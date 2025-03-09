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Платформы управления согласием (CMP) используются компаниями для официальной регистрации и обработки предпочтений пользователя в отношении согласия перед сбором, обменом или продажей пользовательских данных, полученных с онлайн-платформ, таких как веб-сайты и приложения, которые используют файлы cookie, встроенные видео и другие технологии отслеживания. Инструменты CMP предоставляют пользователям подробную информацию о том, как можно отслеживать их онлайн-активность, о причинах сбора этих данных, а также о конкретных поставщиках и организациях, стремящихся использовать эту информацию. Впоследствии CMP дают пользователям возможность явно выбирать, давать ли, отказывать или отзывать согласие на сбор, использование или продажу их онлайн-действий всеми или конкретными перечисленными организациями. Поставщики CMP по закону уполномочены хранить данные о согласии пользователей, что позволяет им передавать информацию о согласии третьим лицам, таким как рекламодатели, издатели и другие сотрудники, до того, как произойдет законная обработка данных.
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Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido включает в себя комплексный набор инструментов для обеспечения доступности веб-сайтов, обеспечения качества веб-сайтов, соответствия бренду и контенту, управления согласием пользователей, архивирования социального и веб-контента и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите monsido.com.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием, которая имеет встроенную автоматизированную политику конфиденциальности и политику использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и надежное программное обеспечение, которое можно внедрить на любом веб-сайте. Он позволяет легко управлять любыми личными данными, собранными на вашем веб-сайте с помощью таких инструментов, как файлы cookie, пиксели и скрипты. Его панель управления также позволяет менеджерам веб-сайтов подтверждать соответствие требованиям в течение нескольких минут в соответствии с мировыми правилами защиты данных (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA и т. д.). TRUENDO CMP регулярно сканирует ваш веб-сайт, чтобы обнаружить любые нарушения соответствия, блокируя при этом любые инструменты сбора данных до тех пор, пока согласие дается посетителями. Он также автоматически адаптирует предлагаемую политику конфиденциальности в соответствии с последними изменениями законодательства, гарантируя, что ваш веб-сайт всегда соответствует требованиям. Некоторые из его ключевых функций: - Неограниченное количество просмотров страниц и сеансов. - Интегрированная политика конфиденциальности и политика использования файлов cookie. - Простая интеграция и полная автоматизация. - Настраиваемость: настройте цветовую схему в соответствии с дизайном вашего веб-сайта. - Статистика и аналитика: узнайте больше о трафике вашего веб-сайта и улучшите его. таргетинг, сохраняя при этом соответствие требованиям. Доступно на 31 языке. Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG). Соответствие уровню AAA. Сертификация IAB TCF 2.
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфиденциальности легко настроить и предоставляет вам все необходимое для обеспечения соответствия требованиям.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в режиме реального времени с 12 измерениями, более 30 показателями и интеграцией API гарантирует, что вы будете в курсе событий в режиме реального времени. Что отличает его от других, так это возможности A/B-тестирования и машинного обучения, позволяющие создавать и сравнивать баннеры согласия с впечатляющим средним увеличением результатов, превышающим 15%. Независимо от того, настраиваете ли вы свои проекты или ищете наилучшие результаты, Consentmanager поможет вам, став вашим надежным партнером в вопросах конфиденциальности в Интернете и соблюдения требований к файлам cookie. Клиенты, использующие диспетчер согласия CMP, могут получить выгоду от полного соблюдения глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, FADP, LGPD, CPRA и VCDPA. Он также поддерживает IAB TCF 2.2 и, будучи сертифицированным партнером Google, соответствует режиму согласия Google v2.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO — признанный лидер в области обеспечения соответствия требованиям электронной почты и SMS, а также управления списками исключений. Компания предоставляет удобное SaaS-решение, которое автоматизирует сбор, хранение и распространение данных о подавлении, необходимых для соблюдения таких законов, как CAN-SPAM и TCPA. Основанная в 2009 году, компания предоставляет не только самые мощные технологические решения, но и самую дружелюбную, самую компетентную и самую отзывчивую службу поддержки клиентов в отрасли.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub — это платформа для управления согласием на использование cookies, соответствующая GDPR, которая позволяет пользователям настраивать свои предпочтения по обработке данных.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — компания-разработчик программного обеспечения в Стокгольме и Лондоне, которая разрабатывает технологии для практического управления персональными данными. Наша миссия — помочь сделать защиту данных проще и доступнее для предприятий и организаций всех размеров. Наше решение по обеспечению конфиденциальности с нулевым доверием позволяет вам надежно защитить реальные личные данные в вашей среде, что поможет вам предотвратить взлом и контролировать потоки данных, поступающие к трансграничным процессорам. Наш пакет соответствия GDPR в стандартной комплектации включает все компоненты, необходимые предприятиям, включая сопоставление данных, Pre DPIA, полную оценку воздействия, управление файлами cookie, управление политикой конфиденциальности и управление. Наш навигатор конфиденциальности уникален и поможет вам выявить риски, пробелы в соблюдении требований и дыры в вашей позиции конфиденциальности в рамках бизнеса, он дает вам план их устранения и платформу для итеративного повышения зрелости и демонстрации подотчетности, даже если вы не являетесь представителем GDPR. эксперт. С целью предоставить решения, которые помогут компаниям и правительствам защитить личные данные, управлять их соблюдением и демонстрировать подотчетность, чтобы гарантировать, что они могут выполнить свои обещания по конфиденциальности и выполнить нормативные обязательства. Privacy1 – это укрепление доверия посредством более эффективных методов и технологий обеспечения конфиденциальности данных на благо всех.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Безопасная конфиденциальность помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для согласия на использование файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и LGPD с помощью нашего мощного, интуитивно понятного и безопасного решения — менее чем за 30 минут! Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о GDPR, LGPD, CCPA или других международных законах о конфиденциальности данных.
