Подключенные рабочие платформы - Самые популярные приложения - Судан

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Подключенные рабочие платформы помогают промышленным компаниям планировать, планировать и контролировать сложные операции производства и цепочки поставок в нескольких местах и командах. Это программное обеспечение позволяет компаниям эффективно планировать и назначать рабочие задания, одновременно способствуя сотрудничеству и обмену информацией между сотрудниками. Руководители производства и менеджеры по запасам используют подключенные рабочие платформы для планирования и назначения задач, а сотрудники используют их для выполнения назначенной работы. Эти платформы поставляются как автономные решения и требуют интеграции с программным обеспечением для производства и цепочки поставок, таким как ERP-системы, системы управления производством, пакеты цепочек поставок, а также программное обеспечение расширенного планирования и планирования (APS). Для обеспечения безопасности сотрудников они также интегрируются с программным обеспечением по охране окружающей среды и безопасности (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX — ведущее программное обеспечение для обслуживания и выполнения работ, разработанное специально для промышленных и пограничных групп. Мы помогаем компаниям оптимизировать операции по техническому обслуживанию, улучшить управление активами и расширить возможности сотрудников, одновременно предоставляя аналитическую информацию, которая может улучшить вашу прибыль. Будучи мобильной платформой, MaintenanceX предоставляет современное решение с поддержкой Интернета вещей для групп по техническому обслуживанию, надежности и эксплуатации, которым доверяют более 8 тысяч компаний по всему миру. Если вы ищете решение CMMS с поддержкой искусственного интеллекта, которое просто в использовании и внедрении, не ищите дальше. Платформа MaintenanceX управляет миллионами рабочих заданий и активов и используется более чем 500 тысячами специалистов по всему миру. Мы помогаем клиентам сократить время незапланированных простоев и повысить доступность активов, одновременно удовлетворяя сложные требования соответствия и обеспечивая безопасность работников. Готовы отказаться от буфера обмена? Вот что мы можем помочь вашей команде оцифровать: -Наряды на техническое обслуживание -Профилактическое обслуживание -Процедуры безопасности -Аудит безопасности и экологии -Многосайтовая отчетность -Интеграция IoT и ERP -Рабочие процессы аудита/инспекции - Контрольные списки обучения -Управление заказами запчастей и связи с поставщиками Мы гордимся тем, что обслуживаем крупнейшие мировые бренды, включая Duracell, AB InBev, Univar, Cintas, McDonalds, Titan America и многие другие.
Tulip
tulip.co
Tulip, лидер в области оперативной деятельности, помогает компаниям по всему миру оснащать своих сотрудников подключенными приложениями с поддержкой искусственного интеллекта, что приводит к повышению качества работы, повышению эффективности и сквозному отслеживанию операций. Компонуемая платформа Tulip позволяет тем, кто находится ближе всего к операциям, воспользоваться преимуществами компонуемости и периферийной связи для цифровой трансформации процессов, руководства операторами, отслеживания производства и получения целостного представления операций в режиме реального времени. Компании любого размера и из разных отраслей, включая сложное производство, фармацевтику и производство медицинского оборудования, внедрили компонуемые решения с помощью платформы Tulip для решения некоторых из наиболее насущных проблем в работе: процессы защиты от ошибок и повышение производительности с помощью управляемых рабочих процессов, сбора и анализа. данные в режиме реального времени и постоянное улучшение операций. Компания является дочерним предприятием MIT и имеет штаб-квартиру в Сомервилле, штат Массачусетс, а также офисы в Германии и Венгрии.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — единственный в мире поставщик программного обеспечения для подключенных работников на базе искусственного интеллекта. Программная платформа Augmentir представляет собой набор подключенных к сети рабочих инструментов на базе искусственного интеллекта, которые помогают промышленным компаниям оптимизировать безопасность, качество и производительность современной быстро меняющейся рабочей силы в промышленности. Компании в сфере производства, услуг, энергетики и строительства используют ИИ Augmentir в сочетании с цифровыми рабочими процессами платформы и возможностями удаленного сотрудничества для оптимизации своих операций на переднем крае и обеспечения значительного роста и постоянного улучшения в областях поддержки производительности, обучения и развития персонала.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком, превратилось в платформу для проведения проверок, постановки и решения проблем, управления активами и обучения команд на ходу. SafetyCulture также помогает командам делать больше, чем просто отмечать флажки в отношении управления, рисков и соблюдения требований – она может помочь установить стандарты окружающей среды, здоровья и безопасности, а также поднять планку, когда дело доходит до операционной эффективности. Благодаря сбору данных в режиме реального времени и практическим рекомендациям вы всегда будете знать, что работает, а что нет, и сможете сосредоточиться на том, что действительно важно – становиться лучше с каждым днем. Раскройте потенциал своих рабочих групп, чтобы продвинуть свой бизнес вперед с помощью SafetyCulture.
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для нескольких программ/миссий. * Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, изменения, обратную связь и отслеживание изменений между версиями. * Доступная для запросов база данных текущих процедур. * Представления и возможности ручных и автоматизированных процедур * Интегрированная телеметрия, управление и данные миссии. * Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Приложение обладает мощными возможностями определения местоположения, предоставляя руководителям, директорам и менеджерам полный обзор всех проектов, их статуса, задач, безопасности труда и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите: https://nrby.com или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], чтобы узнать больше.
