Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Подключенные рабочие платформы помогают промышленным компаниям планировать, планировать и контролировать сложные операции производства и цепочки поставок в нескольких местах и командах. Это программное обеспечение позволяет компаниям эффективно планировать и назначать рабочие задания, одновременно способствуя сотрудничеству и обмену информацией между сотрудниками. Руководители производства и менеджеры по запасам используют подключенные рабочие платформы для планирования и назначения задач, а сотрудники используют их для выполнения назначенной работы. Эти платформы поставляются как автономные решения и требуют интеграции с программным обеспечением для производства и цепочки поставок, таким как ERP-системы, системы управления производством, пакеты цепочек поставок, а также программное обеспечение расширенного планирования и планирования (APS). Для обеспечения безопасности сотрудников они также интегрируются с программным обеспечением по охране окружающей среды и безопасности (EHS).
Отправить новое приложение
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture-это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения каждый день, предлагая лучший способ работы. То, что началось как приложение для цифрового контрольного списка, превратилось в платформу для проведения инспекций, поднятия и решения проблем, управления активами и учебных команд на ходу. SafeTyCulture также помогает командам делать больше, чем просто отметить ящики для управления, риска и соответствия - это может помочь установить окружающую среду, стандарты здоровья и безопасности и повысить планку, когда речь идет о совершенстве. Благодаря захвату данных в реальном времени и практической информации у вас под рукой, вы всегда будете знать, что работает, а что не так, чтобы сосредоточиться на том, что действительно имеет значение-становится лучше с каждым днем. Разблокируйте потенциал ваших рабочих команд, чтобы продвинуть ваш бизнес вперед с помощью SafetyCulture.
MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX — ведущее программное обеспечение для обслуживания и выполнения работ, разработанное специально для промышленных и пограничных групп. Мы помогаем компаниям оптимизировать операции по техническому обслуживанию, улучшить управление активами и расширить возможности сотрудников, одновременно предоставляя аналитическую информацию, которая может улучшить вашу прибыль. Будучи мобильной платформой, MaintenanceX предоставляет современное решение с поддержкой Интернета вещей для групп по техническому обслуживанию, надежности и эксплуатации, которым доверяют более 8 тысяч компаний по всему миру. Если вы ищете решение CMMS с поддержкой искусственного интеллекта, которое просто в использовании и внедрении, не ищите дальше. Платформа MaintenanceX управляет миллионами рабочих заданий и активов и используется более чем 500 тысячами специалистов по всему миру. Мы помогаем клиентам сократить время незапланированных простоев и повысить доступность активов, одновременно удовлетворяя сложные требования соответствия и обеспечивая безопасность работников. Готовы отказаться от буфера обмена? Вот что мы можем помочь вашей команде оцифровать: -Наряды на техническое обслуживание -Профилактическое обслуживание -Процедуры безопасности -Аудит безопасности и экологии -Многосайтовая отчетность -Интеграция IoT и ERP -Рабочие процессы аудита/инспекции - Контрольные списки обучения -Управление заказами запчастей и связи с поставщиками Мы гордимся тем, что обслуживаем крупнейшие мировые бренды, включая Duracell, AB InBev, Univar, Cintas, McDonalds, Titan America и многие другие.
Tulip
tulip.co
Tulip, лидер в области оперативной деятельности, помогает компаниям по всему миру оснащать своих сотрудников подключенными приложениями с поддержкой искусственного интеллекта, что приводит к повышению качества работы, повышению эффективности и сквозному отслеживанию операций. Компонуемая платформа Tulip позволяет тем, кто находится ближе всего к операциям, воспользоваться преимуществами компонуемости и периферийной связи для цифровой трансформации процессов, руководства операторами, отслеживания производства и получения целостного представления операций в режиме реального времени. Компании любого размера и из разных отраслей, включая сложное производство, фармацевтику и производство медицинского оборудования, внедрили компонуемые решения с помощью платформы Tulip для решения некоторых из наиболее насущных проблем в работе: процессы защиты от ошибок и повышение производительности с помощью управляемых рабочих процессов, сбора и анализа. данные в режиме реального времени и постоянное улучшение операций. Компания является дочерним предприятием MIT и имеет штаб-квартиру в Сомервилле, штат Массачусетс, а также офисы в Германии и Венгрии.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — единственный в мире поставщик программного обеспечения для подключенных работников на базе искусственного интеллекта. Программная платформа Augmentir представляет собой набор подключенных к сети рабочих инструментов на базе искусственного интеллекта, которые помогают промышленным компаниям оптимизировать безопасность, качество и производительность современной быстро меняющейся рабочей силы в промышленности. Компании в сфере производства, услуг, энергетики и строительства используют ИИ Augmentir в сочетании с цифровыми рабочими процессами платформы и возможностями удаленного сотрудничества для оптимизации своих операций на переднем крае и обеспечения значительного роста и постоянного улучшения в областях поддержки производительности, обучения и развития персонала.
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для нескольких программ/миссий. * Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, изменения, обратную связь и отслеживание изменений между версиями. * Доступная для запросов база данных текущих процедур. * Представления и возможности ручных и автоматизированных процедур * Интегрированная телеметрия, управление и данные миссии. * Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Приложение обладает мощными возможностями определения местоположения, предоставляя руководителям, директорам и менеджерам полный обзор всех проектов, их статуса, задач, безопасности труда и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите: https://nrby.com или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], чтобы узнать больше.
