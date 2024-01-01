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Службы управления контактами - Самые популярные приложения - Бангладеш
Службы управления контактами — это цифровые платформы или инструменты, которые облегчают организацию, хранение и управление контактной информацией. Они предоставляют централизованную систему для хранения подробной информации о физических или юридических лицах, включая имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и дополнительные соответствующие данные. Эти службы часто предлагают такие функции, как категоризация контактов, функции поиска и возможность синхронизации и обновления информации на нескольких устройствах. Службы управления контактами ценны для предприятий, специалистов и частных лиц, которые ищут эффективные способы ведения своих списков контактов и доступа к ним.
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Google Contacts
contacts.google.com
Google Контакты — это инструмент управления контактами Google, который доступен в бесплатной службе электронной почты Gmail, как отдельная служба и как часть бизнес-ориентированного набора веб-приложений Google G Suite.
Contacts+
contactsplus.com
Самое интуитивно понятное приложение для управления контактами для профессионалов, команд и малого бизнеса. Легко управляйте своими отношениями с помощью Contacts+.
iCloud Contacts
icloud.com
Вы можете организовать свои контакты и их легко найти с помощью «Контактов» на iCloud.com. Внесенные вами изменения автоматически появляются на сайте iCloud.com и везде, где вы настраиваете iCloud для контактов, включая приложение «Контакты» на вашем iPhone, iPad, iPod touch или Mac или Microsoft Ou...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...
Outlook People
live.com
People — это приложение для управления контактами и адресной книгой. Это позволяет пользователю организовывать и связывать контакты из разных учетных записей электронной почты.
네이버 주소록
contact.naver.com
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