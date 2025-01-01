Платформы управления согласием - Самые популярные приложения

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Платформы управления согласием (CMP) используются компаниями для официальной регистрации и обработки предпочтений пользователя в отношении согласия перед сбором, обменом или продажей пользовательских данных, полученных с онлайн-платформ, таких как веб-сайты и приложения, которые используют файлы cookie, встроенные видео и другие технологии отслеживания. Инструменты CMP предоставляют пользователям подробную информацию о том, как можно отслеживать их онлайн-активность, о причинах сбора этих данных, а также о конкретных поставщиках и организациях, стремящихся использовать эту информацию. Впоследствии CMP дают пользователям возможность явно выбирать, давать ли, отказывать или отзывать согласие на сбор, использование или продажу их онлайн-действий всеми или конкретными перечисленными организациями. Поставщики CMP по закону уполномочены хранить данные о согласии пользователей, что позволяет им передавать информацию о согласии третьим лицам, таким как рекламодатели, издатели и другие сотрудники, до того, как произойдет законная обработка данных.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.
Termly
termly.io
Termly - это приложение для соблюдения законов о конфиденциальности данных, предлагающее инструменты для создания политик и управления согласием пользователей.
Segment
segment.com
Segment — это платформа для работы с данными клиентов, которая помогает собирать, стандартизировать и передавать данные о клиентах в различные системы.
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst — платформа для управления согласием на использование файлов cookie и сбор данных, соответствующая международным нормам конфиденциальности.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie Script - это платформа для управления согласием пользователей на веб-сайтах, позволяющая соблюдать правила о файлах cookie и конфиденциальности данных.
Didomi
didomi.io
Didomi помогает организациям управлять согласием пользователей и соответствовать законам о защите данных. Платформа обеспечивает прозрачность и контроль над данными.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed - приложение для создания и управления юридическими документами, такими как политика конфиденциальности и условия использования для сайтов и приложений.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub — это платформа для управления согласием на использование cookies, соответствующая GDPR, которая позволяет пользователям настраивать свои предпочтения по обработке данных.
CHEQ
cheq.ai
Приложение CHEQ Essentials обеспечивает защиту от недействительного интернет-трафика, блокируя вредоносные источники и улучшая эффективность маркетинга.
Osano
osano.com
Osano - это платформа для управления конфиденциальностью данных, помогающая организациям соблюдать правила и оптимизировать процессы согласия и анализа данных.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управления конфиденциальностью, помогающая предприятиям соответствовать международным стандартам и правилам защиты данных.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes — это решение для управления согласием на использование файлов cookie на сайте с возможностью настройки баннера и контроля согласия пользователей.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager — инструмент для управления согласием пользователей на веб-сайтах, обеспечивающий соблюдение правил конфиденциальности и поддержку различных языков.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO — приложение для управления соблюдением норм рассылки email и SMS, автоматизирующее сбор и хранение данных для законности.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Приложение Secure Privacy помогает бизнесам обеспечить соответствие их сайтов требованиям GDPR, CCPA и LGPD с помощью управления согласиями на куки.
Securiti
securiti.ai
Securiti — это приложение для безопасного управления данными, обеспечивающее их классификацию, мониторинг и соблюдение норм конфиденциальности и безопасности.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 – приложение для управления личными данными, которое обеспечивает защиту конфиденциальности и контроль доступа к данным пользователей.
Cookie Information
cookieinformation.com
Cookie Information помогает сайтам управлять согласием на использование файлов cookie, обеспечивая соответствие требованиям конфиденциальности и предоставляя прозрачные практики сбора данных.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics — платформа для управления согласием, помогающая предприятиям соблюдать законы о конфиденциальности данных, такие как GDPR и CCPA.
Cookiebot
cookiebot.com
Cookiebot - это платформа для управления согласиями на файлы cookie, помогающая предприятиям соответствовать правилам конфиденциальности данных по всему миру.
iubenda
iubenda.com
iubenda — платформа для соблюдения правовых норм, предлагающая настройку политик конфиденциальности и согласия, а также интеграцию с различными платформами.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — платформа для управления согласием, помогающая в соблюдении GDPR и CCPA. Автоматически обновляет политику конфиденциальности и сканирует сайт на соответствие.
Dataships
dataships.io
Dataships - приложение для управления конфиденциальностью данных, автоматизирующее соответствие GDPR и CCPA для компаний электронной коммерции.
Seers
seersco.com
Seers — приложение для управления конфиденциальностью и согласиями, помогающее компаниям соответствовать международным нормам защиты данных.
Ketch
ketch.com
Ketch упрощает управление конфиденциальностью данных, автоматизируя обработку запросов и обеспечивая соответствие правилам конфиденциальности для организаций.
Axeptio
axept.io
Axeptio - платформа для управления согласием пользователей с учетом требований конфиденциальности данных, упрощая процесс получения и управления согласием.
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