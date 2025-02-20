Платформы управления согласием - Самые популярные приложения - Французские Южные территории

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Платформы управления согласием (CMP) используются компаниями для официальной регистрации и обработки предпочтений пользователя в отношении согласия перед сбором, обменом или продажей пользовательских данных, полученных с онлайн-платформ, таких как веб-сайты и приложения, которые используют файлы cookie, встроенные видео и другие технологии отслеживания. Инструменты CMP предоставляют пользователям подробную информацию о том, как можно отслеживать их онлайн-активность, о причинах сбора этих данных, а также о конкретных поставщиках и организациях, стремящихся использовать эту информацию. Впоследствии CMP дают пользователям возможность явно выбирать, давать ли, отказывать или отзывать согласие на сбор, использование или продажу их онлайн-действий всеми или конкретными перечисленными организациями. Поставщики CMP по закону уполномочены хранить данные о согласии пользователей, что позволяет им передавать информацию о согласии третьим лицам, таким как рекламодатели, издатели и другие сотрудники, до того, как произойдет законная обработка данных.
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Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido включает в себя комплексный набор инструментов для обеспечения доступности веб-сайтов, обеспечения качества веб-сайтов, соответствия бренду и контенту, управления согласием пользователей, архивирования социального и веб-контента и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите monsido.com.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием, которая имеет встроенную автоматизированную политику конфиденциальности и политику использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и надежное программное обеспечение, которое можно внедрить на любом веб-сайте. Он позволяет легко управлять любыми личными данными, собранными на вашем веб-сайте с помощью таких инструментов, как файлы cookie, пиксели и скрипты. Его панель управления также позволяет менеджерам веб-сайтов подтверждать соответствие требованиям в течение нескольких минут в соответствии с мировыми правилами защиты данных (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA и т. д.). TRUENDO CMP регулярно сканирует ваш веб-сайт, чтобы обнаружить любые нарушения соответствия, блокируя при этом любые инструменты сбора данных до тех пор, пока согласие дается посетителями. Он также автоматически адаптирует предлагаемую политику конфиденциальности в соответствии с последними изменениями законодательства, гарантируя, что ваш веб-сайт всегда соответствует требованиям. Некоторые из его ключевых функций: - Неограниченное количество просмотров страниц и сеансов. - Интегрированная политика конфиденциальности и политика использования файлов cookie. - Простая интеграция и полная автоматизация. - Настраиваемость: настройте цветовую схему в соответствии с дизайном вашего веб-сайта. - Статистика и аналитика: узнайте больше о трафике вашего веб-сайта и улучшите его. таргетинг, сохраняя при этом соответствие требованиям. Доступно на 31 языке. Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG). Соответствие уровню AAA. Сертификация IAB TCF 2.
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфиденциальности легко настроить и предоставляет вам все необходимое для обеспечения соответствия требованиям.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в режиме реального времени с 12 измерениями, более 30 показателями и интеграцией API гарантирует, что вы будете в курсе событий в режиме реального времени. Что отличает его от других, так это возможности A/B-тестирования и машинного обучения, позволяющие создавать и сравнивать баннеры согласия с впечатляющим средним увеличением результатов, превышающим 15%. Независимо от того, настраиваете ли вы свои проекты или ищете наилучшие результаты, Consentmanager поможет вам, став вашим надежным партнером в вопросах конфиденциальности в Интернете и соблюдения требований к файлам cookie. Клиенты, использующие диспетчер согласия CMP, могут получить выгоду от полного соблюдения глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, FADP, LGPD, CPRA и VCDPA. Он также поддерживает IAB TCF 2.2 и, будучи сертифицированным партнером Google, соответствует режиму согласия Google v2.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO — признанный лидер в области обеспечения соответствия требованиям электронной почты и SMS, а также управления списками исключений. Компания предоставляет удобное SaaS-решение, которое автоматизирует сбор, хранение и распространение данных о подавлении, необходимых для соблюдения таких законов, как CAN-SPAM и TCPA. Основанная в 2009 году, компания предоставляет не только самые мощные технологические решения, но и самую дружелюбную, самую компетентную и самую отзывчивую службу поддержки клиентов в отрасли.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub — мощный, многофункциональный и невероятно простой в использовании инструмент. Эта услуга представляет собой решение для согласия на использование файлов cookie, соответствующее требованиям GDPR, которое упрощает управление файлами cookie. Мы требуем четкого согласия от каждого посетителя сайта, чтобы помочь вам соблюдать глобальные правила. CookieHub является гибким, а простой в создании виджет можно полностью настроить в соответствии с брендингом вашего веб-сайта, чтобы он никогда не выглядел неуместным.