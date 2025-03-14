Программное обеспечение для обратной связи с потребителями - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для видеообратной связи с потребителями, также называемое программным обеспечением для видеоопросов, позволяет организациям захватывать, оценивать и распространять видеоответы от потребителей. Эти инструменты позволяют компаниям участвовать в исследованиях рынка или запрашивать обратную связь от своих клиентов, стремясь получить более глубокую и детальную информацию по сравнению с тем, что предлагает текстовая обратная связь. Программное обеспечение для обратной видеосвязи с потребителями используется исследователями, маркетинговыми командами, рекламодателями и менеджерами по продуктам для сбора качественных и полезных данных. Эта информация играет решающую роль в формировании бизнес-решений, связанных со стратегией бренда, маркетинговыми кампаниями, качеством обслуживания клиентов (CX), дизайном продукта и инновациями в магазинах.
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UserTesting
usertesting.com
UserTesting – приложение для получения обратной связи от пользователей, помогающее улучшать цифровые продукты и интерфейсы через тестирование и исследование пользовательского опыта.
Userfeel
userfeel.com
Userfeel — инструмент для тестирования удобства использования сайтов и приложений, предоставляющий доступ к многим тестерам без подписки.
dscout
dscout.com
dscout - это платформа для удалённого качественного исследования, позволяющая собирать видеоотзывы пользователей для улучшения продуктов и услуг.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — платформа для получения потребительских инсайтов с помощью ИИ, анализирующая видеоответы аудитории быстро и дешево.
Respondent Participant
respondent.io
Приложение для поиска и организации исследований с участниками в реальном времени по всему миру.
Respondent Researcher
respondent.io
Приложение позволяет исследователям связываться с респондентами для проведения опросов и сбора данных в реальном времени.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — это платформа для сбора видеосвидетельств, позволяющая предприятиям получать отзывы клиентов через асинхронные видео.
Userlytics
userlytics.com
Userlytics - платформа для исследований пользовательского опыта, предлагающая тестирование юзабилити и сбор обратной связи от участников по всему миру.
VideoAsk
videoask.com
Videoask позволяет вести асинхронные видео-беседы, собирая отзывы и взаимодействуя с пользователями через видео, аудио и текстовые ответы.
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video — платформа для создания видеоотзывов, упрощает сбор, редактирование и обмен видео для маркетинга и внутренней коммуникации.
Indeemo
indeemo.com
Индеемо - платформа для видеоисследований, помогающая командам MR, UX и CX изучать людей и продукты в реальной жизни с использованием мультимедийных данных.
Senja
senja.io
Senja - платформа для сбора и отображения отзывов клиентов в текстовом и видеоформатах, с настройкой форм и интеграцией с другими инструментами.
Life Inside
lifeinside.io
Life Inside позволяет компаниям создавать интерактивные видеоотзывы для повышения вовлеченности и улучшения восприятия бренда на сайте.
StoryTap
storytap.com
StoryTap – это платформа для создания и распространения видео-контента от реальных клиентов и сотрудников, позволяющая брендам улучшать маркетинг без высоких затрат.
Forsta
forsta.com
Forsta - платформа для управления опытом клиентов и сотрудников, предлагает инструменты анализа и обратной связи для улучшения бизнес-решений.
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox - платформа для некоммерческих организаций, позволяющая собирать и делиться историями от доноров и волонтеров, продвигая этическое повествование.
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — платформа для сбора и анализа видеоотзывов от клиентов и сотрудников, упрощающая процесс обратной связи без необходимости установки ПО.
Voxpopme
voxpopme.com
Voxpopme - это платформа для сбора и анализа видео-отзывов пользователей, позволяющая компаниям глубже понимать мнения и предпочтения клиентов.
Widewail
widewail.com
Widewail — платформа для сбора отзывов и создания видеоотзывов клиентов, управления репутацией и взаимодействия в социальных сетях для бизнеса.
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