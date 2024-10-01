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Подключенные рабочие платформы - Самые популярные приложения - Мальта Самые популярные Недавно добавленные

Подключенные рабочие платформы помогают промышленным компаниям планировать, планировать и контролировать сложные операции производства и цепочки поставок в нескольких местах и ​​командах. Это программное обеспечение позволяет компаниям эффективно планировать и назначать рабочие задания, одновременно способствуя сотрудничеству и обмену информацией между сотрудниками. Руководители производства и менеджеры по запасам используют подключенные рабочие платформы для планирования и назначения задач, а сотрудники используют их для выполнения назначенной работы. Эти платформы поставляются как автономные решения и требуют интеграции с программным обеспечением для производства и цепочки поставок, таким как ERP-системы, системы управления производством, пакеты цепочек поставок, а также программное обеспечение расширенного планирования и планирования (APS). Для обеспечения безопасности сотрудников они также интегрируются с программным обеспечением по охране окружающей среды и безопасности (EHS).