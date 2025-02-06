Платформы управления согласием - Самые популярные приложения - Шпицберген и Ян-Майен

CHEQ

cheq.ai

Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительный ущерб любому веб-сайту в любое время из любой точки мира, независимо от конкретной отрасли или страны. CHEQ Essentials использует передовые алгоритмы и возможности мониторинга в реальном времени для обнаружения и блокировки этих вредоносных источников от нанесения огромного ущерба. Каждое посещение проходит более 2000 поведенческих тестов, и если оно обнаруживается как недействительное, мы блокируем его. После внедрения CHEQ Essentials весь ваш маркетинговый цикл станет чистым и чистым. Это означает, что вы сделаете то же самое, что и вчера, но не будете платить за эти расточительные и вредные посещения и мошеннические клики. Защитите свои данные и аналитику, конверсию на сайте и платный маркетинг от ботов, фальшивого трафика и злонамеренных пользователей с помощью ведущей платформы безопасности выхода на рынок.