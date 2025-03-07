Поставщики аутсорсинговых услуг контакт-центра - Самые популярные приложения - Уругвай

SimpSocial

simpsocial.com

Simpsocial знает, что должно быть похожа на программу современного контактного центра: быстрый, масштабируемый и полон полезных функций. Он предоставляет команды по продажам и поддержке ресурсов, которые им необходимы для удовлетворения квотов и быстрого закрытия большего количества сделок. Это достигает этого, предлагая все в одном программное обеспечение, которое позволяет командам продаж общаться с потребителями так, как они предпочитают: по телефону, текстовым, электронной почте или социальным сетям. Последовательная маркетинговая платформа Simpsocial, созданная для гарантирования того, что ваши автомобильные лиды обращаются быстрее, дольше и с минимальными ресурсами! Он имеет бесшовную интеграцию со всеми основными CRM, что делает его обязательным до 10-кратным продажами. Переход на Simpsocial прост для любой команды, большой или маленькой. Simpsocial - это инструмент производительности, который позволяет автоматизировать ваши рабочие процессы. Вы будете тратить больше времени на создание отношений с клиентами, а не играть в догоняние на своих телефонах, если вы используете триггеры. Кроме того, контакт ведет от любого компьютера, потому что Simpsocial обрабатывает утомительную задачу сочетания потенциальных клиентов из различных каналов в одну интеллектуальную платформу. Теперь еще лучше, когда мы сосредоточимся на революционном подходе к генерированию лидов: массовый отклик ведущих путем текстовых сообщений и призыв. Вы хотите узнать больше о Simpsocial и что он может для вас сделать?