Seers
seersco.com
Seers — ведущая компания по управлению конфиденциальностью и согласием для компаний в более чем 100 странах. Seers — быстрорастущая компания, число клиентов которой в 2020 году увеличилось на 1040% по сравнению с 2019 годом. Компания разработала и запустила 10 цифровых решений на базе искусственного интеллекта на своей платформе программного обеспечения как услуги (SAAS) для решения проблем соблюдения конфиденциальности данных для компаний. Эти решения позволяют компаниям экономически эффективным и эффективным образом соблюдать правила конфиденциальности данных во всем мире, включая GDPR, CCPA, PECR и LGPD, а также защищать их от крупных штрафов (до 18 миллионов фунтов стерлингов или 4% от годового оборота — в зависимости от того, что больше). со стороны регулятора, а также потерю репутации и бизнеса. Решения: - Платформа управления согласием (согласие на использование файлов cookie) - Управление запросами субъектов данных - Платформа управления инцидентами и нарушениями - Оценка влияния на конфиденциальность данных - Политики конфиденциальности и пакеты шаблонов - Электронное обучение персонала GDPR - GDPR, PECR, аудит и оценка кибербезопасности - Экспертная платформа конфиденциальности Лидирующие на рынке решения Seers, соответствующие GDPR и CCPA, имеют самый высокий рейтинг и также доступны на ведущих торговых площадках, включая Wordpress, Joomla, Magento, Shopify и PrestaShop.
Ketch
ketch.com
Ketch переосмысливает ответственное использование данных в эпоху искусственного интеллекта. Платформа разрешений данных Ketch — это новый уровень бизнес-технологий, который помогает брендам собирать, контролировать и активировать разрешенные, безопасные для конфиденциальности данные на каждом устройстве, системе и стороннем приложении. Бренды по всему миру используют Ketch, чтобы упростить операции с конфиденциальностью и согласием, увеличить доходы от рекламы, данных и инициатив в области искусственного интеллекта, а также укрепить доверие клиентов и партнеров. Ketch позволяет предприятиям и платформам завоевывать доверие потребителей и расти благодаря данным. Платформа Ketch Trust by Design — это скоординированный набор приложений, инфраструктуры и API, который снижает затраты и сложность операций по обеспечению конфиденциальности и мобилизует ответственно собранные данные для более глубокого взаимодействия с клиентами и роста выручки. С помощью Ketch Programmatic Privacy™ для операций по обеспечению конфиденциальности компании могут программно адаптироваться к быстро меняющимся правилам, одновременно управляя рисками и сокращая эксплуатационные расходы и затраты на обеспечение конфиденциальности на 80%. С помощью Ketch Data Stewardship предприятия достигают полного динамического контроля данных и анализа жизненно важных информационных активов компании, укрепляя доверие и создавая основу для ответственного ИИ и передовых инициатив в области данных и аналитики. Клиенты используют Ketch, чтобы устранить риски, сократить расходы и обеспечить рост, основанный на данных.
Axeptio
axept.io
Создайте положительный опыт согласия. Это соответствует правилам конфиденциальности данных и предлагает вашим пользователям реальный выбор, который создает предпочтение вашему бренду.
