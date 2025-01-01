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Поставщики аутсорсинговых услуг контакт-центра
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Поставщики аутсорсинговых услуг контакт-центра - Самые популярные приложения

Аутсорсинговые услуги контакт-центра предлагают предприятиям альтернативный подход к управлению требованиями поддержки клиентов. Эти услуги обслуживают определенные отрасли промышленности, такие как авиакомпании, маркетинг, программное обеспечение, розничная торговля и промышленная продукция. Кроме того, они специализируются на удовлетворении различных потребностей клиентов, включая многоязычную поддержку, многоканальную связь, удаленные видеоинструкции и возможности совместного использования экрана. Аутсорсинг функций контакт-центра потенциально может снизить накладные расходы для растущих предприятий. Более того, это устраняет необходимость в инвестировании в обучение новых агентов поддержки и поддержание программной и аппаратной инфраструктуры контакт-центра. Используя эти услуги, предприятия могут расширить свои возможности обслуживания клиентов, чтобы удовлетворить быстро растущую клиентскую базу, тем самым способствуя ускоренному росту бизнеса.

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ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork помогает компаниям увеличивать команды исходящих звонков без добавления фиксированных затрат.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

AnswerConnect - приложение для управления вызовами, предоставляющее 24/7 поддержку и оптимизацию коммуникации для бизнеса.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial - это платформа для автосалонов, обеспечивающая интеграцию CRM, автоматизацию работы с клиентами и управление потенциальными клиентами через различные каналы.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

HelloSells - служба квалификации лидов 24/7 для команд продаж и маркетинга. Упрощает захват и квалификацию лидов, а также запись на встречи.

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Blazeo — платформа для конверсии рекламы, предлагающая услуги по захвату лидов, квалификации, назначению встреч и подписям с поддержкой 24/7.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot - это ведущий сервис ответов и поддержки клиентов для профессионалов в сфере домашних услуг, борьбы с вредителями и ухода за газонами.

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

Go Answer предоставляет профессиональные услуги ответственной связи, включая виртуального секретаря и поддержку клиентов для различных отраслей.

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Поставщики аутсорсинговых услуг контакт-центра - Самые популярные приложения - WebCatalog