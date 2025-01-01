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Поставщики аутсорсинговых услуг контакт-центра - Самые популярные приложения - Перу
Аутсорсинговые услуги контакт-центра предлагают предприятиям альтернативный подход к управлению требованиями поддержки клиентов. Эти услуги обслуживают определенные отрасли промышленности, такие как авиакомпании, маркетинг, программное обеспечение, розничная торговля и промышленная продукция. Кроме того, они специализируются на удовлетворении различных потребностей клиентов, включая многоязычную поддержку, многоканальную связь, удаленные видеоинструкции и возможности совместного использования экрана. Аутсорсинг функций контакт-центра потенциально может снизить накладные расходы для растущих предприятий. Более того, это устраняет необходимость в инвестировании в обучение новых агентов поддержки и поддержание программной и аппаратной инфраструктуры контакт-центра. Используя эти услуги, предприятия могут расширить свои возможности обслуживания клиентов, чтобы удовлетворить быстро растущую клиентскую базу, тем самым способствуя ускоренному росту бизнеса.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
Futwork
futwork.com
Futwork позволяет компаниям расширять свои команды по исходящим звонкам без необходимости дополнительных постоянных затрат.
AnswerConnect
answerconnect.com
Откройте для себя лучший сервис ответа на звонки. Фиксируйте каждое предложение и предоставьте своим клиентам беспрецедентное обслуживание с помощью круглосуточной службы поддержки. Позвоните по телефону (800) 700 8888 и развивайте свой бизнес уже сегодня.
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial знает, какой должна быть современная программа контакт-центра: быстрой, масштабируемой и полной полезных функций. Оно предоставляет командам продаж и поддержки ресурсы, необходимые для выполнения квот и быстрого заключения большего количества сделок. Это достигается путем предложения унив...
Blazeo
blazeo.com
Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызов...
HelloSells
hellosells.com
Круглосуточная квалификационная служба для отделов продаж и маркетинга. Повысьте коэффициент конверсии и улучшите рентабельность инвестиций с помощью привлечения потенциальных клиентов, квалификации и записи на прием.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot — это ведущая служба ответа и поддержки клиентов для специалистов по домашним услугам, борьбе с вредителями и газонами — каждый звонок, чат, текстовое сообщение или запрос.
Go Answer
goanswer.io
В Go Answer мы специализируемся на предоставлении ряда профессиональных автоответчиков, включая виртуального секретаря и ответ на звонки, входящие контакт-центры, предлагающие прием заказов или техническую поддержку, управляемый онлайн-чат и юридические услуги приема. Мы обслуживаем различные отрасл...