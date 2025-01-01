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Поставщики аутсорсинговых услуг контакт-центра - Самые популярные приложения - Новая Зеландия

Аутсорсинговые услуги контакт-центра предлагают предприятиям альтернативный подход к управлению требованиями поддержки клиентов. Эти услуги обслуживают определенные отрасли промышленности, такие как авиакомпании, маркетинг, программное обеспечение, розничная торговля и промышленная продукция. Кроме того, они специализируются на удовлетворении различных потребностей клиентов, включая многоязычную поддержку, многоканальную связь, удаленные видеоинструкции и возможности совместного использования экрана. Аутсорсинг функций контакт-центра потенциально может снизить накладные расходы для растущих предприятий. Более того, это устраняет необходимость в инвестировании в обучение новых агентов поддержки и поддержание программной и аппаратной инфраструктуры контакт-центра. Используя эти услуги, предприятия могут расширить свои возможности обслуживания клиентов, чтобы удовлетворить быстро растущую клиентскую базу, тем самым способствуя ускоренному росту бизнеса.

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ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork позволяет компаниям расширять свои команды по исходящим звонкам без необходимости дополнительных постоянных затрат.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

Откройте для себя лучший сервис ответа на звонки. Фиксируйте каждое предложение и предоставьте своим клиентам беспрецедентное обслуживание с помощью круглосуточной службы поддержки. Позвоните по телефону (800) 700 8888 и развивайте свой бизнес уже сегодня.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial знает, какой должна быть современная программа контакт-центра: быстрой, масштабируемой и полной полезных функций. Оно предоставляет командам продаж и поддержки ресурсы, необходимые для выполнения квот и быстрого заключения большего количества сделок. Это достигается путем предложения унив...

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызов...

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

Круглосуточная квалификационная служба для отделов продаж и маркетинга. Повысьте коэффициент конверсии и улучшите рентабельность инвестиций с помощью привлечения потенциальных клиентов, квалификации и записи на прием.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot — это ведущая служба ответа и поддержки клиентов для специалистов по домашним услугам, борьбе с вредителями и газонами — каждый звонок, чат, текстовое сообщение или запрос.

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

В Go Answer мы специализируемся на предоставлении ряда профессиональных автоответчиков, включая виртуального секретаря и ответ на звонки, входящие контакт-центры, предлагающие прием заказов или техническую поддержку, управляемый онлайн-чат и юридические услуги приема. Мы обслуживаем различные отрасл...

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