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
QAD
qad.com
QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD предоставляет адаптивные приложения для поддержки этих адаптивных предприятий. Компания QAD, основанная в Санта-Барбаре, штат Калифорния, имеет клиентов в 84 странах мира. Тысячи компаний внедрили корпоративные решения QAD, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровую коммерцию (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), планирование цифровой цепочки поставок (DSCP), глобальную торговлю и транспортировку (GTTE), систему управления качеством предприятия. (EQMS), подключенная рабочая сила и аналитика процессов.
WorkClout
workclout.com
WorkClout — это платформа управления качеством для производителей автомобильных запчастей. Наше программное обеспечение помогает оптимизировать и автоматизировать внутренние аудиты, контроль документации, визуальные проверки, обучение и профилактическое проектирование качества. С помощью WorkClout организации могут: ∙ Аудит процессов на уровне ∙ 8Д ∙ Аудит проверки оборудования (PVA) ∙ Соответствие FMEA ∙ Документооборот ∙ Директива по оборудованию, работающему под давлением (PED) ∙ Аудит поставщиков ∙ МАТФ 16949 ∙ ИСО 9001 ∙ ИСО 45001 ∙ ИСО 14001 ∙ Визуальный/размерный контроль качества ∙ Повышение процесса/эффективности ∙ Превентивное/прогнозируемое качественное проектирование (сокращение количества дефектов качества на миллиард деталей) ∙ SPC / Анализ тенденций данных ∙ Корректирующие действия / CAPA ∙ Корректирующие действия поставщика (SCAR) Обслуживаемые отрасли: производство OEM-запчастей для автомобилей, производство аккумуляторов, производство запасных частей для послепродажного обслуживания автомобилей, производители автомобильных транспортных средств, производство кузовов и прицепов. Идеальный инструмент для работников автомобильной промышленности!
Thrive.App
thrive.app
Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себя ответственность за коммуникацию вашей компании, создавая и добавляя контент на единую коммуникационную платформу для сотрудников и распространяя его на мобильные устройства ваших команд. Наши клиенты варьируются от компаний малого и среднего бизнеса до крупнейших транснациональных организаций, которые используют платформу TheAppBuilder для создания и адаптации своих собственных приложений для общения с сотрудниками, чтобы улучшить свои внутренние коммуникации и еще больше вовлечь свои распределенные команды. Это программное обеспечение как сервисное решение позволяет специалистам по кадрам, маркетингу, внутренним коммуникациям, корпоративным коммуникациям, ИТ и другим специалистам создавать и продвигать важную, актуальную, своевременную и персонализированную информацию для своих «труднодоступных» команд. Те, у кого нет доступа или ограничен доступ к электронной почте. В отличие от других, мы специализируемся на том, чтобы вдохновлять и обучать наших клиентов на пути к цифровой трансформации с помощью нашей платформы SaaS, а также на их успешной адаптации и постоянной поддержке. Платформа общения сотрудников Thrive используется клиентами во многих отраслях по всему миру. Среди наших клиентов; Carlsberg, SSE, Biffa, Медицинский центр Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN и многие другие. Для получения дополнительной информации посетите www.thrive.app.
Tervene
tervene.com
Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заводских цехах. Мы обслуживаем заводы в Северной Америке и Европе, включая таких лидеров производства, как Mars Wrigley, Safran, Siemens, General Dynamics и ArcelorMittal. Используя Tervene, эти производители оцифровали свою систему управления, чтобы способствовать эффективному управленческому поведению за счет соблюдения передового опыта.
DeepHow
deephow.com
DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а затем использовать ИИ для сегментации, расшифровки и перевода видео на этапы и соответствующие языки для своих целей. многоязычная рабочая сила. Сотрудники могут получить доступ к видео в любое время, что позволяет им быстрее адаптироваться и более эффективно повышать квалификацию с помощью собственных процессов компании. Традиционные методы обучения, такие как текстовые СОПы, не могут быть эффективно обновлены, и сегодня средний работник скорее обратится к видео, чтобы освоить новые навыки. Они могут наблюдать за экспертом прямо на экране и самостоятельно подражать его опыту. Создание видеоконтента не должно быть сложным или требовать поддержки профессиональной команды по производству видео с дорогим оборудованием. Обеспечьте бесперебойную работу своих линий и лучше обучайте свою команду с помощью платформы видеообучения DeepHow на базе искусственного интеллекта.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta предлагает программные решения для повышения квалификации подключенных к сети сотрудников. Платформа помогает производственным компаниям повышать производительность, позволяя работникам фабрик учиться, решать проблемы с качеством на ходу и постепенно предлагать информацию в цехах завода. Программное обеспечение Azumuta объединяет операторов, руководителей и менеджеров во всех аспектах производства и поддерживает культуру постоянного совершенствования. Azumuta — это модульная онлайн-платформа, которая помогает людям на заводе повысить производительность и качество продукции за счет улучшения коммуникации и технологической поддержки. Программные модули Azumuta включают в себя следующее: - Цифровые рабочие инструкции - Гарантия качества - Матрица навыков и обучение - Аудит и цифровой контрольный список - Постоянное улучшение / CAPA
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