Программное обеспечение для управления строительными проектами - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления строительными проектами, часто известное как программное обеспечение для управления строительством, специально разработано для строительной отрасли. Он предлагает владельцам и менеджерам проекта комплексное представление обо всем проекте, включая его жизненный цикл и всех соответствующих участников и ресурсы. Это комплексное решение объединяет управление задачами, управление документами, управление ресурсами, управление рисками и командное общение для повышения эффективности и реализации строительных проектов. Программное обеспечение определяет объем проекта и планирование, координирует составление бюджета и графиков, отслеживает ожидания и требования, контролирует закупки и управляет как физическими, так и человеческими ресурсами на рабочих площадках. Благодаря синхронизации информации между полем и бэк-офисом ее в основном используют инженеры, архитекторы, строители, подрядчики, владельцы и менеджеры объектов.
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Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro - инструмент для управления проектами в области дизайна и ремонта, позволяющий общаться с клиентами и организовывать рабочие процессы.
Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Подрядчик Foreman — это облачное ПО для управления строительными проектами, включая оценки, планирование, учет времени и выставление счетов.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot - это приложение для управления документами и процессами в строительстве и других отраслях, позволяющее работать в реальном времени с формами и отчетами.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
Albiware
albiware.com
Albiware - приложение для оптимизации бизнес-процессов, предлагающее автоматизацию, аналитику и инструменты для сотрудничества.
Raken
rakenapp.com
Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.
Revizto
revizto.com
Revizto - это программа для отслеживания проблем в реальном времени для архитектуры, инженерии и строительства, обеспечивающая совместную работу и координацию BIM-проектов.
VisiLean
visilean.com
VisiLean — облачное ПО для управления строительством, позволяющее командам совместно планировать и отслеживать проекты в реальном времени с поддержкой BIM и мобильных технологий.
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager – это программа для управления проектами, позволяющая планировать, отслеживать и оптимизировать рабочие процессы команды и ресурсов.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro - это онлайн приложение для планирования строительства, позволяющее управлять проектами, поставками и взаимодействием между участниками.
WorkMax
workmax.com
WorkMax — облачное решение для управления затратами и временем в стройиндустрии, включающее отслеживание рабочего времени и активов с интеграцией бухгалтерии.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly — приложение для управления строительными проектами, упрощающее администрирование и контроль задач, обеспечивая эффективное сотрудничество команды.
RDash
rdash.io
R-Dash - платформа для управления строительством, автоматизирующая процессы для разработчиков, подрядчиков и дизайн-студий от планирования до передачи проекта.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl - облачное ПО для управления строительными проектами, оптимизирующее финансы и упрощающее процессы отслеживания и распределения ресурсов.
Builderhead
builderhead.com
Builderhead — это простое в использовании программное обеспечение для управления строительными проектами и портфелем, обеспечивающее отслеживание, планирование и сотрудничество.
Higharc
higharc.com
Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
Corfix
corfix.com
Corfix - приложение для управления строительством, оптимизирующее процессы, обеспечивающее централизованный доступ к данным и поддержку командной работы.
Outbuild
outbuild.com
Outbuild — SaaS для более эффективного планирования строительных проектов. Позволяет создавать и связывать основные графики и планы в одном инструменте.
BuildBook
buildbook.co
BuildBook - это программное обеспечение для управления строительными проектами, позволяющее организовывать, отслеживать и улучшать сотрудничество между членами команды.
NextMinute
nextminute.com
NextMinute — приложение для управления задачами и документами для малых бизнесов, включая расчеты, выставление счетов и интеграцию с бухгалтерскими системами.
Materio
materio.co
Materio упрощает управление крупными проектами в интерьере и строительстве, автоматизируя рабочие процессы и устраняя дублирование документации.
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild — приложение для управления строительными проектами, позволяющее отслеживать задачи и оперативно решать проблемы на площадке.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.
Fonn
fonn.com
Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive – приложение для управления строительными проектами, позволяющее планировать графики по местоположению и отслеживать прогресс в реальном времени.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild — это программа для управления строительными проектами, которая позволяет отслеживать статус проекта, управлять контрактами и платежами, а также организовывать трудозатраты.
