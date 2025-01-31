Подключенные рабочие платформы - Самые популярные приложения - Судан

Thrive.App

thrive.app

Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себя ответственность за коммуникацию вашей компании, создавая и добавляя контент на единую коммуникационную платформу для сотрудников и распространяя его на мобильные устройства ваших команд. Наши клиенты варьируются от компаний малого и среднего бизнеса до крупнейших транснациональных организаций, которые используют платформу TheAppBuilder для создания и адаптации своих собственных приложений для общения с сотрудниками, чтобы улучшить свои внутренние коммуникации и еще больше вовлечь свои распределенные команды. Это программное обеспечение как сервисное решение позволяет специалистам по кадрам, маркетингу, внутренним коммуникациям, корпоративным коммуникациям, ИТ и другим специалистам создавать и продвигать важную, актуальную, своевременную и персонализированную информацию для своих «труднодоступных» команд. Те, у кого нет доступа или ограничен доступ к электронной почте. В отличие от других, мы специализируемся на том, чтобы вдохновлять и обучать наших клиентов на пути к цифровой трансформации с помощью нашей платформы SaaS, а также на их успешной адаптации и постоянной поддержке. Платформа общения сотрудников Thrive используется клиентами во многих отраслях по всему миру. Среди наших клиентов; Carlsberg, SSE, Biffa, Медицинский центр Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN и многие другие. Для получения дополнительной информации посетите www.thrive.app.