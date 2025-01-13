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Службы управления контактами - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн
Службы управления контактами — это цифровые платформы или инструменты, которые облегчают организацию, хранение и управление контактной информацией. Они предоставляют централизованную систему для хранения подробной информации о физических или юридических лицах, включая имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и дополнительные соответствующие данные. Эти службы часто предлагают такие функции, как категоризация контактов, функции поиска и возможность синхронизации и обновления информации на нескольких устройствах. Службы управления контактами ценны для предприятий, специалистов и частных лиц, которые ищут эффективные способы ведения своих списков контактов и доступа к ним.
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Google Contacts
contacts.google.com
Google Контакты — это инструмент управления контактами Google, который доступен в бесплатной службе электронной почты Gmail, как отдельная служба и как часть бизнес-ориентированного набора веб-приложений Google G Suite.
Contacts+
contactsplus.com
Самое интуитивно понятное приложение для управления контактами для профессионалов, команд и малого бизнеса. Легко управляйте своими отношениями с помощью Contacts+.
iCloud Contacts
icloud.com
Вы можете организовать свои контакты и их легко найти с помощью «Контактов» на iCloud.com. Внесенные вами изменения автоматически появляются на сайте iCloud.com и везде, где вы настраиваете iCloud для контактов, включая приложение «Контакты» на вашем iPhone, iPad, iPod touch или Mac или Microsoft Outlook на компьютере с Windows.
Outlook People
live.com
People — это приложение для управления контактами и адресной книгой. Это позволяет пользователю организовывать и связывать контакты из разных учетных записей электронной почты.
네이버 주소록
contact.naver.com
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Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложности ваших требований и опыта кодирования. Zoho Creator включает в себя: - Zoho ContactManager — это онлайн-программа для управления контактами, которая позволяет организовывать контакты, задачи и сделки в одном месте.