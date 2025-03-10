Платформы управления согласием - Самые популярные приложения

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics — мировой лидер в области платформ управления согласием (CMP). Это позволяет компаниям собирать, сигнализировать, управлять и документировать согласия пользователей на веб-сайтах и ​​в приложениях, чтобы обеспечить соблюдение глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, ePrivacy, Закон о цифровых рынках, CCPA/CPRA и других. Все это одновременно способствует повышению уровня согласия и укреплению доверия со стороны клиентов. Usercentrics CMP легко интегрируется с режимом согласия Google и TCF 2.2, что позволяет вам запускать и отображать рекламные кампании в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании. Соблюдение требований Google к издателям и рекламодателям помогает обеспечить бесперебойный показ ваших объявлений, отслеживание конверсий и оптимизацию аналитики. Компания верит в создание здорового баланса между конфиденциальностью данных и бизнесом, управляемым данными, предлагая решения для предприятий любого размера. Cookiebot CMP — это готовое к использованию решение для получения согласия, App CMP обрабатывает согласие пользователей в мобильных приложениях, а Usercentrics CMP обслуживает компании с индивидуальными требованиями корпоративного уровня для унификации согласия и данных от сбора до обработки. Его менеджер предпочтений Usercentrics обеспечивает плавный сбор и управление предпочтениями пользователей и маркетинговыми разрешениями, одновременно предоставляя им полный контроль. Помогая таким клиентам, как Daimler, ING и Telefónica, обеспечить соблюдение конфиденциальности, Usercentrics действует в более чем 180 странах, имеет более 3000 партнеров и обрабатывает более 6,7 миллиардов согласий каждый месяц.