WERX
werxapp.com
WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.
ZAAR
zaarapp.com
ZAAR — приложение для управления проектами, обеспечивающее удобный доступ к инструментам и функциям для повышения производительности.
Construcllo
construcllo.com
Construcllo - приложение для управления строительными проектами, позволяющее отслеживать прогресс, управлять задачами, финансами и сотрудничеством с подрядчиками.
Onetrace
onetrace.com
Onetrace — облачное приложение для подрядчиков в строительстве. Позволяет отслеживать и управлять проектами в реальном времени, обеспечивая своевременность и бюджет.
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlok — это облачное приложение для управления строительством, предлагающее инструменты для обмена документами, отслеживания прогресса и совместной работы.
eSUB
esub.com
eSUB — платформа управления проектами для субподрядчиков, упрощает управление затратами, документацией и коммуникацией между офисом и полевыми командами.
Zepth
zepth.com
Zepth - это ПО для управления строительством, использующее ИИ для оптимизации процессов, управления рисками и содействия сотрудничеству между участниками проектов.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub - платформа для управления рабочими процессами субподрядчиков, обеспечивает организацию задач и улучшение сотрудничества в строительстве.
myPlan.cloud
myplan.cloud
myPlan.cloud — это облачное программное обеспечение для управления строительством, помогающее инвесторам и подрядчикам организовать рабочие процессы и сократить затраты.
cmExe
cmexe.io
cmExe — это система отслеживания производства, сотрудничества и отчетности, которая объединяет цепочку поставок, изготовление, логистику и установку в одном веб-хабе.
Billdr PRO
pro.billdr.co
Billdr PRO — это программное обеспечение для управления строительством, упрощающее задачи подрядчиков, такие как выставление счетов, управление графиками и финансами.
1breadcrumb
1breadcrumb.com
Автоматизированная система обеспечения безопасности и соблюдения норм для строительства: ввод в должность, SWMS, разрешения, контроль присутствия на площадке и другое.
ProcurePro
procurepro.co
ProcurePro - платформа для оптимизации закупок в строительстве, предлагающая инструменты для повышения эффективности, контроля затрат и управления проектами.
Kojo
usekojo.com
Kojo - платформа для закупок материалов, соединяющая офисные команды, рабочие группы, склад и поставщиков для управления процессами закупок.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM - облачное приложение для управления строительством, предлагающее инструменты для планирования, отслеживания, управления ресурсами и анализа проектов.
Projul
projul.com
Projul - облачное ПО для управления строительством, позволяющее отслеживать проекты, клиентов и финансы в одном месте и оптимизировать рабочие процессы.
Shape Construction
shape.construction
Shape Construction — это бесплатное мобильное приложение для создания отчетов и документирования деятельности на стройплощадке. Удобно для командной работы.
Planstack
planstack.de
Planstack — это программа для управления строительными площадками, позволяющая цифровым образом отслеживать проекты и обрабатывать специальные запросы.
Beam
trybeam.com
Beam помогает управлять финансами проектов, включая оценку, выставление счетов, управление расходами и бюджетом в одном месте.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop Solar - приложение для управления проектами в солнечной энергетике, оптимизирующее процессы и автоматизирующее задачи с помощью интеграции и пользовательских решений.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu - это приложение для совместной работы, позволяющее командам эффективно обмениваться идеями и управлять проектами в реальном времени.
Robaws
robaws.com
Robaws - облачная ERP-система для строительства и установки. Управляйте проектами, расчетами, запасами и рабочей силой с любого устройства.
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit - программа для управления рабочей силой в строительстве, оптимизирующая распределение ресурсов и планирование проектов.
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces - это веб-платформа для управления проектами в строительстве, обеспечивающая управление задачами, документами и финансами.
RedTeam
redteam.com
RedTeam — это программа для управления строительством, помогающая завершить проекты качественно и в срок.
247PRO
247pro.com
Программное обеспечение 247PRO для оценки и управления проектами, предназначенное для подрядчиков и ремонтников, доступно в облаке и включает шаблоны для составления предложений.
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