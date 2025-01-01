Службы управления контактами - Самые популярные приложения

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Службы управления контактами — это цифровые платформы или инструменты, которые облегчают организацию, хранение и управление контактной информацией. Они предоставляют централизованную систему для хранения подробной информации о физических или юридических лицах, включая имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и дополнительные соответствующие данные. Эти службы часто предлагают такие функции, как категоризация контактов, функции поиска и возможность синхронизации и обновления информации на нескольких устройствах. Службы управления контактами ценны для предприятий, специалистов и частных лиц, которые ищут эффективные способы ведения своих списков контактов и доступа к ним.
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Google Contacts
contacts.google.com
Google Contacts - это инструмент для управления контактами, позволяющий организовать и синхронизировать контакты на разных устройствах с учетной записью Google.
iCloud Contacts
icloud.com
iCloud Contacts позволяет организовывать и синхронизировать ваши контакты между устройствами Apple и Microsoft Outlook, обеспечивая безопасный доступ и резервное копирование.
Contacts+
contactsplus.com
Контакты+ - приложение для управления контактами, объединяющее дубликаты, сканирующее визитки и обеспечивающее доступ с разных устройств.
Outlook People
live.com
Outlook People - приложение для управления контактами, позволяющее организовывать и синхронизировать контакты из разных учетных записей электронной почты.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.
네이버 주소록
contact.naver.com
Приложение 네이버 주소록 помогает управлять контактами, позволяя хранить, редактировать и синхронизировать информацию на разных устройствах.
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