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — компания-разработчик программного обеспечения в Стокгольме и Лондоне, которая разрабатывает технологии для практического управления персональными данными. Наша миссия — помочь сделать защиту данных проще и доступнее для предприятий и организаций всех размеров. Наше решение по обеспечению конфиденциальности с нулевым доверием позволяет вам надежно защитить реальные личные данные в вашей среде, что поможет вам предотвратить взлом и контролировать потоки данных, поступающие к трансграничным процессорам. Наш пакет соответствия GDPR в стандартной комплектации включает все компоненты, необходимые предприятиям, включая сопоставление данных, Pre DPIA, полную оценку воздействия, управление файлами cookie, управление политикой конфиденциальности и управление. Наш навигатор конфиденциальности уникален и поможет вам выявить риски, пробелы в соблюдении требований и дыры в вашей позиции конфиденциальности в рамках бизнеса, он дает вам план их устранения и платформу для итеративного повышения зрелости и демонстрации подотчетности, даже если вы не являетесь представителем GDPR. эксперт. С целью предоставить решения, которые помогут компаниям и правительствам защитить личные данные, управлять их соблюдением и демонстрировать подотчетность, чтобы гарантировать, что они могут выполнить свои обещания по конфиденциальности и выполнить нормативные обязательства. Privacy1 – это укрепление доверия посредством более эффективных методов и технологий обеспечения конфиденциальности данных на благо всех.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Безопасная конфиденциальность помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для согласия на использование файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и LGPD с помощью нашего мощного, интуитивно понятного и безопасного решения — менее чем за 30 минут! Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о GDPR, LGPD, CCPA или других международных законах о конфиденциальности данных.
Seers
seersco.com
Seers — ведущая компания по управлению конфиденциальностью и согласием для компаний в более чем 100 странах. Seers — быстрорастущая компания, число клиентов которой в 2020 году увеличилось на 1040% по сравнению с 2019 годом. Компания разработала и запустила 10 цифровых решений на базе искусственного интеллекта на своей платформе программного обеспечения как услуги (SAAS) для решения проблем соблюдения конфиденциальности данных для компаний. Эти решения позволяют компаниям экономически эффективным и эффективным образом соблюдать правила конфиденциальности данных во всем мире, включая GDPR, CCPA, PECR и LGPD, а также защищать их от крупных штрафов (до 18 миллионов фунтов стерлингов или 4% от годового оборота — в зависимости от того, что больше). со стороны регулятора, а также потерю репутации и бизнеса. Решения: - Платформа управления согласием (согласие на использование файлов cookie) - Управление запросами субъектов данных - Платформа управления инцидентами и нарушениями - Оценка влияния на конфиденциальность данных - Политики конфиденциальности и пакеты шаблонов - Электронное обучение персонала GDPR - GDPR, PECR, аудит и оценка кибербезопасности - Экспертная платформа конфиденциальности Лидирующие на рынке решения Seers, соответствующие GDPR и CCPA, имеют самый высокий рейтинг и также доступны на ведущих торговых площадках, включая Wordpress, Joomla, Magento, Shopify и PrestaShop.
Ketch
ketch.com
Ketch переосмысливает ответственное использование данных в эпоху искусственного интеллекта. Платформа разрешений данных Ketch — это новый уровень бизнес-технологий, который помогает брендам собирать, контролировать и активировать разрешенные, безопасные для конфиденциальности данные на каждом устройстве, системе и стороннем приложении. Бренды по всему миру используют Ketch, чтобы упростить операции с конфиденциальностью и согласием, увеличить доходы от рекламы, данных и инициатив в области искусственного интеллекта, а также укрепить доверие клиентов и партнеров. Ketch позволяет предприятиям и платформам завоевывать доверие потребителей и расти благодаря данным. Платформа Ketch Trust by Design — это скоординированный набор приложений, инфраструктуры и API, который снижает затраты и сложность операций по обеспечению конфиденциальности и мобилизует ответственно собранные данные для более глубокого взаимодействия с клиентами и роста выручки. С помощью Ketch Programmatic Privacy™ для операций по обеспечению конфиденциальности компании могут программно адаптироваться к быстро меняющимся правилам, одновременно управляя рисками и сокращая эксплуатационные расходы и затраты на обеспечение конфиденциальности на 80%. С помощью Ketch Data Stewardship предприятия достигают полного динамического контроля данных и анализа жизненно важных информационных активов компании, укрепляя доверие и создавая основу для ответственного ИИ и передовых инициатив в области данных и аналитики. Клиенты используют Ketch, чтобы устранить риски, сократить расходы и обеспечить рост, основанный на данных.