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
QAD
qad.com
QAD является ведущим поставщиком решений для производства и цепочки поставок следующего поколения в облаке. Чтобы добиться успеха в турбулентном мире, столкнувшись с сбоями в предложении и колебаниях спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD обеспечивает адаптивные приложения, чтобы обеспечить эти адаптивные предприятия. Основанный в Санта -Барбаре, штат Калифорния, в QAD есть клиенты в 84 странах мира. Тысячи компаний развернули решения QAD Enterprise, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровой коммерции (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), цифровое планирование цепочки поставок (DSCP), глобальная торговля и выполнение транспорта (GTTE), система управления качеством предприятия (EQMS), подключенная рабочая сила и интеллект процесса.
WorkClout
workclout.com
WorkClout — это платформа управления качеством для производителей автомобильных запчастей. Наше программное обеспечение помогает оптимизировать и автоматизировать внутренние аудиты, контроль документации, визуальные проверки, обучение и профилактическое проектирование качества. С помощью WorkClout организации могут: ∙ Аудит процессов на уровне ∙ 8Д ∙ Аудит проверки оборудования (PVA) ∙ Соответствие FMEA ∙ Документооборот ∙ Директива по оборудованию, работающему под давлением (PED) ∙ Аудит поставщиков ∙ МАТФ 16949 ∙ ИСО 9001 ∙ ИСО 45001 ∙ ИСО 14001 ∙ Визуальный/размерный контроль качества ∙ Повышение процесса/эффективности ∙ Превентивное/прогнозируемое качественное проектирование (сокращение количества дефектов качества на миллиард деталей) ∙ SPC / Анализ тенденций данных ∙ Корректирующие действия / CAPA ∙ Корректирующие действия поставщика (SCAR) Обслуживаемые отрасли: производство OEM-запчастей для автомобилей, производство аккумуляторов, производство запасных частей для послепродажного обслуживания автомобилей, производители автомобильных транспортных средств, производство кузовов и прицепов. Идеальный инструмент для работников автомобильной промышленности!
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd, созданная в 2011 году, предоставляет технологии и поддержку для оказания помощи организациям в «обеспечении» их внутренних коммуникаций и вовлеченности сотрудников. Его интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому, кто находится в организации, брать на себя ответственность за коммуникации компании, создавая и добавляя контент на одну коммуникационную платформу для сотрудников и распространяя его на мобильные устройства команд. Клиенты варьируются от малых и малых и до крупнейших многонациональных организаций, и все это использует платформу Thrive для создания и адаптации своих собственных приложений по коммуникациям сотрудников для улучшения внутренней связи и дальнейшего привлечения своих распределенных команд. Это программное обеспечение в качестве услуг решения позволяет HR, маркетинг, внутренние коммунальные компании, корпоративные коммунальные компании, ИТ и других специалистов создавать и продвигать важную, актуальную, своевременную и индивидуальную информацию для своих «труднодоступных» команд - тех, кто не имеет доступа или ограниченного доступа к электронной почте. В отличие от других, Thrive специализируется на вдохновлении и обучении клиентов в своем цифровом путешествии по трансформации через свою платформу SaaS, успех клиента и постоянную поддержку. Платформа коммуникационной связи Thrive's Communication используется во всем мире во многих отраслях. Клиентами являются Deloitte, SSE, Biffa, Medical Center Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, Post, SGN и многие другие. Вдохновите, информируйте и привлекайте сотрудников с платформой связи и взаимодействия, которая является экономически эффективной и смехотворно простым в использовании.
Tervene
tervene.com
Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заводских цехах. Мы обслуживаем заводы в Северной Америке и Европе, включая таких лидеров производства, как Mars Wrigley, Safran, Siemens, General Dynamics и ArcelorMittal. Используя Tervene, эти производители оцифровали свою систему управления, чтобы способствовать эффективному управленческому поведению за счет соблюдения передового опыта.
DeepHow
deephow.com
DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а затем использовать ИИ для сегментации, расшифровки и перевода видео на этапы и соответствующие языки для своих целей. многоязычная рабочая сила. Сотрудники могут получить доступ к видео в любое время, что позволяет им быстрее адаптироваться и более эффективно повышать квалификацию с помощью собственных процессов компании. Традиционные методы обучения, такие как текстовые СОПы, не могут быть эффективно обновлены, и сегодня средний работник скорее обратится к видео, чтобы освоить новые навыки. Они могут наблюдать за экспертом прямо на экране и самостоятельно подражать его опыту. Создание видеоконтента не должно быть сложным или требовать поддержки профессиональной команды по производству видео с дорогим оборудованием. Обеспечьте бесперебойную работу своих линий и лучше обучайте свою команду с помощью платформы видеообучения DeepHow на базе искусственного интеллекта.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta предлагает программные решения для расширения навыков подключенной рабочей силы. Платформа помогает производственным компаниям, управляя производительностью, позволяя заводским работникам учиться, решать проблемы качества и постепенно предлагать информацию на заводе. Программное обеспечение Azumuta соединяет операторов, руководителей и менеджеров с каждым отдельным производственным аспектом и поддерживает культуру постоянного улучшения. Azumuta - это модульная онлайн -платформа, которая помогает людям в заводской среде повышать производительность и качество производства за счет лучшей коммуникации и технологической поддержки. Программные модули Azumuta включают следующее: - Инструкции по цифровой работе - Гарантия качества - Матрица навыков и обучение - Аудит и цифровой контрольный список - Непрерывное улучшение / капа
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.