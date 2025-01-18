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Программное обеспечение для обратной связи с потребителями - Самые популярные приложения - Парагвай
Программное обеспечение для видеообратной связи с потребителями, также называемое программным обеспечением для видеоопросов, позволяет организациям захватывать, оценивать и распространять видеоответы от потребителей. Эти инструменты позволяют компаниям участвовать в исследованиях рынка или запрашивать обратную связь от своих клиентов, стремясь получить более глубокую и детальную информацию по сравнению с тем, что предлагает текстовая обратная связь. Программное обеспечение для обратной видеосвязи с потребителями используется исследователями, маркетинговыми командами, рекламодателями и менеджерами по продуктам для сбора качественных и полезных данных. Эта информация играет решающую роль в формировании бизнес-решений, связанных со стратегией бренда, маркетинговыми кампаниями, качеством обслуживания клиентов (CX), дизайном продукта и инновациями в магазинах.
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Forsta
forsta.com
Forsta, компания Press Ganey, обеспечивает платформу HX (Human Experience) — комплексную технологическую платформу опыта и исследований, которая устраняет разрозненность между CX (Customer Experience), опытом сотрудников (EX) и исследованиями рынка — чтобы компании могли получить более глубокое и полное понимание переживаний своей аудитории. Платформа HX собирает и анализирует данные, а также преобразует полученные результаты в действия, которыми можно поделиться, для принятия решений и стимулирования роста. Технологии Forsta в сочетании с командой экспертов-консультантов обслуживают организации в различных отраслях, включая финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес, исследования рынка, профессиональные услуги, розничную торговлю и технологии. Forsta признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ за 2021 год по голосу клиента. Для получения дополнительной информации посетите www.forsta.com.
Life Inside
lifeinside.io
Ближе к вашей аудитории за считанные секунды. В Life Inside они предоставляют предприятиям любого размера мощную интерактивную видеоплатформу, которую можно легко интегрировать в любой веб-сайт. Интерактивные видеоотзывы значительно повышают взаимодействие с онлайн-аудиторией, что приводит к повышению коэффициента конверсии и более позитивному восприятию бренда. Его платформа позволяет компаниям легко собирать и делиться убедительными видеоотзывами, которые обеспечивают более глубокое понимание их предложений, продуктов и услуг. Демонстрируя опыт и истории сотрудников и клиентов, компании становятся ближе к своей аудитории, что повышает вероятность того, что они предпочтут ваш бизнес конкурентам.
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox — это платформа, которая помогает некоммерческим маркетологам собирать, систематизировать и делиться мощным информативным контентом, полученным от сообщества доноров, волонтеров, сотрудников и бенефициаров миссии. Всего за несколько минут вы можете создавать и публиковать фирменные кампании по сбору средств, которые помогут вам продемонстрировать хорошее управление донорам, выделить разнообразные и инклюзивные программы и порадовать свою аудиторию в социальных сетях.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные аналитические компании. GetWhy представляет вашу маркетинговую идею, концепцию или контент вашей аудитории и собирает их видеоответы в полезную информацию. Мы научили нашу платформу Gen AI выполнять задачи за считанные минуты, на которые у человека уйдут дни: - расшифровка речи, - проведение анализа эмоций и настроений, а также - выявление и сбор ключевых идей в любом количестве видеоинтервью, которое вы выберете. От исследовательских вопросов до идей всего за 4 часа. Таким образом, вы можете меньше сосредоточиться на анализе и больше на создании концепций, продуктов и кампаний, которые соответствуют действительности.
Widewail
widewail.com
Invite Video упрощает создание видеоотзывов клиентов для предприятий малого и среднего бизнеса. Используя SMS и автоматизацию, мы создали процесс, который не требует участия бизнеса и беспрепятственен для клиента. Превратите свою CRM в постоянно работающую машину для создания видео-отзывов и дайте возможность своей маркетинговой команде превращать больше потенциальных клиентов в покупателей с помощью бесценных социальных видео-доказательств. Используя текстовые сообщения/SMS, мы помогаем вам отправлять запросы вашим клиентам там, где они наиболее заинтересованы. При желании нацельтесь на клиентов, которые, как вы уже знаете, очень заинтересованы, например, на тех, кто недавно оставил пятизвездочный отзыв. Наш переход от SMS к отправке видео быстрый и простой. Всего несколько кликов по телефону, никаких загрузок или смены устройств не требуется.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — это общественная платформа, ориентированная на видео, призванная помочь ориентированным на клиента предприятиям обслуживать больше людей лично. Первый в своем роде сервис StoryPrompt использует асинхронное видео, чтобы помочь создателям сообществ по-настоящему общаться с клиентами на человеческом уровне, углублять отношения и собирать отзывы, обзоры и другой полезный пользовательский контент.