Axeptio
axept.io
Создайте положительный опыт согласия. Это соответствует правилам конфиденциальности данных и предлагает вашим пользователям реальный выбор, который создает предпочтение вашему бренду.
Cookie Information
cookieinformation.com
Платформа управления согласием для маркетологов. Маркетинговые данные необходимы для вашего бизнеса. Но то же самое относится и к соблюдению. CMP информации о файлах cookie позволяет легко получить действительное согласие пользователя на вашем веб-сайте. Включите сбор данных, обеспечивая при этом соблюдение законов о конфиденциальности. Они помогают организациям сбалансировать конфиденциальность пользователей с ценной информацией о данных посредством прозрачных методов сбора данных и встроенной интеграции с режимом согласия v2. Портфель их продуктов на этом не заканчивается: соблюдайте местные и глобальные правила конфиденциальности с помощью инновационных решений в области обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям, которые позволяют вам находить персональные данные, находящиеся под угрозой, в ваших системах, бережно обрабатывать сообщения информаторов и собирать действительные согласия пользователей на ваших веб-сайтах. и SDK в приложениях. Защитите самое важное — свою организацию, свои веб-сайты, свои приложения, свою репутацию.
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управления данными Securiti для обеспечения безопасности данных, конфиденциальности, управления и соответствия требованиям. Securiti была отмечена многочисленными отраслевыми и аналитическими наградами, в том числе «Самым инновационным стартапом» по версии RSA, «25 лучших стартапов по машинному обучению» по версии Forbes, «Самым инновационным компаниям в области искусственного интеллекта» по версии CB Insights, «Крутому поставщику в области безопасности данных» по версии Gartner, и «Лидер волны управления конфиденциальностью» от Forrester.
Didomi
didomi.io
Didomi помогает организациям реализовать отличный пользовательский интерфейс конфиденциальности, который уважает выбор и дает людям контроль над своими данными. Ее UX-решения Global Privacy предназначены для решения сегодняшних проблем конфиденциальности данных, таких как управление согласием с множеством правил, управление конфиденциальностью, а также необходимость обеспечения самообслуживания пользователей по обеспечению конфиденциальности, дополненная гибкой интеграцией, высококачественными стандартами безопасности и премиальной поддержкой. услуги. Тысячи компаний работают с Didomi, чтобы собирать миллиарды данных о согласии и предпочтениях, отслеживать деятельность поставщиков и трекеров, снижать риски соблюдения требований и привлекать пользователей к высоко персонализированному опыту с соблюдением конфиденциальности, который укрепляет доверие и лояльность.
iubenda
iubenda.com
iubenda — это новаторское программное обеспечение для обеспечения соблюдения законодательства и платформа управления согласием (CMP). 360-градусное решение iubenda, которому доверяют более 100 000 клиентов в более чем 100 странах, помогает предприятиям и частным лицам привести свои сайты и приложения в соответствие с законами о конфиденциальности, такими как GDPR Европы (включая GDPR Великобритании) и Закон об электронной конфиденциальности/куки, FADP Швейцарии, США. CCPA с поправками, внесенными CPRA и некоторыми другими законами штатов США, а также LGPD Бразилии. Легко создавать юридически соответствующие документы. (Политика конфиденциальности, Политика в отношении файлов cookie и Условия использования) на 12 языках и собирайте информацию о предпочтениях ваших пользователей с помощью баннера файлов cookie или баннера согласия/элементов управления конфиденциальностью. С iubenda вы можете насладиться полными возможностями настройки, плавной интеграцией и мощным сканером сайта, который может быстро выявить любые области, в которых вы не достигаете 100% рейтинга соответствия. Сканер сайта также предоставляет полезные рекомендации о том, как обеспечить соблюдение требований, что делает его бесценным инструментом для всех, кто хочет оставаться в курсе правил конфиденциальности. Наши решения разрабатываются международной командой юристов, поэтому вы можете доверить нам всю сложную юридическую работу и сосредоточиться на развитии своего бизнеса! Наша команда юристов автоматически обновляет ваши документы при внесении изменений в законы, помогая вам соблюдать новейшие правила.
