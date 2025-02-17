Программное обеспечение для обратной связи с потребителями - Самые популярные приложения - Эсватини

Indeemo

indeemo.com

Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для различных методологий исследований Discovery, включая: Discovery / Исследовательские / Генеративные исследования - Дневные исследования - Мобильная / цифровая этнография - Исследование персон пользователей - Картирование путешествий - Сервисные сафари - Путь к покупке - Путешествие к принятию решения покупателем Исследование смешанного метода - Предварительная постановка задач для интервью/фокус-групп - Реализация сегментации/личностей пользователей с помощью видео Юзабилити/Исследование опыта - Тестирование продукта/IHUT - Опыт покупателей/клиентов/сотрудников Наши клиенты варьируются в размер от консалтинговых компаний до стартапов, государственных ведомств и глобальных брендов. Наше приложение Respondent в стиле Instagram позволяет участникам исследования делиться текущими отзывами, потребностями, поведением, эмоциями и опытом с помощью контекстно-насыщенного видео, изображений, записей экрана и текста. Наша панель управления и хранилище данных в стиле Pinterest позволяют исследователям и их клиентам/заинтересованным сторонам быстро сопоставлять, модерировать и анализировать мультимедийные контекстные данные. Мощный генеративный искусственный интеллект, инструменты поиска, анализа ключевых слов, автоматической транскрипции видео и обрезки видео упрощают получение контекстной информации. Созданный для совместной работы, он имеет несколько различных пользовательских профилей (Исследователь, Рекрутер, Наблюдатель), которые позволяют всей организации по-настоящему общаться со своими клиентами и вызывать сочувствие. Indeemo доступен как SaaS-решение «сделай сам» по годовой подписке или для каждого отдельного проекта. Indeemo сертифицирован по стандартам ISO27001 и HIPAA. Наша информационная безопасность прошла независимую проверку для работы с крупными корпоративными и государственными клиентами.