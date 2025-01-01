Программное обеспечение ERP для строительства - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение Construction ERP централизует и оптимизирует весь жизненный цикл строительного проекта, гарантируя соблюдение сроков и сохранение прогресса. В то время как системы ERP (планирования ресурсов предприятия) используются в различных отраслях, системы, специально разработанные для строительства, удовлетворяют уникальные потребности подрядчиков, финансового управления и сервисных операций. Благодаря программному обеспечению ERP для строительства компании и участники проекта получают выгоду от единой системы, которая интегрирует все аспекты проекта, обеспечивает соблюдение нормативных требований и управляет данными цепочки поставок в рамках единого рабочего процесса.
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Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.
IFS
ifs.com
Приложение IFS оптимизирует бизнес-операции, интегрируя ERP, EAM, FSM, CRM и HRM, поддерживает аналитику в реальном времени и облачную гибкость.
BuildOps
buildops.com
BuildOps — это комплексное программное обеспечение для управления бизнесом подрядчиков, объединяющее функции планирования, выставления счетов и управления проектами.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild — это программа для управления строительными проектами, которая позволяет отслеживать статус проекта, управлять контрактами и платежами, а также организовывать трудозатраты.
WERX
werxapp.com
WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.
Clearstory
clearstory.build
Clearstory - инструмент для управления изменениями в строительстве, упрощающий процесс согласования и обеспечивающий прозрачность для всех участников.
Fresh Projects
gofreshprojects.com
Fresh Projects - это платформа управления проектами для строительных компаний в Великобритании, предлагающая инструменты для планирования ресурсов и отслеживания затрат.
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