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительный ущерб любому веб-сайту в любое время из любой точки мира, независимо от конкретной отрасли или страны. CHEQ Essentials использует передовые алгоритмы и возможности мониторинга в реальном времени для обнаружения и блокировки этих вредоносных источников от нанесения огромного ущерба. Каждое посещение проходит более 2000 поведенческих тестов, и если оно обнаруживается как недействительное, мы блокируем его. После внедрения CHEQ Essentials весь ваш маркетинговый цикл станет чистым и чистым. Это означает, что вы сделаете то же самое, что и вчера, но не будете платить за эти расточительные и вредные посещения и мошеннические клики. Защитите свои данные и аналитику, конверсию на сайте и платный маркетинг от ботов, фальшивого трафика и злонамеренных пользователей с помощью ведущей платформы безопасности выхода на рынок.
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа управления согласием на использование файлов cookie CMP. CookieFirst предлагает автоматическое согласие на использование файлов cookie, периодическое сканирование файлов cookie, автоматический генератор политики использования файлов cookie на более чем 40 языках, интеграцию с Google Tag Manager и режимом согласия Google, а также множество других функций управления согласием для соблюдения международных законов о конфиденциальности, таких как GDPR, ePrivacy, LGPD, CCPA. , Закон 25 и НДПА.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — это простое в использовании решение, позволяющее соблюдать все правила использования файлов cookie. Сканируйте файлы cookie вашего веб-сайта и позвольте посетителям контролировать свою конфиденциальность.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics — мировой лидер в области платформ управления согласием (CMP). Это позволяет компаниям собирать, сигнализировать, управлять и документировать согласия пользователей на веб-сайтах и в приложениях, чтобы обеспечить соблюдение глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, ePrivacy, Закон о цифровых рынках, CCPA/CPRA и других. Все это одновременно способствует повышению уровня согласия и укреплению доверия со стороны клиентов. Usercentrics CMP легко интегрируется с режимом согласия Google и TCF 2.2, что позволяет вам запускать и отображать рекламные кампании в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании. Соблюдение требований Google к издателям и рекламодателям помогает обеспечить бесперебойный показ ваших объявлений, отслеживание конверсий и оптимизацию аналитики. Компания верит в создание здорового баланса между конфиденциальностью данных и бизнесом, управляемым данными, предлагая решения для предприятий любого размера. Cookiebot CMP — это готовое к использованию решение для получения согласия, App CMP обрабатывает согласие пользователей в мобильных приложениях, а Usercentrics CMP обслуживает компании с индивидуальными требованиями корпоративного уровня для унификации согласия и данных от сбора до обработки. Его менеджер предпочтений Usercentrics обеспечивает плавный сбор и управление предпочтениями пользователей и маркетинговыми разрешениями, одновременно предоставляя им полный контроль. Помогая таким клиентам, как Daimler, ING и Telefónica, обеспечить соблюдение конфиденциальности, Usercentrics действует в более чем 180 странах, имеет более 3000 партнеров и обрабатывает более 6,7 миллиардов согласий каждый месяц.
CookieYes
cookieyes.com
Cookie Yes — это решение для управления согласием, которое помогает собирать согласие на использование файлов cookie на вашем веб-сайте и управлять им. Добавив баннер cookie-файлов CookieДа, вы можете эффективно запросить у пользователей согласие на использование файлов cookie и предоставить им возможность принимать или отклонять согласие или решать, на какой тип файлов cookie они хотят дать согласие. Ключевые особенности: * Настройка баннера cookie Создайте баннер согласия с настраиваемым контентом, дизайном, макетом, кнопками и фирменным стилем. Геотаргетинг баннера на основе местоположения пользователя и отображение автоматически переведенного баннера на предпочитаемый пользователем язык. * Детальный пользовательский контроль Предоставьте пользователям возможность давать детальное согласие на использование различных категорий файлов cookie с помощью предварительного просмотра категорий файлов cookie. Добавьте таблицу аудита файлов cookie, чтобы пользователи могли принять обоснованное решение. * Подробные журналы согласия. Записывайте все согласия пользователей, чтобы продемонстрировать подтверждение соответствия. Зарегистрируйте IP-адрес (анонимный), страну, статус согласия, а также время и дату согласия в централизованном формате. * Расширенное сканирование веб-сайтов Сканируйте свой веб-сайт на наличие файлов cookie, активируйте скрытые трекеры, идентифицируйте и систематизируйте их по категориям и создавайте подробный отчет об аудите файлов cookie. * Автоматическая блокировка скриптов Автоматически обнаруживайте и блокируйте сторонние сценарии использования файлов cookie на своем веб-сайте до тех пор, пока пользователь не даст согласие через баннер файлов cookie. Добавьте на свой сайт сторонние скрипты, которые вы хотите заблокировать. * Удобен для разработчиков Добавьте расширенную настройку CSS и индивидуальный брендинг, соответствующий дизайну вашего веб-сайта. Поддерживайте статус браузера «Не отслеживать» (DNT) с помощью нашей интеграции в приложении.
