Подключенные рабочие платформы - Самые популярные приложения - Ватикан

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Подключенные рабочие платформы помогают промышленным компаниям планировать, планировать и контролировать сложные операции производства и цепочки поставок в нескольких местах и командах. Это программное обеспечение позволяет компаниям эффективно планировать и назначать рабочие задания, одновременно способствуя сотрудничеству и обмену информацией между сотрудниками. Руководители производства и менеджеры по запасам используют подключенные рабочие платформы для планирования и назначения задач, а сотрудники используют их для выполнения назначенной работы. Эти платформы поставляются как автономные решения и требуют интеграции с программным обеспечением для производства и цепочки поставок, таким как ERP-системы, системы управления производством, пакеты цепочек поставок, а также программное обеспечение расширенного планирования и планирования (APS). Для обеспечения безопасности сотрудников они также интегрируются с программным обеспечением по охране окружающей среды и безопасности (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — приложение для управления техническим обслуживанием, упрощающее операции и управление активами для промышленных команд.
Tulip
tulip.co
Tulip, лидер в области оперативной деятельности, помогает компаниям по всему миру оснащать своих сотрудников подключенными приложениями с поддержкой искусственного интеллекта, что приводит к повышению качества работы, повышению эффективности и сквозному отслеживанию операций. Компонуемая платформа Tulip позволяет тем, кто находится ближе всего к операциям, воспользоваться преимуществами компонуемости и периферийной связи для цифровой трансформации процессов, руководства операторами, отслеживания производства и получения целостного представления операций в режиме реального времени. Компании любого размера и из разных отраслей, включая сложное производство, фармацевтику и производство медицинского оборудования, внедрили компонуемые решения с помощью платформы Tulip для решения некоторых из наиболее насущных проблем в работе: процессы защиты от ошибок и повышение производительности с помощью управляемых рабочих процессов, сбора и анализа. данные в режиме реального времени и постоянное улучшение операций. Компания является дочерним предприятием MIT и имеет штаб-квартиру в Сомервилле, штат Массачусетс, а также офисы в Германии и Венгрии.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — это программное обеспечение на основе ИИ для оптимизации работы промышленных сотрудников, включая обучение, поддержку и улучшение рабочих процессов.
SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 - это платформа для управления сложными операционными процедурами, экономящая время и уменьшающая ошибки в проектах и испытаниях.
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Приложение обладает мощными возможностями определения местоположения, предоставляя руководителям, директорам и менеджерам полный обзор всех проектов, их статуса, задач, безопасности труда и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите: https://nrby.com или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], чтобы узнать больше.
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
QAD
qad.com
QAD является ведущим поставщиком решений для производства и цепочки поставок следующего поколения в облаке. Чтобы добиться успеха в турбулентном мире, столкнувшись с сбоями в предложении и колебаниях спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD обеспечивает адаптивные приложения, чтобы обеспечить эти адаптивные предприятия. Основанный в Санта -Барбаре, штат Калифорния, в QAD есть клиенты в 84 странах мира. Тысячи компаний развернули решения QAD Enterprise, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровую коммерцию (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), планирование цифровой цепочки поставок (DSCP), глобальная торговля и выполнение транспорта (GTTE), система управления качеством предприятия (EQMS), подключенная рабочая сила и разведка процесса.
WorkClout
workclout.com
WorkClout — это платформа управления качеством для производителей автомобильных запчастей. Наше программное обеспечение помогает оптимизировать и автоматизировать внутренние аудиты, контроль документации, визуальные проверки, обучение и профилактическое проектирование качества. С помощью WorkClout организации могут: ∙ Аудит процессов на уровне ∙ 8Д ∙ Аудит проверки оборудования (PVA) ∙ Соответствие FMEA ∙ Документооборот ∙ Директива по оборудованию, работающему под давлением (PED) ∙ Аудит поставщиков ∙ МАТФ 16949 ∙ ИСО 9001 ∙ ИСО 45001 ∙ ИСО 14001 ∙ Визуальный/размерный контроль качества ∙ Повышение процесса/эффективности ∙ Превентивное/прогнозируемое качественное проектирование (сокращение количества дефектов качества на миллиард деталей) ∙ SPC / Анализ тенденций данных ∙ Корректирующие действия / CAPA ∙ Корректирующие действия поставщика (SCAR) Обслуживаемые отрасли: производство OEM-запчастей для автомобилей, производство аккумуляторов, производство запасных частей для послепродажного обслуживания автомобилей, производители автомобильных транспортных средств, производство кузовов и прицепов. Идеальный инструмент для работников автомобильной промышленности!
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd, созданная в 2011 году, предоставляет технологии и поддержку для оказания помощи организациям в «обеспечении» их внутренних коммуникаций и вовлеченности сотрудников. Его интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому, кто находится в организации, брать на себя ответственность за коммуникации компании, создавая и добавляя контент на одну коммуникационную платформу для сотрудников и распространяя его на мобильные устройства команд. Клиенты варьируются от малых и малых и до крупнейших многонациональных организаций, и все это использует платформу Thrive для создания и адаптации своих собственных приложений по коммуникациям сотрудников для улучшения внутренней связи и дальнейшего привлечения своих распределенных команд. Это программное обеспечение в качестве услуг решения позволяет HR, маркетинг, внутренние коммунальные компании, корпоративные коммунальные компании, ИТ и других специалистов создавать и продвигать важную, актуальную, своевременную и индивидуальную информацию для своих «труднодоступных» команд - тех, кто не имеет доступа или ограниченного доступа к электронной почте. В отличие от других, Thrive специализируется на вдохновлении и обучении клиентов в своем цифровом путешествии по трансформации через свою платформу SaaS, успех клиента и постоянную поддержку. Платформа коммуникационной связи Thrive's Communication используется во всем мире во многих отраслях. Клиентами являются Deloitte, SSE, Biffa, Medical Center Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, Post, SGN и многие другие. Вдохновите, информируйте и привлекайте сотрудников с платформой связи и взаимодействия, которая является экономически эффективной и смехотворно простым в использовании.
Tervene
tervene.com
Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заводских цехах. Мы обслуживаем заводы в Северной Америке и Европе, включая таких лидеров производства, как Mars Wrigley, Safran, Siemens, General Dynamics и ArcelorMittal. Используя Tervene, эти производители оцифровали свою систему управления, чтобы способствовать эффективному управленческому поведению за счет соблюдения передового опыта.
DeepHow
deephow.com
DeepHow — это приложение для записи и обучения навыкам, использующее видео, ИИ для сегментации, транскрибирования и перевода процессов для рабочих.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta предлагает программные решения для расширения навыков подключенной рабочей силы. Платформа помогает производственным компаниям, управляя производительностью, позволяя заводским работникам учиться, решать проблемы качества и постепенно предлагать информацию на заводе. Программное обеспечение Azumuta соединяет операторов, руководителей и менеджеров с каждым отдельным производственным аспектом и поддерживает культуру постоянного улучшения. Azumuta - это модульная онлайн -платформа, которая помогает людям в заводской среде повышать производительность и качество производства за счет лучшей коммуникации и технологической поддержки. Программные модули Azumuta включают следующее: - Инструкции по цифровой работе - Гарантия качества - Матрица навыков и обучение - Аудит и цифровой контрольный список - Непрерывное улучшение / капа
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