Cookie Information
cookieinformation.com
Платформа управления согласием для маркетологов. Маркетинговые данные необходимы для вашего бизнеса. Но то же самое относится и к соблюдению. CMP информации о файлах cookie позволяет легко получить действительное согласие пользователя на вашем веб-сайте. Включите сбор данных, обеспечивая при этом соблюдение законов о конфиденциальности. Они помогают организациям сбалансировать конфиденциальность пользователей с ценной информацией о данных посредством прозрачных методов сбора данных и встроенной интеграции с режимом согласия v2. Портфель их продуктов на этом не заканчивается: соблюдайте местные и глобальные правила конфиденциальности с помощью инновационных решений в области обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям, которые позволяют вам находить персональные данные, находящиеся под угрозой, в ваших системах, бережно обрабатывать сообщения информаторов и собирать действительные согласия пользователей на ваших веб-сайтах. и SDK в приложениях. Защитите самое важное — свою организацию, свои веб-сайты, свои приложения, свою репутацию.
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управления данными Securiti для обеспечения безопасности данных, конфиденциальности, управления и соответствия требованиям. Securiti была отмечена многочисленными отраслевыми и аналитическими наградами, в том числе «Самым инновационным стартапом» по версии RSA, «25 лучших стартапов по машинному обучению» по версии Forbes, «Самым инновационным компаниям в области искусственного интеллекта» по версии CB Insights, «Крутому поставщику в области безопасности данных» по версии Gartner, и «Лидер волны управления конфиденциальностью» от Forrester.
Didomi
didomi.io
Didomi помогает организациям управлять согласием пользователей и соответствовать законам о защите данных. Платформа обеспечивает прозрачность и контроль над данными.
iubenda
iubenda.com
iubenda — это новаторское программное обеспечение для обеспечения соблюдения законодательства и платформа управления согласием (CMP). 360-градусное решение iubenda, которому доверяют более 100 000 клиентов в более чем 100 странах, помогает предприятиям и частным лицам привести свои сайты и приложения в соответствие с законами о конфиденциальности, такими как GDPR Европы (включая GDPR Великобритании) и Закон об электронной конфиденциальности/куки, FADP Швейцарии, США. CCPA с поправками, внесенными CPRA и некоторыми другими законами штатов США, а также LGPD Бразилии. Легко создавать юридически соответствующие документы. (Политика конфиденциальности, Политика в отношении файлов cookie и Условия использования) на 12 языках и собирайте информацию о предпочтениях ваших пользователей с помощью баннера файлов cookie или баннера согласия/элементов управления конфиденциальностью. С iubenda вы можете насладиться полными возможностями настройки, плавной интеграцией и мощным сканером сайта, который может быстро выявить любые области, в которых вы не достигаете 100% рейтинга соответствия. Сканер сайта также предоставляет полезные рекомендации о том, как обеспечить соблюдение требований, что делает его бесценным инструментом для всех, кто хочет оставаться в курсе правил конфиденциальности. Наши решения разрабатываются международной командой юристов, поэтому вы можете доверить нам всю сложную юридическую работу и сосредоточиться на развитии своего бизнеса! Наша команда юристов автоматически обновляет ваши документы при внесении изменений в законы, помогая вам соблюдать новейшие правила.
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительный ущерб любому веб-сайту в любое время из любой точки мира, независимо от конкретной отрасли или страны. CHEQ Essentials использует передовые алгоритмы и возможности мониторинга в реальном времени для обнаружения и блокировки этих вредоносных источников от нанесения огромного ущерба. Каждое посещение проходит более 2000 поведенческих тестов, и если оно обнаруживается как недействительное, мы блокируем его. После внедрения CHEQ Essentials весь ваш маркетинговый цикл станет чистым и чистым. Это означает, что вы сделаете то же самое, что и вчера, но не будете платить за эти расточительные и вредные посещения и мошеннические клики. Защитите свои данные и аналитику, конверсию на сайте и платный маркетинг от ботов, фальшивого трафика и злонамеренных пользователей с помощью ведущей платформы безопасности выхода на рынок.
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst — платформа для управления согласием на использование файлов cookie и сбор данных, соответствующая международным нормам конфиденциальности.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie Script - это платформа для управления согласием пользователей на веб-сайтах, позволяющая соблюдать правила о файлах cookie и конфиденциальности данных.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics — мировой лидер в области платформ управления согласием (CMP). Это позволяет компаниям собирать, сигнализировать, управлять и документировать согласия пользователей на веб-сайтах и в приложениях, чтобы обеспечить соблюдение глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, ePrivacy, Закон о цифровых рынках, CCPA/CPRA и других. Все это одновременно способствует повышению уровня согласия и укреплению доверия со стороны клиентов. Usercentrics CMP легко интегрируется с режимом согласия Google и TCF 2.2, что позволяет вам запускать и отображать рекламные кампании в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании. Соблюдение требований Google к издателям и рекламодателям помогает обеспечить бесперебойный показ ваших объявлений, отслеживание конверсий и оптимизацию аналитики. Компания верит в создание здорового баланса между конфиденциальностью данных и бизнесом, управляемым данными, предлагая решения для предприятий любого размера. Cookiebot CMP — это готовое к использованию решение для получения согласия, App CMP обрабатывает согласие пользователей в мобильных приложениях, а Usercentrics CMP обслуживает компании с индивидуальными требованиями корпоративного уровня для унификации согласия и данных от сбора до обработки. Его менеджер предпочтений Usercentrics обеспечивает плавный сбор и управление предпочтениями пользователей и маркетинговыми разрешениями, одновременно предоставляя им полный контроль. Помогая таким клиентам, как Daimler, ING и Telefónica, обеспечить соблюдение конфиденциальности, Usercentrics действует в более чем 180 странах, имеет более 3000 партнеров и обрабатывает более 6,7 миллиардов согласий каждый месяц.