Vocal Video
vocalvideo.com
Раньше создание видеоотзывов было непомерно дорогим и требовало много времени. Организациям пришлось иметь дело с самодельным видео, дорогими агентствами или уменьшающейся прибылью от текстовых обзоров. Vocal Video — единственная платформа для видеоотзывов, которая позволяет невероятно легко собирать, редактировать и делиться прекрасно созданными видеороликами. Идеально подходит для видеороликов для клиентов и сотрудников, а также используется в маркетинге, для продвижения мероприятий, внутренних коммуникаций, обеспечения продаж и многого другого. Vocal Video доверяют десятки тысяч клиентов, начиная от компаний из списка Fortune500, таких как ADP, Google и GM, и заканчивая начинающими брендами электронной коммерции.
Voxpopme
voxpopme.com
Мы в Voxpopme считаем, что не следует жертвовать качеством ради быстрого получения необходимой информации по разумной цене. Аналитические группы находятся под огромным давлением, поскольку им приходится давать надежные ответы на важнейшие бизнес-вопросы при ограниченных ресурсах. Мы можем помочь. Voxpopme трансформирует команды аналитиков, собирая, централизуя и анализируя качественные данные. Платформа Qualitative Insights от Voxpopme сочетает в себе скорость видеоопросов, нашего полноценного инструмента для видеоопросов, с глубиной живых интервью, нашего продукта IDI и фокус-групп, а также мощь AI Insights для ускорения анализа в 60 раз. Все больше брендов доверяют Voxpopme, чтобы обогатить свои исследования и фундаментально изменить способы создания более качественных продуктов и формирования перспективных компаний. Хотите узнать, как мы помогаем решить эти проблемы? Посетите www.voxpopme.com сегодня.
VideoPeel
videopeel.com
Решение для видеоопросов для вовлечения сотрудников, обратной связи с клиентами и поддержки клиентов. Начните собирать видео от сотрудников, клиентов и кандидатов менее чем за 5 минут. VideoPeel — это ведущая платформа удаленного видеозахвата, позволяющая предприятиям захватывать, реагировать, анализировать и обмениваться видео от своих клиентов. VideoPeel помогает компаниям в 10 раз увеличить объем видеоконтента, созданного пользователями, поэтому они могут увеличить на 20% плюс конверсии, трафик, удовлетворенность и понимание потребителей.
StoryTap
storytap.com
StoryTap — это запатентованная платформа для взаимодействия с видео, которая позволяет брендам легко создавать и делиться реальным опытом реальных клиентов и сотрудников в любом масштабе. Используя платформу StoryTap, компании могут создавать привлекательный и удобный для поиска видеоконтент без высоких производственных затрат. StoryTap помогает ведущим организациям повысить узнаваемость бренда, привлечь больше клиентов и потенциальных клиентов, а также повысить конечные результаты.
dscout
dscout.com
dscout — это качественная платформа для удаленных исследований, позволяющая получить контекстную информацию о пользователях. Сотни самых инновационных компаний мира доверяют нашему набору инструментов удаленных исследований для сбора «моментальных» данных, которые раскрывают их пользователей и преобразуют их продукты и опыт. Набирайте участников из более чем 100 000 участников, проводите непрерывные интервью с пользователями посредством видеозвонков, собирайте мгновенные ответы с течением времени и используйте мультимедийные данные, чтобы продвинуть иглу вашего продукта или опыта.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для различных методологий исследований Discovery, включая: Discovery / Исследовательские / Генеративные исследования - Дневные исследования - Мобильная / цифровая этнография - Исследование персон пользователей - Картирование путешествий - Сервисные сафари - Путь к покупке - Путешествие к принятию решения покупателем Исследование смешанного метода - Предварительная постановка задач для интервью/фокус-групп - Реализация сегментации/личностей пользователей с помощью видео Юзабилити/Исследование опыта - Тестирование продукта/IHUT - Опыт покупателей/клиентов/сотрудников Наши клиенты варьируются в размер от консалтинговых компаний до стартапов, государственных ведомств и глобальных брендов. Наше приложение Respondent в стиле Instagram позволяет участникам исследования делиться текущими отзывами, потребностями, поведением, эмоциями и опытом с помощью контекстно-насыщенного видео, изображений, записей экрана и текста. Наша панель управления и хранилище данных в стиле Pinterest позволяют исследователям и их клиентам/заинтересованным сторонам быстро сопоставлять, модерировать и анализировать мультимедийные контекстные данные. Мощный генеративный искусственный интеллект, инструменты поиска, анализа ключевых слов, автоматической транскрипции видео и обрезки видео упрощают получение контекстной информации. Созданный для совместной работы, он имеет несколько различных пользовательских профилей (Исследователь, Рекрутер, Наблюдатель), которые позволяют всей организации по-настоящему общаться со своими клиентами и вызывать сочувствие. Indeemo доступен как SaaS-решение «сделай сам» по годовой подписке или для каждого отдельного проекта. Indeemo сертифицирован по стандартам ISO27001 и HIPAA. Наша информационная безопасность прошла независимую проверку для работы с крупными корпоративными и государственными клиентами.
