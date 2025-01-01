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Программное обеспечение для оценки строительства
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Программное обеспечение для оценки строительства - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для оценки строительства — это специализированное решение для расчета стоимости работ, предназначенное для строителей, подрядчиков и строительных фирм различных профессий. Это программное обеспечение сводит к минимуму ошибки и учитывает отраслевые стандарты и новейшую информацию. Это позволяет специалистам в области строительства эффективно отслеживать затраты и управлять бюджетом проекта как до, так и во время жизненного цикла проекта. Хотя программное обеспечение для составления смет строительства имеет некоторые общие функциональные возможности с программным обеспечением для управления предложениями, особенно в области создания предложений и сравнения затрат, оно выходит за рамки, переходя к этапам запуска и управления затратами, тогда как инструменты управления предложениями сосредоточены исключительно на обработке заявок и тендеров. Эти инструменты оценки имеют решающее значение для строительных компаний и подрядчиков, стремящихся обеспечить безопасность проектов. Как правило, автономное программное обеспечение для оценки строительства хорошо интегрируется с программным обеспечением для управления строительными проектами и бухгалтерского учета. Некоторые решения предназначены специально для конкретных отраслей, таких как системы отопления, вентиляции и кондиционирования или коммунальные услуги, в то время как другие предлагают гибкость для использования в различных отраслях.

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Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite — мобильное приложение для создания чертежей, расчётов и оценок, предназначенное для профессионалов в области строительства и архитектуры.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected - это платформа для управления предложениями в строительстве, упрощающая сотрудничество между владельцами и подрядчиками.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360 - облачное ПО для оценки и управления строительством, предлагающее неограниченные сметы и проекты, управление процессами и автоматизацию.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture - приложение для управления проектами, позволяющее эффективно собирать и обмениваться документами в полевых условиях.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Clear Estimates - это программное обеспечение для оценки строительных проектов, позволяющее создавать сметы и отчеты с использованием данных о ценах и пользовательских формул.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.

Handoff

Handoff

handoff.ai

Handoff — программа на основе ИИ для точного составления смет, создания предложений и управления платежами для подрядчиков по ремонту жилья.

Countfire

Countfire

countfire.com

Countfire - это программное обеспечение для автоматизированной электрической оценки, упрощающее создание количеств и оценок из цифровых чертежей.

Projul

Projul

projul.com

Projul - облачное ПО для управления строительством, позволяющее отслеживать проекты, клиентов и финансы в одном месте и оптимизировать рабочие процессы.

BidLight

BidLight

bidlight.com

BidLight помогает архитекторам и дизайнерам оценивать затраты на труд, оборудование и материалы для 3D-дизайнов и делиться ими с клиентами в 3D-визуализаторе.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws - облачная ERP-система для строительства и установки. Управляйте проектами, расчетами, запасами и рабочей силой с любого устройства.

247PRO

247PRO

247pro.com

Программное обеспечение 247PRO для оценки и управления проектами, предназначенное для подрядчиков и ремонтников, доступно в облаке и включает шаблоны для составления предложений.

Buildee

Buildee

gobuildee.com

Buildee – приложение для расчета материалов и смет для строительных проектов, позволяет быстро измерять и считать по PDF чертежам.

canibuild

canibuild

canibuild.com

Приложение Canibuild позволяет пользователям эффективно управлять строительными проектами, интегрируя данные и оптимизируя процессы для принятия решений.

LiveCosts

LiveCosts

livecosts.com

LiveCosts - это программное обеспечение для автоматизированного управления затратами на строительство и отслеживания времени проектов.

Bitumio

Bitumio

bitumio.com

Bitumio - приложение для оценки, управления и планирования проектов в сфере асфальтирования, предлагающее функции учета и интеграции с картами.

ConWize

ConWize

conwize.io

ConWize — облачное ПО для управления ставками и оценки затрат, упрощающее планирование и цифровые закупки на всех этапах строительства.

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