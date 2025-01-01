Программное обеспечение для строительного учета - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для учета строительства предоставляет пользователям необходимые инструменты финансового управления, специально разработанные для строительных проектов. Эти решения обычно включают в себя такие функции, как калькуляция затрат на работу, расчет заработной платы, кредиторская и дебиторская задолженность (AP/AR), главная книга и аудиторская отчетность. Некоторые варианты сосредоточены конкретно на финансовых данных, связанных с проектом, в то время как другие предлагают более широкое представление об общем финансовом состоянии компании. Хотя программное обеспечение для учета строительства похоже на базовое программное обеспечение для бухгалтерского учета, оно специально разработано для удовлетворения уникальных потребностей строительной отрасли. Эти инструменты могут быть доступны как отдельные продукты, но многие из них также включают в себя функциональные возможности программного обеспечения для оценки строительства или управления проектами.
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Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — облачная платформа для управления финансами и бухгалтерией, предлагающая инструменты для учета, отчетности и автоматизации бизнес процессов.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild — это программа для управления строительными проектами, которая позволяет отслеживать статус проекта, управлять контрактами и платежами, а также организовывать трудозатраты.
WERX
werxapp.com
WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM - облачное приложение для управления строительством, предлагающее инструменты для планирования, отслеживания, управления ресурсами и анализа проектов.
Beam
trybeam.com
Beam помогает управлять финансами проектов, включая оценку, выставление счетов, управление расходами и бюджетом в одном месте.
RedTeam
redteam.com
RedTeam — это программа для управления строительством, помогающая завершить проекты качественно и в срок.
KonstructIQ
konstructiq.com
KonstructIQ - приложение для строителей, позволяющее управлять проектами, бюджетом и сотрудничеством с подрядчиками и клиентами.
Flashtract
flashtract.com
Flashtract - это приложение для управления строительными платежами, упрощающее процесс выставления счетов и обмена документами между подрядчиками и генеральными подрядчиками.
Bauwise
bauwise.com
Bauwise — это программное обеспечение для управления финансовым планированием строительных проектов, включая бюджет, затраты и доходы.
Vergo
getvergo.com
Vergo — программа для отслеживания расходов по кредитным картам в строительной отрасли, позволяющая бухгалтерским командам автоматизировать учет транзакций по проектам.
inBuild
inbuild.ai
Приложение inBuild автоматизирует операции с счетами для строителей, проверяя расходы, обрабатывая approvals и обновляя Quickbooks.
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