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Программное обеспечение для обратной связи с потребителями
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Программное обеспечение для обратной связи с потребителями - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для видеообратной связи с потребителями, также называемое программным обеспечением для видеоопросов, позволяет организациям захватывать, оценивать и распространять видеоответы от потребителей. Эти инструменты позволяют компаниям участвовать в исследованиях рынка или запрашивать обратную связь от своих клиентов, стремясь получить более глубокую и детальную информацию по сравнению с тем, что предлагает текстовая обратная связь. Программное обеспечение для обратной видеосвязи с потребителями используется исследователями, маркетинговыми командами, рекламодателями и менеджерами по продуктам для сбора качественных и полезных данных. Эта информация играет решающую роль в формировании бизнес-решений, связанных со стратегией бренда, маркетинговыми кампаниями, качеством обслуживания клиентов (CX), дизайном продукта и инновациями в магазинах.

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UserTesting

UserTesting

usertesting.com

UserTesting – приложение для получения обратной связи от пользователей, помогающее улучшать цифровые продукты и интерфейсы через тестирование и исследование пользовательского опыта.

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Userfeel — инструмент для тестирования удобства использования сайтов и приложений, предоставляющий доступ к многим тестерам без подписки.

dscout

dscout

dscout.com

dscout - это платформа для удалённого качественного исследования, позволяющая собирать видеоотзывы пользователей для улучшения продуктов и услуг.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy — платформа для получения потребительских инсайтов с помощью ИИ, анализирующая видеоответы аудитории быстро и дешево.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Приложение для поиска и организации исследований с участниками в реальном времени по всему миру.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Приложение позволяет исследователям связываться с респондентами для проведения опросов и сбора данных в реальном времени.

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt — это платформа для сбора видеосвидетельств, позволяющая предприятиям получать отзывы клиентов через асинхронные видео.

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

Userlytics - платформа для исследований пользовательского опыта, предлагающая тестирование юзабилити и сбор обратной связи от участников по всему миру.

VideoAsk

VideoAsk

videoask.com

Videoask позволяет вести асинхронные видео-беседы, собирая отзывы и взаимодействуя с пользователями через видео, аудио и текстовые ответы.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video — платформа для создания видеоотзывов, упрощает сбор, редактирование и обмен видео для маркетинга и внутренней коммуникации.

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Индеемо - платформа для видеоисследований, помогающая командам MR, UX и CX изучать людей и продукты в реальной жизни с использованием мультимедийных данных.

Senja

Senja

senja.io

Senja - платформа для сбора и отображения отзывов клиентов в текстовом и видеоформатах, с настройкой форм и интеграцией с другими инструментами.

Life Inside

Life Inside

lifeinside.io

Life Inside позволяет компаниям создавать интерактивные видеоотзывы для повышения вовлеченности и улучшения восприятия бренда на сайте.

StoryTap

StoryTap

storytap.com

StoryTap – это платформа для создания и распространения видео-контента от реальных клиентов и сотрудников, позволяющая брендам улучшать маркетинг без высоких затрат.

Forsta

Forsta

forsta.com

Forsta - платформа для управления опытом клиентов и сотрудников, предлагает инструменты анализа и обратной связи для улучшения бизнес-решений.

MemoryFox

MemoryFox

memoryfox.io

MemoryFox - платформа для некоммерческих организаций, позволяющая собирать и делиться историями от доноров и волонтеров, продвигая этическое повествование.

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel — платформа для сбора и анализа видеоотзывов от клиентов и сотрудников, упрощающая процесс обратной связи без необходимости установки ПО.

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

Voxpopme - это платформа для сбора и анализа видео-отзывов пользователей, позволяющая компаниям глубже понимать мнения и предпочтения клиентов.

Widewail

Widewail

widewail.com

Widewail — платформа для сбора отзывов и создания видеоотзывов клиентов, управления репутацией и взаимодействия в социальных сетях для бизнеса.

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