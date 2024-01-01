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Программное обеспечение для обратной связи с потребителями - Самые популярные приложения - Бутан
Программное обеспечение для видеообратной связи с потребителями, также называемое программным обеспечением для видеоопросов, позволяет организациям захватывать, оценивать и распространять видеоответы от потребителей. Эти инструменты позволяют компаниям участвовать в исследованиях рынка или запрашивать обратную связь от своих клиентов, стремясь получить более глубокую и детальную информацию по сравнению с тем, что предлагает текстовая обратная связь. Программное обеспечение для обратной видеосвязи с потребителями используется исследователями, маркетинговыми командами, рекламодателями и менеджерами по продуктам для сбора качественных и полезных данных. Эта информация играет решающую роль в формировании бизнес-решений, связанных со стратегией бренда, маркетинговыми кампаниями, качеством обслуживания клиентов (CX), дизайном продукта и инновациями в магазинах.
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UserTesting
usertesting.com
UserTesting фундаментально меняет способы создания и предоставления цифровых продуктов и опыта, помогая организациям получать ценную информацию от клиентов — от создания до реализации. Созданный на основе первоклассной системы поиска по требованию, клиенты могут получать быструю, высококачественную ...
Userfeel
userfeel.com
Выявите проблемы и сомнения ваших посетителей с помощью лучшего инструмента пользовательского тестирования. Единственный инструмент пользовательского тестирования, который не требует подписки или ежемесячной платы, чтобы получить неограниченный доступ ко всем функциям без скрытой платы за обновление...
dscout
dscout.com
dscout — это качественная платформа для удаленных исследований, позволяющая получить контекстную информацию о пользователях. Сотни самых инновационных компаний мира доверяют нашему набору инструментов удаленных исследований для сбора «моментальных» данных, которые раскрывают их пользователей и преоб...
VideoAsk
videoask.com
Самый простой способ вести асинхронные видеоразговоры. Вовлекайте свое сообщество, нанимайте новые таланты, привлекайте больше потенциальных клиентов и многое другое.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — это общественная платформа, ориентированная на видео, призванная помочь ориентированным на клиента предприятиям обслуживать больше людей лично. Первый в своем роде сервис StoryPrompt использует асинхронное видео, чтобы помочь создателям сообществ по-настоящему общаться с клиентами на ч...
Respondent Researcher
respondent.io
Рынок в режиме реального времени для поиска и планирования исследовательских интервью с кем угодно и где угодно в мире. Мощный способ проведения исследований продаж, конкурентных исследований, выявления проблем, выявления потребностей, достижения соответствия продукта рынку и опережения конкурентов.
Vocal Video
vocalvideo.com
Раньше создание видеоотзывов было непомерно дорогим и требовало много времени. Организациям пришлось иметь дело с самодельным видео, дорогими агентствами или уменьшающейся прибылью от текстовых обзоров. Vocal Video — единственная платформа для видеоотзывов, которая позволяет невероятно легко собират...
Userlytics
userlytics.com
Userlytics — это полнофункциональная современная платформа для исследования пользовательского опыта с глобальной группой участников, насчитывающей почти 2 миллиона участников. С 2009 года Userlytics помогает предприятиям и агентствам улучшить качество обслуживания пользователей и клиентов своих веб-...
Respondent Participant
respondent.io
Рынок в режиме реального времени для поиска и планирования исследовательских интервью с кем угодно и где угодно в мире. Мощный способ проведения исследований продаж, конкурентных исследований, выявления проблем, выявления потребностей, достижения соответствия продукта рынку и опережения конкурентов.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для разли...
Senja
senja.io
Сбор отзывов не может быть проще, чем это. Соберите текстовые и видеоотзывы. Поделитесь ими повсюду. Конвертируйте больше посетителей и заключайте больше сделок!
Life Inside
lifeinside.io
Видеорассказ. Изобретенный заново. В Life Inside мы предоставляем предприятиям мощную интерактивную видеоплатформу, которую можно легко интегрировать в любой веб-сайт. Видеоотзывы значительно повышают взаимодействие с онлайн-аудиторией, что приводит к повышению показателей конверсии и вовлеченности....
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox — это платформа, которая помогает некоммерческим маркетологам собирать, систематизировать и делиться мощным информативным контентом, полученным от сообщества доноров, волонтеров, сотрудников и бенефициаров миссии. Всего за несколько минут вы можете создавать и публиковать фирменные кампани...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — это ведущая платформа удаленного видеозахвата, позволяющая предприятиям захватывать, реагировать, анализировать и обмениваться видео от своих клиентов. VideoPeel помогает компаниям в 10 раз увеличить объем видеоконтента, создаваемого пользователями, поэтому они могут увеличить на 20% плю...
Widewail
widewail.com
Invite Video упрощает создание видеоотзывов клиентов для предприятий малого и среднего бизнеса. Используя SMS и автоматизацию, мы создали процесс, который не требует участия бизнеса и беспрепятственен для клиента. Превратите свою CRM в постоянно работающую машину для создания видео-отзывов и дайте в...
Voxpopme
voxpopme.com
Мы в Voxpopme считаем, что не следует жертвовать качеством ради быстрого получения необходимой информации по разумной цене. Аналитические группы находятся под огромным давлением, поскольку им приходится давать надежные ответы на важнейшие бизнес-вопросы при ограниченных ресурсах. Мы можем помочь. Vo...
StoryTap
storytap.com
StoryTap — это запатентованная платформа для взаимодействия с видео, которая позволяет брендам легко создавать и делиться реальным опытом реальных клиентов и сотрудников в любом масштабе. Используя платформу StoryTap, компании могут создавать привлекательный и удобный для поиска видеоконтент без выс...
Forsta
forsta.com
Forsta, компания Press Ganey, обеспечивает платформу HX (Human Experience) — комплексную технологическую платформу опыта и исследований, которая устраняет разрозненность между CX (Customer Experience), опытом сотрудников (EX) и исследованиями рынка — чтобы компании могли получить более глубокое и по...