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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для управления строительными чертежами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления строительными чертежами, часто называемое BIM для строительства, снабжает инженеров, подрядчиков, администраторов и других специалистов инструментами для оптимизации составления, пересмотра и обмена планами строительства. Это программное обеспечение расширяет возможности сотрудничества между владельцами объектов, подрядчиками и строителями даже без подключения к Интернету. Кроме того, он предлагает функции управления документами, позволяющие пользователям оцифровывать, хранить и архивировать файлы для быстрого доступа. Программное обеспечение для управления строительными чертежами, регулярно интегрируемое со сторонними решениями BIM, управления проектами, финансами и отбором, предоставляет комплексный набор инструментов, применимый на протяжении всего жизненного цикла строительства.