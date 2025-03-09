Forsta

forsta.com

За каждой точкой данных клиента находится человек. За каждым деловым решением находится человек. И поскольку каждый человек уникален, первый клиент, который выясняет, это вы. Forsta - это новая граница опыта и технологии исследований - технологическая компания с разницей. Разница в том, что это сотрудничает. Он слушает и разрабатывает решение вместе с клиентами. Forsta адаптирует свой лидирующий на рынке опыт и технологии исследований к потребностям клиентов, а не наоборот. Он существует, чтобы информировать и вдохновлять лиц, принимающих решения. Forsta поддерживает платформу HX (Human Experience)-отмеченную наградами всеобъемлющий опыт и исследовательская технологическая платформа, которая разрушает бункеры между CX (опыт работы с клиентами), опытом сотрудников (EX) и исследованием рынка. Это позволяет компаниям получить более глубокое, более полное понимание опыта своей аудитории. Технология Forsta, в сочетании со своей группой экспертных консультантов, помогает тысячам организаций в различных отраслях, включая финансовые услуги, гостеприимство, исследование рынка, профессиональные услуги, розничную торговлю и технологии. FORSTA признан лидером в Gartner® Magic Quadrant ™ 2021 года для голоса клиента и лидера в G2 GRID® для программного обеспечения для управления опытом, программного обеспечения для анализа текста и программного обеспечения для опросов. Награда, отмеченная наградами платформа Forsta HX, также была признана на премии TMC Customer Experience Awards.