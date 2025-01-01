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Программное обеспечение для анализа строительных данных, часто известное как строительная бизнес-аналитика (construction BI), собирает информацию о строительных проектах в режиме реального времени, предлагая ценную информацию об их статусе и эффективности. Поскольку строительные площадки генерируют огромные объемы данных, специалистам в области строительства важно эффективно анализировать эту информацию для улучшения результатов проекта. Это программное обеспечение также использует машинное обучение и искусственный интеллект для автоматизации задач, обеспечения прогнозного управления проектами, а также упреждающего выявления и устранения потенциальных проблем на месте. Заинтересованные стороны, такие как владельцы проектов, менеджеры, инженеры, мастера и подрядчики, могут использовать программное обеспечение для определения приоритетов задач, оценки рисков и мониторинга состояния проекта. В то время как некоторые комплексные платформы управления строительными проектами включают в себя аналитические функции, автономные решения для анализа строительных данных позволяют импортировать и экспортировать собранную информацию о строительстве в свои системы.
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Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas — приложение для автоматизации бизнес-процессов, позволяющее собирать данные, управлять работой в полевых условиях и интегрироваться с другими инструментами.
Fonn
fonn.com
Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild — это программа для управления строительными проектами, которая позволяет отслеживать статус проекта, управлять контрактами и платежами, а также организовывать трудозатраты.
WERX
werxapp.com
WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.
busybusy
busybusy.com
BusyBusy - приложение для отслеживания времени и затрат в строительстве, позволяющее управлять графиками, оборудованием и отчетами с помощью GPS и мобильных устройств.
Buildots
buildots.com
Buildots - приложение для мониторинга строительства, использующее ИИ и 360° камеры для отслеживания прогресса и выявления проблем на строительных площадках.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM - облачное приложение для управления строительством, предлагающее инструменты для планирования, отслеживания, управления ресурсами и анализа проектов.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu - это приложение для совместной работы, позволяющее командам эффективно обмениваться идеями и управлять проектами в реальном времени.
Nektar
nektar.io
Nektar - это мобильная платформа для сбора и управления данными, которая оптимизирует процессы продаж и улучшает управление трубопроводами.
Doxel
doxel.ai
Doxel-это приложение ИИ для автоматического отслеживания прогресса строительства, обеспечивающее реальную видимость и прогнозирование графиков.
Clearstory
clearstory.build
Clearstory - инструмент для управления изменениями в строительстве, упрощающий процесс согласования и обеспечивающий прозрачность для всех участников.
NPlan
nplan.io
NPlan — это приложение на основе ИИ, которое прогнозирует будущее ваших проектов, позволяя управлять рисками до того, как они станут проблемами.
ProNovos
pronovos.com
ProNovos — облачный сервис для строительной отрасли, который помогает подрядчикам улучшать работу, связывая команды, автоматизируя отчеты и анализируя тенденции.
Sablono
sablono.com
Sablono — это платформа для управления крупными строительными проектами, обеспечивающая мониторинг процессов, качества и затрат в режиме реального времени.
Rabbet
rabbet.com
Rabbet - это платформа для управления финансами в строительстве, оптимизирующая процессы, улучшая прозрачность и совместную работу участников проектов.
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