Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для компьютерного перевода
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение для компьютерного перевода (CAT) облегчает перевод контента с одного языка на другой, используя память переводов, в которой хранятся ранее переведенные тексты, или используя помощь толпы. Это гарантирует, что переводы будут соответствовать ранее использованному языку, сохраняя правильность орфографии, грамматики и формулировок. Программное обеспечение CAT предлагает более эффективную и интерактивную платформу редактирования по сравнению с базовыми инструментами дословного машинного перевода. Благодаря таким функциям, как память переводов, каталоги фраз и терминологические базы данных, программное обеспечение CAT помогает переводчикам повысить эффективность и точность их работы. Кроме того, продукты CAT часто легко интегрируются с программным обеспечением для управления переводами, обеспечивая сотрудничество между переводчиками и поставщиками услуг, обеспечивая при этом организацию переведенных текстов.

Отправить новое приложение


TextUnited

TextUnited

textunited.com

TextUnited - автоматизированная платформа для перевода и локализации контента, обеспечивающая точность и контроль над переводами.

Pairaphrase

Pairaphrase

pairaphrase.com

Веб-система управления переводами (TMS) для предприятий, уделяющих особое внимание безопасности. ✔ Повысьте свою продуктивность уже сегодня с помощью Pairaphrase.

LinguaScribe

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe — это самое продвинутое многоязычное приложение для перевода, которое позволяет расшифровывать, переводить и озвучивать любой текст или аудио. Вы можете получить больше органического трафика, переводя или расшифровывая свои тексты и аудио на 108 языках, 322 реалистичных голоса и совершенную автоматизацию с помощью этого самого мощного набора языковых и голосовых инструментов.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.

Easyling

Easyling

easyling.com

Easyling — это решение для перевода веб-сайтов, которое предлагает несколько способов локализации веб-сайта с минимальным участием ИТ-специалистов или разработчиков. Easyling обеспечивает подсчет слов, извлечение контента, предварительный просмотр в реальном времени и мгновенную визуальную обратную связь по переводу в исходном макете. Машинный перевод с поддержкой глоссария и встроенная память переводов могут обеспечить улучшенное качество автоматического перевода. Интеграция MT/TM и обнаружение изменений в реальном времени обеспечивают непрерывные рабочие процессы доставки перевода с доставкой на основе JavaScript или через прокси-сервер перевода для локализованных страниц. К платформе также можно подключить внешнюю CAT/TMS. Техническая поддержка Easyling доступна на этом пути. Эксперты по решениям Easyling, включенные в стоимость плана, настраивают проект перевода вашего веб-сайта и сопровождают вас на протяжении всего процесса до публикации, настраивая платформу в соответствии с вашими бизнес- и техническими потребностями. Easyling также доступен в виде продукта с белой маркировкой.

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена сообщениями и справочным центрам, тем самым улучшая качество обслуживания клиентов по всему миру без дополнительных ресурсов. Что предлагает Lingpad: * Мгновенные переводы с помощью искусственного интеллекта: мгновенные и точные переводы с помощью искусственного интеллекта на более чем 120 языков. * Решения, ориентированные на обслуживание клиентов: адаптированы для групп поддержки и обеспечивают мгновенный локализованный ответ. * Локализация Справочного центра: простой перевод и поддержка многоязычных баз знаний, Справочного центра и часто задаваемых вопросов. * Перевод документов: поддержка более 40 типов файлов. * Технология контекстного искусственного интеллекта: понимает нюансы для более естественного перевода. * Автоматизация: оптимизирует ручные задачи, сокращая время и затраты. Преимущества: * Улучшите многоязычное обслуживание клиентов. * Расширяйтесь по всему миру без языковых ограничений. * Сократите эксплуатационные расходы и время, затрачиваемое на переводы. * Ускорьте время ответа с помощью мгновенных переводов. * Поддерживать последовательность во всех отношениях с клиентами. Испытайте все эти предложения и преимущества благодаря экономичным ценам Lingpad, разработанным для обеспечения максимальной отдачи от ваших инвестиций. Легко интегрируется с популярными платформами обслуживания клиентов: Zendesk; Домофон; Горгий; Передний; Фрешдеск Идеально подходит для: *Команды поддержки клиентов в любой отрасли. * Глобальный бизнес * Компании электронной коммерции * SaaS-провайдеры * Любая организация, нуждающаяся в эффективном многоязычном общении. * Любая организация, нуждающаяся в переводе с использованием искусственного интеллекта.

