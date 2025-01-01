Программное обеспечение для оценки строительных рисков - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для оценки строительных рисков играет решающую роль в оценке, управлении и снижении рисков на строительных площадках. Также называемое программным обеспечением для управления строительными рисками или управления безопасностью строительства, оно активно разрешает потенциальные споры и судебные разбирательства посредством эффективного документирования разрешений и обходов объектов. Это программное обеспечение оптимизирует операции, уменьшая количество ошибок при разработке и ходе выполнения проекта, обеспечивая при этом видимость и прозрачность за счет отслеживания задач и графиков. С помощью программного обеспечения для оценки строительных рисков руководители проектов могут повысить безопасность подрядчиков и работников, способствуя созданию более безопасной рабочей площадки. Оно дополняет ежедневный контроль, обеспечиваемый программным обеспечением для управления рабочей площадкой. Кроме того, поставщики программного обеспечения для строительных рисков и обеспечения безопасности могут использовать устройства и технологии Интернета вещей (IoT) для дальнейшего улучшения управления профессиональными рисками.
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SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.
Raken
rakenapp.com
Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.
SiteDocs
sitedocs.com
SiteDocs – это приложение для управления безопасностью, позволяющее контролировать процедуры соблюдения и документы через мобильные устройства и веб.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas — приложение для автоматизации бизнес-процессов, позволяющее собирать данные, управлять работой в полевых условиях и интегрироваться с другими инструментами.
Fonn
fonn.com
Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.
myCOI
mycoitracking.com
myCOI - облачная платформа для управления сертификатами страхования (COI), обеспечивающая соблюдение норм и минимизацию рисков для организаций.
SignOnSite
signonsite.com
SignOnSite — приложение для управления безопасностью на строительных площадках, включая электронные подписи, управление документами и автоматизацию процессов.
Safesite
safesitehq.com
Safesite — это приложение для управления безопасностью, которое помогает компаниям снижать инциденты и оптимизировать процессы охраны труда.
RedTeam
redteam.com
RedTeam — это программа для управления строительством, помогающая завершить проекты качественно и в срок.
viAct
viact.ai
Приложение viAct обеспечивает мониторинг безопасности и здоровья на рабочих местах, используя ИИ для предотвращения несчастных случаев в отраслях с высоким риском.
HSI
hsi.com
Приложение HSI — это система для управления безопасностью и охраной труда, обеспечивающая доступ к данным EHS в реальном времени и автоматизацию отчетности.
Highwire
highwire.com
Highwire - это платформа для оценки и управления рисками подрядчиков в строительстве, включая инструменты для инспекции и отчетности о происшествиях.
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