Подключенные рабочие платформы - Самые популярные приложения

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Подключенные рабочие платформы помогают промышленным компаниям планировать, планировать и контролировать сложные операции производства и цепочки поставок в нескольких местах и командах. Это программное обеспечение позволяет компаниям эффективно планировать и назначать рабочие задания, одновременно способствуя сотрудничеству и обмену информацией между сотрудниками. Руководители производства и менеджеры по запасам используют подключенные рабочие платформы для планирования и назначения задач, а сотрудники используют их для выполнения назначенной работы. Эти платформы поставляются как автономные решения и требуют интеграции с программным обеспечением для производства и цепочки поставок, таким как ERP-системы, системы управления производством, пакеты цепочек поставок, а также программное обеспечение расширенного планирования и планирования (APS). Для обеспечения безопасности сотрудников они также интегрируются с программным обеспечением по охране окружающей среды и безопасности (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — приложение для управления техническим обслуживанием, упрощающее операции и управление активами для промышленных команд.
SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.
DeepHow
deephow.com
DeepHow — это приложение для записи и обучения навыкам, использующее видео, ИИ для сегментации, транскрибирования и перевода процессов для рабочих.
Nrby
nrby.com
Nrby — это приложение для эффективной коммуникации мобильных команд, позволяющее отслеживать проекты, статусы задач и безопасность сотрудников.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App - платформа для внутренней коммуникации, позволяющая организациям управлять контентом и вовлекать сотрудников через мобильные устройства.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — это программное обеспечение на основе ИИ для оптимизации работы промышленных сотрудников, включая обучение, поддержку и улучшение рабочих процессов.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta — цифровая платформа для оптимизации производственных процессов, включая обучение, управление качеством и аудит, с акцентом на эффективность и связь.
Tulip
tulip.co
Tulip, лидер в области оперативной деятельности, помогает компаниям по всему миру оснащать своих сотрудников подключенными приложениями с поддержкой искусственного интеллекта, что приводит к повышению качества работы, повышению эффективности и сквозному отслеживанию операций. Компонуемая платформа Tulip позволяет тем, кто находится ближе всего к операциям, воспользоваться преимуществами компонуемости и периферийной связи для цифровой трансформации процессов, руководства операторами, отслеживания производства и получения целостного представления операций в режиме реального времени. Компании любого размера и из разных отраслей, включая сложное производство, фармацевтику и производство медицинского оборудования, внедрили компонуемые решения с помощью платформы Tulip для решения некоторых из наиболее насущных проблем в работе: процессы защиты от ошибок и повышение производительности с помощью управляемых рабочих процессов, сбора и анализа. данные в режиме реального времени и постоянное улучшение операций. Компания является дочерним предприятием MIT и имеет штаб-квартиру в Сомервилле, штат Массачусетс, а также офисы в Германии и Венгрии.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
Tervene
tervene.com
Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заводских цехах. Мы обслуживаем заводы в Северной Америке и Европе, включая таких лидеров производства, как Mars Wrigley, Safran, Siemens, General Dynamics и ArcelorMittal. Используя Tervene, эти производители оцифровали свою систему управления, чтобы способствовать эффективному управленческому поведению за счет соблюдения передового опыта.
WorkClout
workclout.com
WorkClout — это платформа управления качеством для производителей автомобильных запчастей. Наше программное обеспечение помогает оптимизировать и автоматизировать внутренние аудиты, контроль документации, визуальные проверки, обучение и профилактическое проектирование качества. С помощью WorkClout организации могут: ∙ Аудит процессов на уровне ∙ 8Д ∙ Аудит проверки оборудования (PVA) ∙ Соответствие FMEA ∙ Документооборот ∙ Директива по оборудованию, работающему под давлением (PED) ∙ Аудит поставщиков ∙ МАТФ 16949 ∙ ИСО 9001 ∙ ИСО 45001 ∙ ИСО 14001 ∙ Визуальный/размерный контроль качества ∙ Повышение процесса/эффективности ∙ Превентивное/прогнозируемое качественное проектирование (сокращение количества дефектов качества на миллиард деталей) ∙ SPC / Анализ тенденций данных ∙ Корректирующие действия / CAPA ∙ Корректирующие действия поставщика (SCAR) Обслуживаемые отрасли: производство OEM-запчастей для автомобилей, производство аккумуляторов, производство запасных частей для послепродажного обслуживания автомобилей, производители автомобильных транспортных средств, производство кузовов и прицепов. Идеальный инструмент для работников автомобильной промышленности!
QAD
qad.com
QAD является ведущим поставщиком решений для производства и цепочки поставок следующего поколения в облаке. Чтобы добиться успеха в турбулентном мире, столкнувшись с сбоями в предложении и колебаниях спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD обеспечивает адаптивные приложения, чтобы обеспечить эти адаптивные предприятия. Основанный в Санта -Барбаре, штат Калифорния, в QAD есть клиенты в 84 странах мира. Тысячи компаний развернули решения QAD Enterprise, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровую коммерцию (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), планирование цифровой цепочки поставок (DSCP), глобальная торговля и выполнение транспорта (GTTE), система управления качеством предприятия (EQMS), подключенная рабочая сила и разведка процесса.
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
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