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Подключенные рабочие платформы
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Подключенные рабочие платформы - Самые популярные приложения

Подключенные рабочие платформы помогают промышленным компаниям планировать, планировать и контролировать сложные операции производства и цепочки поставок в нескольких местах и ​​командах. Это программное обеспечение позволяет компаниям эффективно планировать и назначать рабочие задания, одновременно способствуя сотрудничеству и обмену информацией между сотрудниками. Руководители производства и менеджеры по запасам используют подключенные рабочие платформы для планирования и назначения задач, а сотрудники используют их для выполнения назначенной работы. Эти платформы поставляются как автономные решения и требуют интеграции с программным обеспечением для производства и цепочки поставок, таким как ERP-системы, системы управления производством, пакеты цепочек поставок, а также программное обеспечение расширенного планирования и планирования (APS). Для обеспечения безопасности сотрудников они также интегрируются с программным обеспечением по охране окружающей среды и безопасности (EHS).

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MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX — приложение для управления техническим обслуживанием, упрощающее операции и управление активами для промышленных команд.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow — это приложение для записи и обучения навыкам, использующее видео, ИИ для сегментации, транскрибирования и перевода процессов для рабочих.

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby — это приложение для эффективной коммуникации мобильных команд, позволяющее отслеживать проекты, статусы задач и безопасность сотрудников.

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App - платформа для внутренней коммуникации, позволяющая организациям управлять контентом и вовлекать сотрудников через мобильные устройства.

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Augmentir — это программное обеспечение на основе ИИ для оптимизации работы промышленных сотрудников, включая обучение, поддержку и улучшение рабочих процессов.

Azumuta

Azumuta

azumuta.com

Azumuta — цифровая платформа для оптимизации производственных процессов, включая обучение, управление качеством и аудит, с акцентом на эффективность и связь.

Tulip

Tulip

tulip.co

Tulip — платформа для создания и интеграции приложений, помогающая компаниям оптимизировать производственные процессы и анализировать данные в реальном времени.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve помогает компаниям перейти от бумажных инструкций к цифровым, улучшая производительность, качество и безопасность в производстве и цепочке поставок.

Tervene

Tervene

tervene.com

Tervene — приложение для цифровизации управления на производстве, поддерживающее контроль, сотрудничество и улучшение процессов через формализованные процедуры и проверки.

WorkClout

WorkClout

workclout.com

WorkClout — платформа управления качеством для производителей автозапчастей, автоматизирующая внутренние аудиты, контроль документов и инспекции качества.

QAD

QAD

qad.com

QAD — облачная платформа для управления производственными процессами и цепочками поставок, включая ERP, планирование и аналитические функции для оптимизации операций.

vHive

vHive

vhive.ai

vHive — это программное обеспечение для предприятий, позволяющее использовать автономные дрон-улья для создания цифровых двойников активов.

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