Respondent Participant
respondent.io
Рынок в режиме реального времени для поиска и планирования исследовательских интервью с кем угодно и где угодно в мире. Мощный способ проведения исследований продаж, конкурентных исследований, выявления проблем, выявления потребностей, достижения соответствия продукта рынку и опережения конкурентов.
Respondent Researcher
respondent.io
Рынок в режиме реального времени для поиска и планирования исследовательских интервью с кем угодно и где угодно в мире. Мощный способ проведения исследований продаж, конкурентных исследований, выявления проблем, выявления потребностей, достижения соответствия продукта рынку и опережения конкурентов.
Userfeel
userfeel.com
Выявите проблемы и сомнения ваших посетителей с помощью лучшего инструмента пользовательского тестирования. Единственный инструмент пользовательского тестирования, который не требует подписки или ежемесячной платы, чтобы получить неограниченный доступ ко всем функциям без скрытой платы за обновление. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков. Неограниченное количество пользователей, неограниченное количество контрольных вопросов, доступ к квалифицированной, многоязычной, постоянно расширяющейся панели из более чем 140 000 пользователей, возможность использовать собственную панель, пользовательское тестирование мобильных приложений, веб-сайтов, прототипов, как модерируемое, так и немодерируемое тестирование, автоматическая транскрипция голоса, возможность тестировать неанглоязычные веб-сайты и приложения, даже если вы не говорите на этом языке, аннотации, отчеты, экспорт, выделение роликов, локальная загрузка видео, экспорт видео на YouTube, тесты по шаблонам курируется опытными исследователями UX и многое другое. Для регистрации и начала настройки и предварительного просмотра тестов кредитная карта не требуется.
Userlytics
userlytics.com
Userlytics — это полнофункциональная современная платформа для исследования пользовательского опыта с глобальной группой участников, насчитывающей почти 2 миллиона участников. С 2009 года Userlytics помогает предприятиям и агентствам улучшить качество обслуживания пользователей и клиентов своих веб-сайтов, приложений и прототипов. Благодаря масштабируемой модели ценообразования и разнообразной международной панели Userlytics позволяет брендам проводить как модерируемые, так и немодерируемые исследования юзабилити с таким количеством участников, сколько они пожелают. В дополнение к услугам по тестированию Userlytics предлагает множество дополнительных профессиональных услуг, включая старших консультантов по UX в Европе (Мадрид) и США (Сан-Диего и Майами). Команда может помочь клиентам получить действенную информацию о UX, в том числе с помощью нашей собственной оценки ULX Score, платформы сравнительного анализа для всестороннего измерения привлекательности, адекватности, отличия, удобства использования, доверия, производительности, близости и внешнего вида.
Senja
senja.io
Сбор отзывов не может быть проще, чем это. Соберите текстовые и видеоотзывы. Поделитесь ими повсюду. Конвертируйте больше посетителей и заключайте больше сделок!
VideoAsk
videoask.com
Самый простой способ вести асинхронные видеоразговоры. Вовлекайте свое сообщество, нанимайте новые таланты, привлекайте больше потенциальных клиентов и многое другое.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting фундаментально меняет способы создания и предоставления цифровых продуктов и опыта, помогая организациям получать ценную информацию от клиентов — от создания до реализации. Созданный на основе первоклассной системы поиска по требованию, клиенты могут получать быстрые, высококачественные отзывы по выбору как от наших собственных, так и от партнерских сетей аудитории по всему миру. UserTesting предлагает самое комплексное в отрасли решение для исследования опыта.