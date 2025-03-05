Thrive.App

thrive.app

Thrive.App Ltd, созданная в 2011 году, предоставляет технологии и поддержку для оказания помощи организациям в «обеспечении» их внутренних коммуникаций и вовлеченности сотрудников. Его интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому, кто находится в организации, брать на себя ответственность за коммуникации компании, создавая и добавляя контент на одну коммуникационную платформу для сотрудников и распространяя его на мобильные устройства команд. Клиенты варьируются от малых и малых и до крупнейших многонациональных организаций, и все это использует платформу Thrive для создания и адаптации своих собственных приложений по коммуникациям сотрудников для улучшения внутренней связи и дальнейшего привлечения своих распределенных команд. Это программное обеспечение в качестве услуг решения позволяет HR, маркетинг, внутренние коммунальные компании, корпоративные коммунальные компании, ИТ и других специалистов создавать и продвигать важную, актуальную, своевременную и индивидуальную информацию для своих «труднодоступных» команд - тех, кто не имеет доступа или ограниченного доступа к электронной почте. В отличие от других, Thrive специализируется на вдохновлении и обучении клиентов в своем цифровом путешествии по трансформации через свою платформу SaaS, успех клиента и постоянную поддержку. Платформа коммуникационной связи Thrive's Communication используется во всем мире во многих отраслях. Клиентами являются Deloitte, SSE, Biffa, Medical Center Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, Post, SGN и многие другие. Вдохновите, информируйте и привлекайте сотрудников с платформой связи и взаимодействия, которая является экономически эффективной и смехотворно простым в использовании.