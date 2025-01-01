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Самые популярные Недавно добавленные Платформы управления согласием - Самые популярные приложения

Платформы управления согласием (CMP) используются компаниями для официальной регистрации и обработки предпочтений пользователя в отношении согласия перед сбором, обменом или продажей пользовательских данных, полученных с онлайн-платформ, таких как веб-сайты и приложения, которые используют файлы cookie, встроенные видео и другие технологии отслеживания. Инструменты CMP предоставляют пользователям подробную информацию о том, как можно отслеживать их онлайн-активность, о причинах сбора этих данных, а также о конкретных поставщиках и организациях, стремящихся использовать эту информацию. Впоследствии CMP дают пользователям возможность явно выбирать, давать ли, отказывать или отзывать согласие на сбор, использование или продажу их онлайн-действий всеми или конкретными перечисленными организациями. Поставщики CMP по закону уполномочены хранить данные о согласии пользователей, что позволяет им передавать информацию о согласии третьим лицам, таким как рекламодатели, издатели и другие сотрудники, до того, как произойдет законная обработка данных.