Cookiebot
cookiebot.com
Платформа управления согласием Cookiebot (CMP) от Usercentrics — это наша SaaS-платформа «подключай и работай» для малого бизнеса и организаций.
TrustArc
trustarc.com
Правила конфиденциальности данных меняются ежедневно: по всему миру вводятся новые законы. Идти в ногу с этими изменениями и сохранять соответствие требованиям необходимо любой организации, которая хочет избежать штрафов и потери доверия потребителей. Используя платформу управления конфиденциальностью TrustArc, лидеры в области конфиденциальности могут упростить и автоматизировать свою программу обеспечения конфиденциальности. Эта единая платформа реализуется благодаря уникальному сочетанию инфраструктур конфиденциальности, аналитики, знаний и операций. Только TrustArc может обеспечить глубину непрерывного анализа конфиденциальности в сочетании с полностью автоматизированной платформой для комплексного управления конфиденциальностью, что крайне важно для навигации в современном постоянно меняющемся цифровом мире.
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор политики конфиденциальности, положений и условий, лицензионного соглашения, отказа от ответственности и многого другого. Для веб-сайтов, мобильных приложений, SaaS, Facebook. TermsFeed — это комплексное программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям, предназначенное для предприятий, позволяющее создавать и управлять юридическими политиками, такими как политики конфиденциальности, условия и положения, получать согласие пользователей на использование файлов cookie через платформу управления согласием (CMP) и многое другое.
Termly
termly.io
Termly — это комплексное решение для обеспечения соответствия сложным законам о конфиденциальности данных во всем мире. Генераторы политики конфиденциальности, согласие на использование файлов cookie и многое другое. Termly — компания-разработчик программного обеспечения и лидер в области конфиденциальности данных. Его команда юристов, инженеров и дизайнеров по вопросам конфиденциальности стремится помочь компаниям оставаться в курсе основных глобальных законов о конфиденциальности, таких как GDPR, Директива о конфиденциальности электронной почты, LGPD, CCPA и других. Компания Termly начала с предоставления предприятиям простого и удобного способа соблюдения правил соответствия данным посредством создания политик. С тех пор оно превратилось в комплексное решение за счет расширения своих предложений по политике и включения управления согласием для предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру.
Segment
segment.com
Segment — это платформа данных о клиентах (CDP), которая помогает компаниям использовать собственные данные о клиентах. Его платформа демократизирует доступ к надежным данным для всех команд и предлагает полный набор инструментов для стандартизации сбора данных, унификации пользовательских записей и направления данных клиентов в любую систему, где это необходимо. Более 20 000 компаний, таких как Intuit, FOX, Instacart и Levi’s, используют Segment для принятия решений в режиме реального времени, ускорения роста и предоставления привлекательного пользовательского опыта. С помощью Segment вы можете собирать, преобразовывать, отправлять и архивировать данные своих клиентов. Сегментация упрощает процесс сбора данных и подключения новых инструментов, позволяя вам тратить больше времени на использование своих данных и меньше времени на их сбор. Вы можете использовать Segment для отслеживания событий, которые происходят, когда пользователь взаимодействует с интерфейсами. «Интерфейсы» — это общее слово Segment для любых цифровых свойств, которыми вы владеете: вашего веб-сайта, мобильных приложений и процессов, которые выполняются на сервере или OTT-устройстве. Когда вы собираете данные о взаимодействии в Segment, вы можете отправлять их (часто в режиме реального времени) в свои инструменты маркетинга, продуктов и аналитики, а также в хранилища данных. В большинстве случаев вам даже не придется прикасаться к коду отслеживания, чтобы подключиться к новым инструментам.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — первая альтернатива Google Analytics, ориентированная на конфиденциальность. Созданный в 2013 году пакет Piwik PRO Analytics Suite позволяет отслеживать поведение пользователей в Интернете, приложениях, продуктах и интрасети. Платформа обеспечивает соблюдение строгих законов ЕС, США, Китая и России о защите данных, включая Общий регламент защиты данных (GDPR) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Отличная платформа обеспечивает отличную заботу о клиентах. От внедрения и внедрения, обучения по продуктам до аналитического консалтинга и индивидуальной интеграции — Piwik PRO обеспечивает персональный подход на каждом этапе вашего пути. