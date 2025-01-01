Подключенные рабочие платформы - Самые популярные приложения

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Подключенные рабочие платформы помогают промышленным компаниям планировать, планировать и контролировать сложные операции производства и цепочки поставок в нескольких местах и командах. Это программное обеспечение позволяет компаниям эффективно планировать и назначать рабочие задания, одновременно способствуя сотрудничеству и обмену информацией между сотрудниками. Руководители производства и менеджеры по запасам используют подключенные рабочие платформы для планирования и назначения задач, а сотрудники используют их для выполнения назначенной работы. Эти платформы поставляются как автономные решения и требуют интеграции с программным обеспечением для производства и цепочки поставок, таким как ERP-системы, системы управления производством, пакеты цепочек поставок, а также программное обеспечение расширенного планирования и планирования (APS). Для обеспечения безопасности сотрудников они также интегрируются с программным обеспечением по охране окружающей среды и безопасности (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — приложение для управления техническим обслуживанием, упрощающее операции и управление активами для промышленных команд.
SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.
DeepHow
deephow.com
DeepHow — это приложение для записи и обучения навыкам, использующее видео, ИИ для сегментации, транскрибирования и перевода процессов для рабочих.
Nrby
nrby.com
Nrby — это приложение для эффективной коммуникации мобильных команд, позволяющее отслеживать проекты, статусы задач и безопасность сотрудников.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App - платформа для внутренней коммуникации, позволяющая организациям управлять контентом и вовлекать сотрудников через мобильные устройства.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — это программное обеспечение на основе ИИ для оптимизации работы промышленных сотрудников, включая обучение, поддержку и улучшение рабочих процессов.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta — цифровая платформа для оптимизации производственных процессов, включая обучение, управление качеством и аудит, с акцентом на эффективность и связь.
Tulip
tulip.co
Tulip — платформа для создания и интеграции приложений, помогающая компаниям оптимизировать производственные процессы и анализировать данные в реальном времени.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям перейти от бумажных инструкций к цифровым, улучшая производительность, качество и безопасность в производстве и цепочке поставок.
Tervene
tervene.com
Tervene — приложение для цифровизации управления на производстве, поддерживающее контроль, сотрудничество и улучшение процессов через формализованные процедуры и проверки.
WorkClout
workclout.com
WorkClout — платформа управления качеством для производителей автозапчастей, автоматизирующая внутренние аудиты, контроль документов и инспекции качества.
QAD
qad.com
QAD — облачная платформа для управления производственными процессами и цепочками поставок, включая ERP, планирование и аналитические функции для оптимизации операций.
vHive
vhive.ai
vHive — это программное обеспечение для предприятий, позволяющее использовать автономные дрон-улья для создания цифровых двойников активов.
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