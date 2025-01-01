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Программное обеспечение для компьютерного перевода (CAT) облегчает перевод контента с одного языка на другой, используя память переводов, в которой хранятся ранее переведенные тексты, или используя помощь толпы. Это гарантирует, что переводы будут соответствовать ранее использованному языку, сохраняя правильность орфографии, грамматики и формулировок. Программное обеспечение CAT предлагает более эффективную и интерактивную платформу редактирования по сравнению с базовыми инструментами дословного машинного перевода. Благодаря таким функциям, как память переводов, каталоги фраз и терминологические базы данных, программное обеспечение CAT помогает переводчикам повысить эффективность и точность их работы. Кроме того, продукты CAT часто легко интегрируются с программным обеспечением для управления переводами, обеспечивая сотрудничество между переводчиками и поставщиками услуг, обеспечивая при этом организацию переведенных текстов.
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Murf AI
murf.ai
Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.
Matecat
matecat.com
Matecat - бесплатный и открытый онлайн-инструмент для перевода, интегрирующий машинный перевод и глоссарии для эффективного управления проектами перевода.
memoQ
memoq.com
memoQ — это программа для компьютерного перевода, предлагающая инструменты для управления памятью перевода, терминологией и обеспечением качества.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin — это программа для локализации, позволяющая командам управлять многоязычным контентом и интегрироваться с более чем 600 инструментами.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat — платформа ИИ для перевода и создания многоязычного контента, упрощающая глобальные операции для предприятий.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel — это платформа для перевода, которая помогает компаниям преодолевать языковые барьеры и предоставляет услуги перевода в реальном времени.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud - это система управления переводами, упрощающая локализацию контента и оптимизирующая процессы перевода для предприятий.
Weglot
weglot.com
Weglot - решение для локализации сайтов, переводящее контент более чем на 100 языков, интеграция с любыми CMS и управление переводами через централизованную панель.
Redokun
redokun.com
Redokun — это облачный инструмент для перевода документов, сохраняющий оригинальный дизайн и облегчает совместную работу команд.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — это многоязычное приложение для транскрипции и перевода текста и аудио на 108 языках с 322 голосами.
Wordfast
wordfast.com
Wordfast — это инструмент для переводчиков, который хранит переводы в базе данных и автоматически использует их в будущих проектах, оптимизируя процесс перевода.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise — это система управления переводами для цифровых продуктов, позволяющая командам переводить контент и упрощать локализацию благодаря автоматизации процессов.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate — это SaaS-приложение для управления переводами, доступа к переводчикам и генеративному ИИ в одном интерфейсе.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works — это программное обеспечение для управления переводами, оптимизирующее процессы перевода и сотрудничество между пользователями.
TextUnited
textunited.com
TextUnited - автоматизированная платформа для перевода и локализации контента, обеспечивающая точность и контроль над переводами.
Correcto
correctoai.com
Correcto — это инструмент ИИ для написания на испанском языке, который предлагает мгновенные исправления и помощь в адаптации текста для целевой аудитории.
Transifex
transifex.com
Transifex — платформа для автоматизации локализации, помогающая компаниям управлять многоязычным контентом и упрощать перевод.
Easyling
easyling.com
Easyling — это решение для перевода сайтов, позволяющее локализовать контент с минимальным вовлечением ИТ-специалистов, включая поддержку машинного перевода и переводческой памяти.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad - безопасный инструмент для перевода на более чем 120 языков, помогающий в многокультурной поддержке клиентов и переводе документов.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek — облачная платформа управления переводами, упрощающая многоязычное управление контентом и интеграция с системами, обеспечивая высокое качество переводов.
Pairaphrase
pairaphrase.com
Pairaphrase - это веб-система для управления переводом документов, обеспечивающая безопасность и поддержку более 140 языков с интеграцией в Google Drive.
Lingohub
lingohub.com
Lingohub - платформа для управления локализацией проектов, обеспечивающая интеграцию, автоматизацию и инструменты для совместной работы переводчиков и разработчиков.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords – платформа для автоматизации управления переводом и многоязычным контентом, помогающая предприятиям достичь глобальных целей.
Language I/O
languageio.com
Приложение Language I/O позволяет англоязычным командам поддержки общаться более чем на 100 языках в реальном времени с помощью машинного перевода.
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