Поставщики аутсорсинговых услуг контакт-центра - Самые популярные приложения

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Аутсорсинговые услуги контакт-центра предлагают предприятиям альтернативный подход к управлению требованиями поддержки клиентов. Эти услуги обслуживают определенные отрасли промышленности, такие как авиакомпании, маркетинг, программное обеспечение, розничная торговля и промышленная продукция. Кроме того, они специализируются на удовлетворении различных потребностей клиентов, включая многоязычную поддержку, многоканальную связь, удаленные видеоинструкции и возможности совместного использования экрана. Аутсорсинг функций контакт-центра потенциально может снизить накладные расходы для растущих предприятий. Более того, это устраняет необходимость в инвестировании в обучение новых агентов поддержки и поддержание программной и аппаратной инфраструктуры контакт-центра. Используя эти услуги, предприятия могут расширить свои возможности обслуживания клиентов, чтобы удовлетворить быстро растущую клиентскую базу, тем самым способствуя ускоренному росту бизнеса.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.
Futwork
futwork.com
Futwork помогает компаниям увеличивать команды исходящих звонков без добавления фиксированных затрат.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.
AnswerConnect
answerconnect.com
AnswerConnect - приложение для управления вызовами, предоставляющее 24/7 поддержку и оптимизацию коммуникации для бизнеса.
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial - это платформа для автосалонов, обеспечивающая интеграцию CRM, автоматизацию работы с клиентами и управление потенциальными клиентами через различные каналы.
HelloSells
hellosells.com
HelloSells - служба квалификации лидов 24/7 для команд продаж и маркетинга. Упрощает захват и квалификацию лидов, а также запись на встречи.
Blazeo
blazeo.com
Blazeo — платформа для конверсии рекламы, предлагающая услуги по захвату лидов, квалификации, назначению встреч и подписям с поддержкой 24/7.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot - это ведущий сервис ответов и поддержки клиентов для профессионалов в сфере домашних услуг, борьбы с вредителями и ухода за газонами.
Go Answer
goanswer.io
Go Answer предоставляет профессиональные услуги ответственной связи, включая виртуального секретаря и поддержку клиентов для различных отраслей.
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