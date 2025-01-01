Программное обеспечение для оценки строительства - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для оценки строительства — это специализированное решение для расчета стоимости работ, предназначенное для строителей, подрядчиков и строительных фирм различных профессий. Это программное обеспечение сводит к минимуму ошибки и учитывает отраслевые стандарты и новейшую информацию. Это позволяет специалистам в области строительства эффективно отслеживать затраты и управлять бюджетом проекта как до, так и во время жизненного цикла проекта. Хотя программное обеспечение для составления смет строительства имеет некоторые общие функциональные возможности с программным обеспечением для управления предложениями, особенно в области создания предложений и сравнения затрат, оно выходит за рамки, переходя к этапам запуска и управления затратами, тогда как инструменты управления предложениями сосредоточены исключительно на обработке заявок и тендеров. Эти инструменты оценки имеют решающее значение для строительных компаний и подрядчиков, стремящихся обеспечить безопасность проектов. Как правило, автономное программное обеспечение для оценки строительства хорошо интегрируется с программным обеспечением для управления строительными проектами и бухгалтерского учета. Некоторые решения предназначены специально для конкретных отраслей, таких как системы отопления, вентиляции и кондиционирования или коммунальные услуги, в то время как другие предлагают гибкость для использования в различных отраслях.
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Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite — мобильное приложение для создания чертежей, расчётов и оценок, предназначенное для профессионалов в области строительства и архитектуры.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected - это платформа для управления предложениями в строительстве, упрощающая сотрудничество между владельцами и подрядчиками.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.
Estimator360
estimator360.com
Estimator360 - облачное ПО для оценки и управления строительством, предлагающее неограниченные сметы и проекты, управление процессами и автоматизацию.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture - приложение для управления проектами, позволяющее эффективно собирать и обмениваться документами в полевых условиях.
Higharc
higharc.com
Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimates - это программное обеспечение для оценки строительных проектов, позволяющее создавать сметы и отчеты с использованием данных о ценах и пользовательских формул.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.
WERX
werxapp.com
WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.
Handoff
handoff.ai
Handoff — программа на основе ИИ для точного составления смет, создания предложений и управления платежами для подрядчиков по ремонту жилья.
Countfire
countfire.com
Countfire - это программное обеспечение для автоматизированной электрической оценки, упрощающее создание количеств и оценок из цифровых чертежей.
Projul
projul.com
Projul - облачное ПО для управления строительством, позволяющее отслеживать проекты, клиентов и финансы в одном месте и оптимизировать рабочие процессы.
BidLight
bidlight.com
BidLight помогает архитекторам и дизайнерам оценивать затраты на труд, оборудование и материалы для 3D-дизайнов и делиться ими с клиентами в 3D-визуализаторе.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.
Robaws
robaws.com
Robaws - облачная ERP-система для строительства и установки. Управляйте проектами, расчетами, запасами и рабочей силой с любого устройства.
247PRO
247pro.com
Программное обеспечение 247PRO для оценки и управления проектами, предназначенное для подрядчиков и ремонтников, доступно в облаке и включает шаблоны для составления предложений.
Buildee
gobuildee.com
Buildee – приложение для расчета материалов и смет для строительных проектов, позволяет быстро измерять и считать по PDF чертежам.
canibuild
canibuild.com
Приложение Canibuild позволяет пользователям эффективно управлять строительными проектами, интегрируя данные и оптимизируя процессы для принятия решений.
LiveCosts
livecosts.com
LiveCosts - это программное обеспечение для автоматизированного управления затратами на строительство и отслеживания времени проектов.
Bitumio
bitumio.com
Bitumio - приложение для оценки, управления и планирования проектов в сфере асфальтирования, предлагающее функции учета и интеграции с картами.
ConWize
conwize.io
ConWize — облачное ПО для управления ставками и оценки затрат, упрощающее планирование и цифровые закупки на всех этапах строительства.
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