрасли платформа контейнерной безопасности со встроенной сетевой безопасностью для предотвращения, обнаружения и устранения нарушений безопасности в мультиоблачных и гибридных развертываниях. Calico Cloud построен на Calico Open Source, наиболее распространенном решени...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования обл...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — это платформа безопасности программного обеспечения, ориентированная на разработчиков, обеспечивающая расширенное сканирование кода и оценку уязвимостей облака. Наша платформа отдает приоритет реальным угрозам, снижает количество ложных срабатываний и делает понятными общие уязвимо...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему...
Detectify
detectify.com
Полное управление поверхностью внешних атак для команд AppSec и ProdSec, Начните охватывать поверхность внешних атак с помощью тщательного обнаружения, точной оценки уязвимостей с точностью 99,7 % и ускоренного устранения последствий с помощью практических рекомендаций — и все это на одной полной а...
Escape
escape.tech
Находите и исправляйте недостатки безопасности GraphQL в масштабе вашего процесса DevSecOps. Используйте DAST и ASM нового поколения для раннего обнаружения и устранения уязвимостей бизнес-логики в режиме реального времени в GraphQL, повышая безопасность от разработки до развертывания.
Conviso
convisoappsec.com
Платформа Conviso охватывает весь конвейер безопасности, чтобы дать разработчикам возможность создавать безопасные приложения. Потому что безопасность не должна быть изолированной частью вашего конвейера разработки — это должна быть постоянная совместная деятельность всех команд. Теперь Conviso пред...
Data Theorem
datatheorem.com
Решения RamQuest включают наши полностью интегрированные решения для закрытия, условного депонирования, обработки изображений, управления транзакциями, проектирования и цифровых торговых площадок и доступны локально или в размещенной среде.
Bright Security
brightsec.com
Ориентированная на разработку платформа DAST от Bright Security предоставляет как разработчикам, так и специалистам AppSec возможности тестирования безопасности корпоративного уровня для веб-приложений, API, а также приложений GenAI и LLM. Брайт знает, как проводить правильные тесты в нужное время в...
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec — это стек безопасности с открытым исходным кодом, который обнаруживает агрессивное поведение и предотвращает доступ к вашим системам. Его удобный дизайн и простота интеграции в вашу текущую инфраструктуру безопасности обеспечивают низкий технический входной барьер и высокий уровень безопас...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут ув...
Akto
akto.io
Akto — это надежная платформа для групп по безопасности приложений и продуктов, позволяющая создавать программы безопасности API корпоративного уровня на протяжении всего конвейера DevSecOps. Наш ведущий в отрасли пакет решений для обнаружения API, управления состоянием безопасности API, раскрытия к...
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает...
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix — это платформа безопасности на базе Ycombinator для вашего кода, облака, удостоверений и рабочих нагрузок. Cloudanix предоставляет решения для ваших мультисред, которые могут включать в себя несколько облаков, несколько учетных записей, несколько регионов, несколько сред выполнения и т. д...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, крит...
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быст...