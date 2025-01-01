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Строительное программное обеспечение CRM
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Строительное программное обеспечение CRM - Самые популярные приложения

Строительное программное обеспечение CRM - это индивидуальное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанное специально для специалистов по строительству. Он оптимизирует отслеживание проспектов, генерирование лидов и управление контактами, централизация всех контактных данных и мониторинг преобразования возможностей (или предложений) в активные проекты. Подрядчики, строители и строительные фирмы используют эти CRM для обеспечения безопасности рабочих мест и эффективного управления информацией о персонале. Ключевым преимуществом специализированного строительного CRM по сравнению с универсальным является его способность связывать несколько ставок и контактных данных с одним проектом, улучшая управление проектами и организацию.

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Jobber

Jobber

getjobber.com

Jobber — приложение для управления бизнесом в сфере услуг, позволяющее планировать, выставлять счета и получать оплату, оптимизируя рабочие процессы.

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Pro - это приложение для управления бизнесом услуг домашнего обслуживания, позволяющее планировать задания, управлять клиентами и выставлять счета.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.

FieldPulse

FieldPulse

fieldpulse.com

FieldPulse — это комплексное решение для управления бизнесом, предназначенное для полевых сервисных команд, упрощающее планирование, CRM и финансовую документацию.

BuildOps

BuildOps

buildops.com

BuildOps — это комплексное программное обеспечение для управления бизнесом подрядчиков, объединяющее функции планирования, выставления счетов и управления проектами.

Builder Prime

Builder Prime

builderprime.com

Builder Prime - это программное обеспечение для управления строительными проектами, объединяющее CRM, оценку, выставление счетов и управление производством.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

Followup CRM

Followup CRM

followupcrm.com

Followup CRM — это приложение для управления продажами и контактами, которое помогает отслеживать потенциальных клиентов и анализировать показатели продаж.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.

247PRO

247PRO

247pro.com

Программное обеспечение 247PRO для оценки и управления проектами, предназначенное для подрядчиков и ремонтников, доступно в облаке и включает шаблоны для составления предложений.

Ingenious.Build

Ingenious.Build

ingenious.build

Ingenious.Build - облачное приложение для управления проектами в строительстве, включает модули для финансов, управления и администрирования.

Thunderbolt Pipeline

Thunderbolt Pipeline

thunderboltinnovation.com

Thunderbolt Pipeline — это платформа, использующая ИИ и машинное обучение для уменьшения рисков и повышения конкурентоспособности команд при подготовке тендеров.

ProjectMark

ProjectMark

projectmark.com

ProjectMark — это CRM для строительной отрасли, которая помогает отслеживать возможности, оценивать проекты и сотрудничать по предложениям.

ConWize

ConWize

conwize.io

ConWize — облачное ПО для управления ставками и оценки затрат, упрощающее планирование и цифровые закупки на всех этапах строительства.

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Строительное программное обеспечение CRM - Самые популярные приложения - WebCatalog