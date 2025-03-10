Платформы управления согласием - Самые популярные приложения

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Платформы управления согласием (CMP) используются компаниями для официальной регистрации и обработки предпочтений пользователя в отношении согласия перед сбором, обменом или продажей пользовательских данных, полученных с онлайн-платформ, таких как веб-сайты и приложения, которые используют файлы cookie, встроенные видео и другие технологии отслеживания. Инструменты CMP предоставляют пользователям подробную информацию о том, как можно отслеживать их онлайн-активность, о причинах сбора этих данных, а также о конкретных поставщиках и организациях, стремящихся использовать эту информацию. Впоследствии CMP дают пользователям возможность явно выбирать, давать ли, отказывать или отзывать согласие на сбор, использование или продажу их онлайн-действий всеми или конкретными перечисленными организациями. Поставщики CMP по закону уполномочены хранить данные о согласии пользователей, что позволяет им передавать информацию о согласии третьим лицам, таким как рекламодатели, издатели и другие сотрудники, до того, как произойдет законная обработка данных.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.
Segment
segment.com
Segment — это платформа для работы с данными клиентов, которая помогает собирать, стандартизировать и передавать данные о клиентах в различные системы.
Termly
termly.io
Termly - это приложение для соблюдения законов о конфиденциальности данных, предлагающее инструменты для создания политик и управления согласием пользователей.
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst — платформа для управления согласием на использование файлов cookie и сбор данных, соответствующая международным нормам конфиденциальности.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie Script - это платформа для управления согласием пользователей на веб-сайтах, позволяющая соблюдать правила о файлах cookie и конфиденциальности данных.
Didomi
didomi.io
Didomi помогает организациям управлять согласием пользователей и соответствовать законам о защите данных. Платформа обеспечивает прозрачность и контроль над данными.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed - приложение для создания и управления юридическими документами, такими как политика конфиденциальности и условия использования для сайтов и приложений.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub — это платформа для управления согласием на использование cookies, соответствующая GDPR, которая позволяет пользователям настраивать свои предпочтения по обработке данных.
CHEQ
cheq.ai
Приложение CHEQ Essentials обеспечивает защиту от недействительного интернет-трафика, блокируя вредоносные источники и улучшая эффективность маркетинга.
Osano
osano.com
Osano - это платформа для управления конфиденциальностью данных, помогающая организациям соблюдать правила и оптимизировать процессы согласия и анализа данных.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управления конфиденциальностью, помогающая предприятиям соответствовать международным стандартам и правилам защиты данных.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes — это решение для управления согласием на использование файлов cookie на сайте с возможностью настройки баннера и контроля согласия пользователей.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager — инструмент для управления согласием пользователей на веб-сайтах, обеспечивающий соблюдение правил конфиденциальности и поддержку различных языков.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO — приложение для управления соблюдением норм рассылки email и SMS, автоматизирующее сбор и хранение данных для законности.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Приложение Secure Privacy помогает бизнесам обеспечить соответствие их сайтов требованиям GDPR, CCPA и LGPD с помощью управления согласиями на куки.
Securiti
securiti.ai
Securiti — это приложение для безопасного управления данными, обеспечивающее их классификацию, мониторинг и соблюдение норм конфиденциальности и безопасности.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 – приложение для управления личными данными, которое обеспечивает защиту конфиденциальности и контроль доступа к данным пользователей.
Cookie Information
cookieinformation.com
Cookie Information помогает сайтам управлять согласием на использование файлов cookie, обеспечивая соответствие требованиям конфиденциальности и предоставляя прозрачные практики сбора данных.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics — мировой лидер в области платформ управления согласием (CMP). Это позволяет компаниям собирать, сигнализировать, управлять и документировать согласия пользователей на веб-сайтах и в приложениях, чтобы обеспечить соблюдение глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, ePrivacy, Закон о цифровых рынках, CCPA/CPRA и других. Все это одновременно способствует повышению уровня согласия и укреплению доверия со стороны клиентов. Usercentrics CMP легко интегрируется с режимом согласия Google и TCF 2.2, что позволяет вам запускать и отображать рекламные кампании в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании. Соблюдение требований Google к издателям и рекламодателям помогает обеспечить бесперебойный показ ваших объявлений, отслеживание конверсий и оптимизацию аналитики. Компания верит в создание здорового баланса между конфиденциальностью данных и бизнесом, управляемым данными, предлагая решения для предприятий любого размера. Cookiebot CMP — это готовое к использованию решение для получения согласия, App CMP обрабатывает согласие пользователей в мобильных приложениях, а Usercentrics CMP обслуживает компании с индивидуальными требованиями корпоративного уровня для унификации согласия и данных от сбора до обработки. Его менеджер предпочтений Usercentrics обеспечивает плавный сбор и управление предпочтениями пользователей и маркетинговыми разрешениями, одновременно предоставляя им полный контроль. Помогая таким клиентам, как Daimler, ING и Telefónica, обеспечить соблюдение конфиденциальности, Usercentrics действует в более чем 180 странах, имеет более 3000 партнеров и обрабатывает более 6,7 миллиардов согласий каждый месяц.
