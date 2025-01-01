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Программное обеспечение для управления строительными проектами
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Программное обеспечение для управления строительными проектами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления строительными проектами, часто известное как программное обеспечение для управления строительством, специально разработано для строительной отрасли. Он предлагает владельцам и менеджерам проекта комплексное представление обо всем проекте, включая его жизненный цикл и всех соответствующих участников и ресурсы. Это комплексное решение объединяет управление задачами, управление документами, управление ресурсами, управление рисками и командное общение для повышения эффективности и реализации строительных проектов. Программное обеспечение определяет объем проекта и планирование, координирует составление бюджета и графиков, отслеживает ожидания и требования, контролирует закупки и управляет как физическими, так и человеческими ресурсами на рабочих площадках. Благодаря синхронизации информации между полем и бэк-офисом ее в основном используют инженеры, архитекторы, строители, подрядчики, владельцы и менеджеры объектов.

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Подрядчик Foreman — это облачное ПО для управления строительными проектами, включая оценки, планирование, учет времени и выставление счетов.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro - инструмент для управления проектами в области дизайна и ремонта, позволяющий общаться с клиентами и организовывать рабочие процессы.

Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot - это приложение для управления документами и процессами в строительстве и других отраслях, позволяющее работать в реальном времени с формами и отчетами.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean — облачное ПО для управления строительством, позволяющее командам совместно планировать и отслеживать проекты в реальном времени с поддержкой BIM и мобильных технологий.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware - приложение для оптимизации бизнес-процессов, предлагающее автоматизацию, аналитику и инструменты для сотрудничества.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto - это программа для отслеживания проблем в реальном времени для архитектуры, инженерии и строительства, обеспечивающая совместную работу и координацию BIM-проектов.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager – это программа для управления проектами, позволяющая планировать, отслеживать и оптимизировать рабочие процессы команды и ресурсов.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro - это онлайн приложение для планирования строительства, позволяющее управлять проектами, поставками и взаимодействием между участниками.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax — облачное решение для управления затратами и временем в стройиндустрии, включающее отслеживание рабочего времени и активов с интеграцией бухгалтерии.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly — приложение для управления строительными проектами, упрощающее администрирование и контроль задач, обеспечивая эффективное сотрудничество команды.

RDash

RDash

rdash.io

R-Dash - платформа для управления строительством, автоматизирующая процессы для разработчиков, подрядчиков и дизайн-студий от планирования до передачи проекта.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl - облачное ПО для управления строительными проектами, оптимизирующее финансы и упрощающее процессы отслеживания и распределения ресурсов.

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead — это простое в использовании программное обеспечение для управления строительными проектами и портфелем, обеспечивающее отслеживание, планирование и сотрудничество.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix - приложение для управления строительством, оптимизирующее процессы, обеспечивающее централизованный доступ к данным и поддержку командной работы.

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild — SaaS для более эффективного планирования строительных проектов. Позволяет создавать и связывать основные графики и планы в одном инструменте.

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook - это программное обеспечение для управления строительными проектами, позволяющее организовывать, отслеживать и улучшать сотрудничество между членами команды.

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute — приложение для управления задачами и документами для малых бизнесов, включая расчеты, выставление счетов и интеграцию с бухгалтерскими системами.

Materio

Materio

materio.co

Materio упрощает управление крупными проектами в интерьере и строительстве, автоматизируя рабочие процессы и устраняя дублирование документации.

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

LetsBuild — приложение для управления строительными проектами, позволяющее отслеживать задачи и оперативно решать проблемы на площадке.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.

Fonn

Fonn

fonn.com

Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive – приложение для управления строительными проектами, позволяющее планировать графики по местоположению и отслеживать прогресс в реальном времени.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild — это программа для управления строительными проектами, которая позволяет отслеживать статус проекта, управлять контрактами и платежами, а также организовывать трудозатраты.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.

ZAAR

ZAAR

zaarapp.com

ZAAR — приложение для управления проектами, обеспечивающее удобный доступ к инструментам и функциям для повышения производительности.

Construcllo

Construcllo

construcllo.com

Construcllo - приложение для управления строительными проектами, позволяющее отслеживать прогресс, управлять задачами, финансами и сотрудничеством с подрядчиками.