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛИТИКА Отслеживайте поведение клиентов на веб-сайтах, в мобильных приложениях, цифровых продуктах и областях после входа в систему без ущерба для конфиденциальности пользователей. Получите свои данные без задержек и проблем с обработкой, независимо от объема информации, которую вы хотите проанализировать. Легко создаваемые отчеты об аудитории, привлечении клиентов и поведении позволяют вашим данным рассказать свою историю без каких-либо дополнительных инструментов визуализации. МЕНЕДЖЕР ТЕГОВ Легко управляйте тегами, пикселями и кодами JavaScript для веб-сайтов, цифровых продуктов и защищенных зон участников без участия вашей ИТ-команды. Расширьте свои аналитические возможности с помощью обширной библиотеки шаблонов тегов, триггеров и условий. Соблюдайте законы о конфиденциальности, определив, какие теги требуют предварительного согласия, и настройте отслеживание в соответствии с предпочтениями пользователя в отношении конфиденциальности. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ Просматривайте все данные своих клиентов в одном месте и лучше понимайте их как группы, так и отдельных лиц. Импортируйте и агрегируйте данные из CRM, платформ электронной коммерции, оффлайн, веб-форм, мобильных приложений и других источников, чтобы получить единое представление о клиентах. Улучшите свои усилия по многоканальному маркетингу без ущерба для конфиденциальности и безопасности. МЕНЕДЖЕР СОГЛАСИЯ Собирайте и обрабатывайте согласия и запросы данных для соблюдения прав пользователей на конфиденциальность по всему миру. Приведите свои инструменты и веб-сайты в соответствие с GDPR ЕС, CCPA Калифорнии, LGPD Бразилии и другими законами по всему миру. Узнайте, что мы можем сделать для вашей организации. Посетите: https://piwik.pro/
Osano
osano.com
Osano — это универсальная платформа конфиденциальности данных, которая помогает организациям создавать, управлять и масштабировать свои программы конфиденциальности. Платформа предоставляет простое в использовании решение для получения согласия, прав субъектов данных, оценки, управления рисками поставщиков и многого другого, помогая организациям соблюдать требования, повышать доверие со своими клиентами и партнерами и поступать правильно. С помощью Osano специалисты по конфиденциальности могут управлять своей полной программой конфиденциальности в одном месте, избегая использования нескольких инструментов или сложных платформ с трудоемкими реализациями, которые дольше удерживают организации от соблюдения требований. Платформа Osano экономит время и усилия, автоматизируя сложные задачи по обеспечению соответствия, избегая ошибок и рисков, связанных с ручными процессами. Такие функции, как автоматизация управления согласием и автоматизация прав субъектов, позволяют специалистам по конфиденциальности сосредоточиться на своих наиболее важных приоритетах. Правила конфиденциальности сложны и постоянно меняются, и для того, чтобы быть в курсе последних нормативных изменений, требуется преданная своему делу команда профессионалов. Глобальная команда экспертов по конфиденциальности Osano постоянно отслеживает ситуацию с конфиденциальностью на предмет всего, от новых законов до постановлений органов по защите данных, и соответствующим образом обновляет платформу Osano. Нормативное руководство Осано содержит краткое изложение и рекомендации по всем изменениям в области конфиденциальности и законодательства во всем мире, помогая вам соблюдать правила конфиденциальности в более чем 50 странах и укреплять доверие клиентов и партнеров. В отличие от большинства поставщиков услуг по обеспечению конфиденциальности, предлагающих сложные и трудные в использовании решения, Osano предоставляет простую и интуитивно понятную платформу, подкрепленную единственным в отрасли принципом «Никаких штрафов». Обещание «Никаких штрафов». Это обязательство гарантирует клиентам, что они могут рассчитывать на то, что платформа будет соблюдать требования, не опасаясь штрафов или санкций. Некоторые из самых надежных мировых брендов, в том числе Barclays, New Relic и Vera Bradley, полагаются на Osano в вопросах конфиденциальности своих данных.
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