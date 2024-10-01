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Подключенные рабочие платформы - Самые популярные приложения - Дания

Подключенные рабочие платформы помогают промышленным компаниям планировать, планировать и контролировать сложные операции производства и цепочки поставок в нескольких местах и ​​командах. Это программное обеспечение позволяет компаниям эффективно планировать и назначать рабочие задания, одновременно способствуя сотрудничеству и обмену информацией между сотрудниками. Руководители производства и менеджеры по запасам используют подключенные рабочие платформы для планирования и назначения задач, а сотрудники используют их для выполнения назначенной работы. Эти платформы поставляются как автономные решения и требуют интеграции с программным обеспечением для производства и цепочки поставок, таким как ERP-системы, системы управления производством, пакеты цепочек поставок, а также программное обеспечение расширенного планирования и планирования (APS). Для обеспечения безопасности сотрудников они также интегрируются с программным обеспечением по охране окружающей среды и безопасности (EHS).

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MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintenanceX — ведущее программное обеспечение для обслуживания и выполнения работ, разработанное специально для промышленных и пограничных групп. Мы помогаем компаниям оптимизировать операции по техническому обслуживанию, улучшить управление активами и расширить возможности сотрудников, одновременн...

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком,...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для...

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себ...

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и ​​настольных компьютерах. При...

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Augmentir — единственный в мире поставщик программного обеспечения для подключенных работников на базе искусственного интеллекта. Программная платформа Augmentir представляет собой набор подключенных к сети рабочих инструментов на базе искусственного интеллекта, которые помогают промышленным компани...

Tulip

Tulip

tulip.co

Tulip, лидер в области оперативной деятельности, помогает компаниям по всему миру оснащать своих сотрудников подключенными приложениями с поддержкой искусственного интеллекта, что приводит к более высокому качеству работы, повышению эффективности и сквозному отслеживанию операций. Компонуемая платфо...

Azumuta

Azumuta

azumuta.com

Azumuta предлагает программные решения для повышения квалификации подключенных к сети сотрудников. Платформа помогает производственным компаниям повышать производительность, позволяя работникам фабрик учиться, решать проблемы с качеством на ходу и постепенно предлагать информацию в заводских цехах. ...

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, прои...

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а...

Tervene

Tervene

tervene.com

Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заво...

WorkClout

WorkClout

workclout.com

WorkClout — это платформа управления качеством для производителей автомобильных запчастей. Наше программное обеспечение помогает оптимизировать и автоматизировать внутренние аудиты, контроль документации, визуальные проверки, обучение и профилактическое проектирование качества. С помощью WorkClout ...

QAD

QAD

qad.com

QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкос...

vHive

vHive

vhive.ai

vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.

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