Cookiebot
cookiebot.com
Платформа управления согласием Cookiebot (CMP) от Usercentrics — это наша SaaS-платформа «подключай и работай» для малого бизнеса и организаций.
iubenda
iubenda.com
iubenda — платформа для соблюдения правовых норм, предлагающая настройку политик конфиденциальности и согласия, а также интеграцию с различными платформами.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием, которая имеет встроенную автоматизированную политику конфиденциальности и политику использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и надежное программное обеспечение, которое можно внедрить на любом веб-сайте. Он позволяет легко управлять любыми личными данными, собранными на вашем веб-сайте с помощью таких инструментов, как файлы cookie, пиксели и скрипты. Его панель управления также позволяет менеджерам веб-сайтов подтверждать соответствие требованиям в течение нескольких минут в соответствии с мировыми правилами защиты данных (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA и т. д.). TRUENDO CMP регулярно сканирует ваш веб-сайт, чтобы обнаружить любые нарушения соответствия, блокируя при этом любые инструменты сбора данных до тех пор, пока согласие дается посетителями. Он также автоматически адаптирует предлагаемую политику конфиденциальности в соответствии с последними изменениями законодательства, гарантируя, что ваш веб-сайт всегда соответствует требованиям. Некоторые из его ключевых функций: - Неограниченное количество просмотров страниц и сеансов. - Интегрированная политика конфиденциальности и политика использования файлов cookie. - Простая интеграция и полная автоматизация. - Настраиваемость: настройте цветовую схему в соответствии с дизайном вашего веб-сайта. - Статистика и аналитика: узнайте больше о трафике вашего веб-сайта и улучшите его. таргетинг, сохраняя при этом соответствие требованиям. Доступно на 31 языке. Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG). Соответствие уровню AAA. Сертификация IAB TCF 2.
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфиденциальности легко настроить и предоставляет вам все необходимое для обеспечения соответствия требованиям.
Seers
seersco.com
Seers — ведущая компания по управлению конфиденциальностью и согласием для компаний в более чем 100 странах. Seers — быстрорастущая компания, число клиентов которой в 2020 году увеличилось на 1040% по сравнению с 2019 годом. Компания разработала и запустила 10 цифровых решений на базе искусственного интеллекта на своей платформе программного обеспечения как услуги (SAAS) для решения проблем соблюдения конфиденциальности данных для компаний. Эти решения позволяют компаниям экономически эффективным и эффективным образом соблюдать правила конфиденциальности данных во всем мире, включая GDPR, CCPA, PECR и LGPD, а также защищать их от крупных штрафов (до 18 миллионов фунтов стерлингов или 4% от годового оборота — в зависимости от того, что больше). со стороны регулятора, а также потерю репутации и бизнеса. Решения: - Платформа управления согласием (согласие на использование файлов cookie) - Управление запросами субъектов данных - Платформа управления инцидентами и нарушениями - Оценка влияния на конфиденциальность данных - Политики конфиденциальности и пакеты шаблонов - Электронное обучение персонала GDPR - GDPR, PECR, аудит и оценка кибербезопасности - Экспертная платформа конфиденциальности Лидирующие на рынке решения Seers, соответствующие GDPR и CCPA, имеют самый высокий рейтинг и также доступны на ведущих торговых площадках, включая Wordpress, Joomla, Magento, Shopify и PrestaShop.
Ketch
ketch.com
Ketch переосмысливает ответственное использование данных в эпоху искусственного интеллекта. Платформа разрешений данных Ketch — это новый уровень бизнес-технологий, который помогает брендам собирать, контролировать и активировать разрешенные, безопасные для конфиденциальности данные на каждом устройстве, системе и стороннем приложении. Бренды по всему миру используют Ketch, чтобы упростить операции с конфиденциальностью и согласием, увеличить доходы от рекламы, данных и инициатив в области искусственного интеллекта, а также укрепить доверие клиентов и партнеров. Ketch позволяет предприятиям и платформам завоевывать доверие потребителей и расти благодаря данным. Платформа Ketch Trust by Design — это скоординированный набор приложений, инфраструктуры и API, который снижает затраты и сложность операций по обеспечению конфиденциальности и мобилизует ответственно собранные данные для более глубокого взаимодействия с клиентами и роста выручки. С помощью Ketch Programmatic Privacy™ для операций по обеспечению конфиденциальности компании могут программно адаптироваться к быстро меняющимся правилам, одновременно управляя рисками и сокращая эксплуатационные расходы и затраты на обеспечение конфиденциальности на 80%. С помощью Ketch Data Stewardship предприятия достигают полного динамического контроля данных и анализа жизненно важных информационных активов компании, укрепляя доверие и создавая основу для ответственного ИИ и передовых инициатив в области данных и аналитики. Клиенты используют Ketch, чтобы устранить риски, сократить расходы и обеспечить рост, основанный на данных.
Axeptio
axept.io
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