CookieYes
cookieyes.com
Cookie Yes — это решение для управления согласием, которое помогает собирать согласие на использование файлов cookie на вашем веб-сайте и управлять им. Добавив баннер cookie-файлов CookieДа, вы можете эффективно запросить у пользователей согласие на использование файлов cookie и предоставить им возможность принимать или отклонять согласие или решать, на какой тип файлов cookie они хотят дать согласие. Ключевые особенности: * Настройка баннера cookie Создайте баннер согласия с настраиваемым контентом, дизайном, макетом, кнопками и фирменным стилем. Геотаргетинг баннера на основе местоположения пользователя и отображение автоматически переведенного баннера на предпочитаемый пользователем язык. * Детальный пользовательский контроль Предоставьте пользователям возможность давать детальное согласие на использование различных категорий файлов cookie с помощью предварительного просмотра категорий файлов cookie. Добавьте таблицу аудита файлов cookie, чтобы пользователи могли принять обоснованное решение. * Подробные журналы согласия. Записывайте все согласия пользователей, чтобы продемонстрировать подтверждение соответствия. Зарегистрируйте IP-адрес (анонимный), страну, статус согласия, а также время и дату согласия в централизованном формате. * Расширенное сканирование веб-сайтов Сканируйте свой веб-сайт на наличие файлов cookie, активируйте скрытые трекеры, идентифицируйте и систематизируйте их по категориям и создавайте подробный отчет об аудите файлов cookie. * Автоматическая блокировка скриптов Автоматически обнаруживайте и блокируйте сторонние сценарии использования файлов cookie на своем веб-сайте до тех пор, пока пользователь не даст согласие через баннер файлов cookie. Добавьте на свой сайт сторонние скрипты, которые вы хотите заблокировать. * Удобен для разработчиков Добавьте расширенную настройку CSS и индивидуальный брендинг, соответствующий дизайну вашего веб-сайта. Поддерживайте статус браузера «Не отслеживать» (DNT) с помощью нашей интеграции в приложении.
Cookiebot
cookiebot.com
Платформа управления согласием Cookiebot (CMP) от Usercentrics — это наша SaaS-платформа «подключай и работай» для малого бизнеса и организаций.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управления конфиденциальностью, помогающая предприятиям соответствовать международным стандартам и правилам защиты данных.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed - приложение для создания и управления юридическими документами, такими как политика конфиденциальности и условия использования для сайтов и приложений.
Termly
termly.io
Termly - это приложение для соблюдения законов о конфиденциальности данных, предлагающее инструменты для создания политик и управления согласием пользователей.
Segment
segment.com
Segment — это платформа данных о клиентах (CDP), которая помогает компаниям использовать собственные данные о клиентах. Его платформа демократизирует доступ к надежным данным для всех команд и предлагает полный набор инструментов для стандартизации сбора данных, унификации пользовательских записей и направления данных клиентов в любую систему, где это необходимо. Более 20 000 компаний, таких как Intuit, FOX, Instacart и Levi’s, используют Segment для принятия решений в режиме реального времени, ускорения роста и предоставления привлекательного пользовательского опыта. С помощью Segment вы можете собирать, преобразовывать, отправлять и архивировать данные своих клиентов. Сегментация упрощает процесс сбора данных и подключения новых инструментов, позволяя вам тратить больше времени на использование своих данных и меньше времени на их сбор. Вы можете использовать Segment для отслеживания событий, которые происходят, когда пользователь взаимодействует с интерфейсами. «Интерфейсы» — это общее слово Segment для любых цифровых свойств, которыми вы владеете: вашего веб-сайта, мобильных приложений и процессов, которые выполняются на сервере или OTT-устройстве. Когда вы собираете данные о взаимодействии в Segment, вы можете отправлять их (часто в режиме реального времени) в свои инструменты маркетинга, продуктов и аналитики, а также в хранилища данных. В большинстве случаев вам даже не придется прикасаться к коду отслеживания, чтобы подключиться к новым инструментам.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.
Osano
osano.com
Osano - это платформа для управления конфиденциальностью данных, помогающая организациям соблюдать правила и оптимизировать процессы согласия и анализа данных.
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