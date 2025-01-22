Поставщики аутсорсинговых услуг контакт-центра - Самые популярные приложения - Россия

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Аутсорсинговые услуги контакт-центра предлагают предприятиям альтернативный подход к управлению требованиями поддержки клиентов. Эти услуги обслуживают определенные отрасли промышленности, такие как авиакомпании, маркетинг, программное обеспечение, розничная торговля и промышленная продукция. Кроме того, они специализируются на удовлетворении различных потребностей клиентов, включая многоязычную поддержку, многоканальную связь, удаленные видеоинструкции и возможности совместного использования экрана. Аутсорсинг функций контакт-центра потенциально может снизить накладные расходы для растущих предприятий. Более того, это устраняет необходимость в инвестировании в обучение новых агентов поддержки и поддержание программной и аппаратной инфраструктуры контакт-центра. Используя эти услуги, предприятия могут расширить свои возможности обслуживания клиентов, чтобы удовлетворить быстро растущую клиентскую базу, тем самым способствуя ускоренному росту бизнеса.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
AnswerConnect
answerconnect.com
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ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
HelloSells
hellosells.com
Круглосуточная квалификационная служба для отделов продаж и маркетинга. Повысьте коэффициент конверсии и улучшите рентабельность инвестиций с помощью привлечения потенциальных клиентов, квалификации и записи на прием.
Blazeo
blazeo.com
Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызовов, виртуального помощника и SMS-сообщения. Предоставляемые нами инструменты легко адаптируются, что позволяет нашим услугам расти по мере расширения наших клиентов. Наши обученные в отрасли агенты предоставляют экспертные знания каждому клиенту круглосуточно и без выходных. Мы стремимся быть наиболее ориентированным на поддержку комплексным решением для наших клиентов в нашей нише.
Go Answer
goanswer.io
В Go Answer мы специализируемся на предоставлении ряда профессиональных автоответчиков, включая виртуального секретаря и ответ на звонки, входящие контакт-центры, предлагающие прием заказов или техническую поддержку, управляемый онлайн-чат и юридические услуги приема. Мы обслуживаем различные отрасли, такие как розничная торговля и электронная коммерция, юриспруденция, медицина, недвижимость и управление недвижимостью, гостиничный бизнес и образование. Начните сегодня с 30-дневной бесплатной пробной версии. Упомяните, что видели нас на G2, и получите скидку 50 % на первый месяц!
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial знает, какой должна быть современная программа контакт-центра: быстрой, масштабируемой и полной полезных функций. Оно предоставляет командам продаж и поддержки ресурсы, необходимые для выполнения квот и быстрого заключения большего количества сделок. Это достигается путем предложения универсального программного обеспечения, которое позволяет отделам продаж общаться с потребителями теми способами, которые они предпочитают: по телефону, текстовым сообщениям, электронной почте или в социальных сетях. Мультитач-платформа последовательного маркетинга SimpSocial, созданная для того, чтобы гарантировать, что ваши запросы в автомобильной отрасли будут обрабатываться быстрее, дольше и с минимальными ресурсами! Он имеет полную интеграцию со всеми основными CRM, что делает его незаменимым для увеличения ваших продаж в 10 раз. Перейти на SimpSocial легко для любой команды, большой или маленькой. SimpSocial — это инструмент повышения производительности, который позволяет автоматизировать рабочие процессы. Если вы используете триггеры, вы потратите больше времени на налаживание отношений с клиентами, а не на игру в догонялки по телефону. Кроме того, связывайтесь с потенциальными клиентами с любого компьютера, поскольку SimpSocial решает утомительную задачу объединения потенциальных клиентов из разных каналов в единую интеллектуальную платформу. Теперь стало еще лучше, когда мы сосредоточились на революционном подходе к привлечению потенциальных клиентов: массовом реагировании потенциальных клиентов посредством текстовых сообщений и звонков. Хотите узнать больше о SimpSocial и о том, чем он может вам помочь?
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot — это ведущая служба ответа и поддержки клиентов для специалистов по домашним услугам, борьбе с вредителями и газонами — каждый звонок, чат, текстовое сообщение или запрос.
Futwork
futwork.com
Futwork позволяет компаниям расширять свои команды по исходящим звонкам без необходимости дополнительных постоянных затрат.
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