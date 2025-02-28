Segment

segment.com

Segment — это платформа данных о клиентах (CDP), которая помогает компаниям использовать собственные данные о клиентах. Его платформа демократизирует доступ к надежным данным для всех команд и предлагает полный набор инструментов для стандартизации сбора данных, унификации пользовательских записей и направления данных клиентов в любую систему, где это необходимо. Более 20 000 компаний, таких как Intuit, FOX, Instacart и Levi’s, используют Segment для принятия решений в режиме реального времени, ускорения роста и предоставления привлекательного пользовательского опыта. С помощью Segment вы можете собирать, преобразовывать, отправлять и архивировать данные своих клиентов. Сегментация упрощает процесс сбора данных и подключения новых инструментов, позволяя вам тратить больше времени на использование своих данных и меньше времени на их сбор. Вы можете использовать Segment для отслеживания событий, которые происходят, когда пользователь взаимодействует с интерфейсами. «Интерфейсы» — это общее слово Segment для любых цифровых свойств, которыми вы владеете: вашего веб-сайта, мобильных приложений и процессов, которые выполняются на сервере или OTT-устройстве. Когда вы собираете данные о взаимодействии в Segment, вы можете отправлять их (часто в режиме реального времени) в свои инструменты маркетинга, продуктов и аналитики, а также в хранилища данных. В большинстве случаев вам даже не придется прикасаться к коду отслеживания, чтобы подключиться к новым инструментам.