Onetrace

Onetrace

onetrace.com

Onetrace — облачное приложение для подрядчиков в строительстве. Позволяет отслеживать и управлять проектами в реальном времени, обеспечивая своевременность и бюджет.

myPlan.cloud

myPlan.cloud

myplan.cloud

myPlan.cloud — это облачное программное обеспечение для управления строительством, помогающее инвесторам и подрядчикам организовать рабочие процессы и сократить затраты.

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

BuildingBlok — это облачное приложение для управления строительством, предлагающее инструменты для обмена документами, отслеживания прогресса и совместной работы.

ProcurePro

ProcurePro

procurepro.co

ProcurePro - платформа для оптимизации закупок в строительстве, предлагающая инструменты для повышения эффективности, контроля затрат и управления проектами.

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB — платформа управления проектами для субподрядчиков, упрощает управление затратами, документацией и коммуникацией между офисом и полевыми командами.

Zepth

Zepth

zepth.com

Zepth - это ПО для управления строительством, использующее ИИ для оптимизации процессов, управления рисками и содействия сотрудничеству между участниками проектов.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub - платформа для управления рабочими процессами субподрядчиков, обеспечивает организацию задач и улучшение сотрудничества в строительстве.

cmExe

cmExe

cmexe.io

cmExe — это система отслеживания производства, сотрудничества и отчетности, которая объединяет цепочку поставок, изготовление, логистику и установку в одном веб-хабе.

Billdr PRO

Billdr PRO

pro.billdr.co

Billdr PRO — это программное обеспечение для управления строительством, упрощающее задачи подрядчиков, такие как выставление счетов, управление графиками и финансами.

1breadcrumb

1breadcrumb

1breadcrumb.com

Автоматизированная система обеспечения безопасности и соблюдения норм для строительства: ввод в должность, SWMS, разрешения, контроль присутствия на площадке и другое.

Kojo

Kojo

usekojo.com

Kojo - платформа для закупок материалов, соединяющая офисные команды, рабочие группы, склад и поставщиков для управления процессами закупок.

BuilderGM

BuilderGM

buildergm.com

BuilderGM - облачное приложение для управления строительством, предлагающее инструменты для планирования, отслеживания, управления ресурсами и анализа проектов.

Projul

Projul

projul.com

Projul - облачное ПО для управления строительством, позволяющее отслеживать проекты, клиентов и финансы в одном месте и оптимизировать рабочие процессы.

Shape Construction

Shape Construction

shape.construction

Shape Construction — это бесплатное мобильное приложение для создания отчетов и документирования деятельности на стройплощадке. Удобно для командной работы.

Planstack

Planstack

planstack.de

Planstack — это программа для управления строительными площадками, позволяющая цифровым образом отслеживать проекты и обрабатывать специальные запросы.

Beam

Beam

trybeam.com

Beam помогает управлять финансами проектов, включая оценку, выставление счетов, управление расходами и бюджетом в одном месте.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.

Scoop Solar

Scoop Solar

scoop.solar

Scoop Solar - приложение для управления проектами в солнечной энергетике, оптимизирующее процессы и автоматизирующее задачи с помощью интеграции и пользовательских решений.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu - это приложение для совместной работы, позволяющее командам эффективно обмениваться идеями и управлять проектами в реальном времени.

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws - облачная ERP-система для строительства и установки. Управляйте проектами, расчетами, запасами и рабочей силой с любого устройства.

Bridgit

Bridgit

gobridgit.com

Bridgit - программа для управления рабочей силой в строительстве, оптимизирующая распределение ресурсов и планирование проектов.

ManagePlaces

ManagePlaces

manageplaces.com

ManagePlaces - это веб-платформа для управления проектами в строительстве, обеспечивающая управление задачами, документами и финансами.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam — это программа для управления строительством, помогающая завершить проекты качественно и в срок.

Part3

Part3

part3.io

Part3 - приложение для управления строительными процессами, позволяющее архитекторам эффективно сотрудничать и оптимизировать рабочие процессы.

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Программное обеспечение для управления строительными проектами - Самые популярные приложения - WebCatalog