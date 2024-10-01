Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Подключенные рабочие платформы - Самые популярные приложения - Никарагуа
Подключенные рабочие платформы помогают промышленным компаниям планировать, планировать и контролировать сложные операции производства и цепочки поставок в нескольких местах и командах. Это программное обеспечение позволяет компаниям эффективно планировать и назначать рабочие задания, одновременно способствуя сотрудничеству и обмену информацией между сотрудниками. Руководители производства и менеджеры по запасам используют подключенные рабочие платформы для планирования и назначения задач, а сотрудники используют их для выполнения назначенной работы. Эти платформы поставляются как автономные решения и требуют интеграции с программным обеспечением для производства и цепочки поставок, таким как ERP-системы, системы управления производством, пакеты цепочек поставок, а также программное обеспечение расширенного планирования и планирования (APS). Для обеспечения безопасности сотрудников они также интегрируются с программным обеспечением по охране окружающей среды и безопасности (EHS).
Отправить новое приложение
MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX — ведущее программное обеспечение для обслуживания и выполнения работ, разработанное специально для промышленных и пограничных групп. Мы помогаем компаниям оптимизировать операции по техническому обслуживанию, улучшить управление активами и расширить возможности сотрудников, одновременн...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком,...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для...
Thrive.App
thrive.app
Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себ...
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. При...
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — единственный в мире поставщик программного обеспечения для подключенных работников на базе искусственного интеллекта. Программная платформа Augmentir представляет собой набор подключенных к сети рабочих инструментов на базе искусственного интеллекта, которые помогают промышленным компани...
DeepHow
deephow.com
DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а...
Tulip
tulip.co
Tulip, лидер в области оперативной деятельности, помогает компаниям по всему миру оснащать своих сотрудников подключенными приложениями с поддержкой искусственного интеллекта, что приводит к более высокому качеству работы, повышению эффективности и сквозному отслеживанию операций. Компонуемая платфо...
Azumuta
azumuta.com
Azumuta предлагает программные решения для повышения квалификации подключенных к сети сотрудников. Платформа помогает производственным компаниям повышать производительность, позволяя работникам фабрик учиться, решать проблемы с качеством на ходу и постепенно предлагать информацию в цехах завода. П...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, прои...
Tervene
tervene.com
Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заво...
WorkClout
workclout.com
WorkClout — это платформа управления качеством для производителей автомобильных запчастей. Наше программное обеспечение помогает оптимизировать и автоматизировать внутренние аудиты, контроль документации, визуальные проверки, обучение и профилактическое проектирование качества. С помощью WorkClout ...
QAD
qad.com
QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкос...
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.