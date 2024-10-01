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Платформы управления согласием - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Платформы управления согласием (CMP) используются компаниями для официальной регистрации и обработки предпочтений пользователя в отношении согласия перед сбором, обменом или продажей пользовательских данных, полученных с онлайн-платформ, таких как веб-сайты и приложения, которые используют файлы cookie, встроенные видео и другие технологии отслеживания. Инструменты CMP предоставляют пользователям подробную информацию о том, как можно отслеживать их онлайн-активность, о причинах сбора этих данных, а также о конкретных поставщиках и организациях, стремящихся использовать эту информацию. Впоследствии CMP дают пользователям возможность явно выбирать, давать ли, отказывать или отзывать согласие на сбор, использование или продажу их онлайн-действий всеми или конкретными перечисленными организациями. Поставщики CMP по закону уполномочены хранить данные о согласии пользователей, что позволяет им передавать информацию о согласии третьим лицам, таким как рекламодатели, издатели и другие сотрудники, до того, как произойдет законная обработка данных.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — первая альтернатива Google Analytics, ориентированная на конфиденциальность. Созданный в 2013 году пакет Piwik PRO Analytics Suite позволяет отслеживать поведение пользователей в Интернете, приложениях, продуктах и интрасети. Платформа обеспечивает соблюдение строгих законов ЕС, США, К...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. предлагает решения для интерфейса прикладного программирования. Компания собирает, очищает и контролирует данные клиентов по сегментам, а также предоставляет услуги интеграции, управления и управления аудиторией данных. Segment.Io обслуживает клиентов в штате Калифорния.
Termly
termly.io
Изначально компания начала свою деятельность с предоставления предприятиям простого и легкого способа соблюдения требований по соблюдению требований к данным посредством разработки политики. С тех пор мы превратились в универсальное решение, расширив наши предложения по политике и включив управление...
Didomi
didomi.io
Didomi помогает организациям реализовать отличные условия конфиденциальности для пользователей, которые уважают выбор и дают людям контроль над своими данными. Наши глобальные UX-решения для конфиденциальности предназначены для решения сегодняшних проблем конфиденциальности данных и включают в себя:...
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа управления согласием на использование файлов cookie CMP. CookieFirst предлагает автоматическое согласие на использование файлов cookie, периодическое сканирование файлов cookie, автоматический генератор политики использования файлов cookie на более чем 40 языках, интеграцию с Google Tag M...
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — это простое в использовании решение, позволяющее соблюдать все правила использования файлов cookie. Сканируйте файлы cookie вашего веб-сайта и позвольте посетителям контролировать свою конфиденциальность.
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор политики конфиденциальности, положений и условий, лицензионного соглашения, отказа от ответственности и многого другого. Для веб-сайтов, мобильных приложений, SaaS, Facebook.
TrustArc
truste.com
Лидеры в области конфиденциальности упрощают и автоматизируют свои программы конфиденциальности с помощью платформы управления конфиденциальностью TrustArc. Эта единая платформа реализуется благодаря уникальному сочетанию инфраструктур конфиденциальности, аналитики, знаний и операций. Только TrustAr...
Osano
osano.com
Osano — это универсальная платформа конфиденциальности данных, которая помогает организациям создавать, управлять и масштабировать свои программы конфиденциальности. Платформа предоставляет простое в использовании решение для получения согласия, прав субъектов данных, оценки, управления рисками пост...
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub — мощный, многофункциональный и невероятно простой в использовании инструмент. Эта услуга представляет собой решение для согласия на использование файлов cookie, соответствующее требованиям GDPR, которое упрощает управление файлами cookie. Мы требуем четкого согласия от каждого посетителя ...
iubenda
iubenda.com
iubenda — это новаторское программное обеспечение для обеспечения соблюдения законодательства и платформа управления согласием (CMP). 360-градусное решение iubenda, которому доверяют более 100 000 клиентов в более чем 100 странах, помогает предприятиям и частным лицам привести свои сайты и приложени...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO — признанный лидер в области обеспечения соответствия требованиям электронной почты и SMS, а также управления списками исключений. Компания предоставляет удобное SaaS-решение, которое автоматизирует сбор, хранение и распространение данных о подавлении, необходимых для соблюдения таких законо...
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительны...
CookieYes
cookieyes.com
Cookie Yes — это ведущая на рынке платформа управления согласием (CMP), которой доверяют более 1,4 миллиона веб-сайтов по всему миру. Мы помогаем предприятиям соблюдать правила конфиденциальности данных, такие как GDPR, CCPA, LGPD, POPIA и другие, чтобы избавить их от проблем с конфиденциальностью и...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — компания-разработчик программного обеспечения в Стокгольме и Лондоне, которая разрабатывает технологии для практического управления персональными данными. Наша миссия — помочь сделать защиту данных проще и доступнее для предприятий и организаций всех размеров. Наше решение по обеспечению ...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Безопасная конфиденциальность помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для согласия на использование файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и L...
Cookie Information
cookieinformation.com
Платформа управления согласием №1 для маркетологов. Маркетинговые данные необходимы для вашего бизнеса. Но то же самое относится и к соблюдению. CMP информации о файлах cookie позволяет легко получить действительное согласие пользователя на вашем веб-сайте. Включите сбор данных, обеспечивая при это...
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...
Cookiebot
cookiebot.com
Платформа управления согласием Cookiebot (CMP) от Usercentrics — это наша SaaS-платформа «подключай и работай» для малого бизнеса и организаций.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием, которая имеет встроенную автоматизированную политику конфиденциальности и политику использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и ...
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфиденциальности легко настроить и предоставляет вам все необходимое для обеспечения соответствия требованиям.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в реальном времени с 12 измерениями, более 30 показателями и интегра...
Seers
seersco.com
Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...
Ketch
ketch.com
Ketch позволяет предприятиям и платформам завоевывать доверие потребителей и расти благодаря данным. Платформа Ketch Trust by Design — это скоординированный набор приложений, инфраструктуры и API, который снижает затраты и сложность операций по обеспечению конфиденциальности и мобилизует ответственн...
Axeptio
axept.io
Создайте положительный опыт согласия. Это соответствует правилам конфиденциальности данных и предлагает вашим пользователям реальный выбор, который создает предпочтение вашему бренду.
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics — мировой лидер в области платформ управления согласием (CMP). Мы даем возможность компаниям собирать, сигнализировать, управлять и документировать согласия пользователей на веб-сайтах и в приложениях, чтобы обеспечить соблюдение глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, e...