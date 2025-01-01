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Программное обеспечение для строительного учета
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Программное обеспечение для строительного учета - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для учета строительства предоставляет пользователям необходимые инструменты финансового управления, специально разработанные для строительных проектов. Эти решения обычно включают в себя такие функции, как калькуляция затрат на работу, расчет заработной платы, кредиторская и дебиторская задолженность (AP/AR), главная книга и аудиторская отчетность. Некоторые варианты сосредоточены конкретно на финансовых данных, связанных с проектом, в то время как другие предлагают более широкое представление об общем финансовом состоянии компании. Хотя программное обеспечение для учета строительства похоже на базовое программное обеспечение для бухгалтерского учета, оно специально разработано для удовлетворения уникальных потребностей строительной отрасли. Эти инструменты могут быть доступны как отдельные продукты, но многие из них также включают в себя функциональные возможности программного обеспечения для оценки строительства или управления проектами.

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Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct — облачная платформа для управления финансами и бухгалтерией, предлагающая инструменты для учета, отчетности и автоматизации бизнес процессов.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild — это программа для управления строительными проектами, которая позволяет отслеживать статус проекта, управлять контрактами и платежами, а также организовывать трудозатраты.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.

BuilderGM

BuilderGM

buildergm.com

BuilderGM - облачное приложение для управления строительством, предлагающее инструменты для планирования, отслеживания, управления ресурсами и анализа проектов.

Beam

Beam

trybeam.com

Beam помогает управлять финансами проектов, включая оценку, выставление счетов, управление расходами и бюджетом в одном месте.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam — это программа для управления строительством, помогающая завершить проекты качественно и в срок.

KonstructIQ

KonstructIQ

konstructiq.com

KonstructIQ - приложение для строителей, позволяющее управлять проектами, бюджетом и сотрудничеством с подрядчиками и клиентами.

Flashtract

Flashtract

flashtract.com

Flashtract - это приложение для управления строительными платежами, упрощающее процесс выставления счетов и обмена документами между подрядчиками и генеральными подрядчиками.

Bauwise

Bauwise

bauwise.com

Bauwise — это программное обеспечение для управления финансовым планированием строительных проектов, включая бюджет, затраты и доходы.

Vergo

Vergo

getvergo.com

Vergo — программа для отслеживания расходов по кредитным картам в строительной отрасли, позволяющая бухгалтерским командам автоматизировать учет транзакций по проектам.

inBuild

inBuild

inbuild.ai

Приложение inBuild автоматизирует операции с счетами для строителей, проверяя расходы, обрабатывая approvals и обновляя Quickbooks.

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