Correcto

Correcto

correctoai.com

Correcto — это самый продвинутый инструмент искусственного письма для испанского языка. В мире более 580 миллионов человек говорят по-испански, но существует только один инструмент для письма с искусственным интеллектом, который помогает предприятиям в испаноязычных странах лучше писать и общаться, поэтому Correcto — ваш инструмент для написания всего на испанском языке. Продукт сочетает в себе мгновенные исправления и искусственный интеллект, чтобы помочь пользователям не только писать без ошибок, но и адаптировать свое письменное общение к желаемой аудитории.

Cloudwords

Cloudwords

cloudwords.com

Cloudwords повышает скорость, масштабируемость и успех вашей многоязычной маркетинговой деятельности благодаря автоматизированным рабочим процессам и инструментам улучшения совместной работы. Узнайте, как Cloudwords может помочь вашему предприятию достичь глобальных целей быстрее, чем когда-либо.

Lingotek

Lingotek

lingotek.com

Lingotek, член Straker Group, была основана в 2006 году и расположена в Лехи, штат Юта. Создав первую облачную платформу TMS, компания Lingotek стала неотъемлемой частью технологической революции в индустрии локализации и перевода. Компания Lingotek, приобретенная Straker Translations в 2021 году, намерена продолжить свой рост в отрасли. Уникальная облачная система управления переводами (TMS) Lingotek создана для повышения производительности. Независимо от того, являетесь ли вы глобальной организацией, поддерживающей бизнес-операции, или гибкой компанией, постоянно выпускающей свежий контент, Lingotek сделает перевод быстрым и простым в любом масштабе. С самого начала Lingotek сотрудничала с некоторыми из самых инновационных технологических компаний в мире. Вместе с нашими партнерами мы поддерживаем глобальный бизнес в самых разных отраслях, включая правительство, технологии, финансы, телекоммуникации, путешествия и образование. Технология Lingotek и наша Глобальная сеть переводов расширяют возможности этих замечательных платформ, расширяя возможности взаимодействия с клиентами, повышения удобства использования программного обеспечения, поддержки и обучения по всему миру.

Redokun

Redokun

redokun.com

Redokun — это облачный инструмент для перевода документов, сохраняющий оригинальный дизайн и облегчает совместную работу команд.

Bureau Works

Bureau Works

bureauworks.com

Bureau Works — это программное обеспечение для управления переводами, оптимизирующее процессы перевода и сотрудничество между пользователями.

Wordfast

Wordfast

wordfast.com

Wordfast — это инструмент для переводчиков, который хранит переводы в базе данных и автоматически использует их в будущих проектах, оптимизируя процесс перевода.

Lingohub

Lingohub

lingohub.com

Контролируйте локализацию проекта — управляйте, координируйте и запускайте международные продукты быстрее. Lingohub — это комплексное решение для локализации, позволяющее сосредоточиться на технических целях, избежать ручной работы, протестировать дизайн на разных языках и упростить процесс локализации. Интегрированные платежные системы, надежные подключения к репозиториям, средства связи, проверки качества и многое другое делают локализацию проще, чем когда-либо. Упростите, оптимизируйте и автоматизируйте локализацию с помощью Lingohub.

Crowdin

Crowdin

crowdin.com

Crowdin — это программа для локализации, позволяющая командам управлять многоязычным контентом и интегрироваться с более чем 600 инструментами.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Программное обеспечение Language I/O позволяет группам поддержки клиентов, владеющим только английским языком (то есть говорящим только по-английски), общаться в чате, отправлять электронную почту и предоставлять поддержку самообслуживания на более чем 100 языках в режиме реального времени. Благодаря своей уникальной технологии машинного перевода он может организовать команду для выполнения точных и безопасных переводов для компании и отрасли в течение 24 часов. Его программное обеспечение соответствует требованиям GDPR и сертифицировано по стандарту ISO-27001 и интегрируется со всеми основными системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), включая Salesforce, Zendesk и Oracle. Предоставляя переводы агентам службы поддержки клиентов на платформах, которые они уже используют, это дает им возможность отвечать на запросы клиентов по электронной почте и в чате одним нажатием кнопки.

EasyTranslate

EasyTranslate

easytranslate.com

EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а также генеративный искусственный интеллект — и все это в одном централизованном программном обеспечении. Эффективно управляйте и автоматизируйте свои переводы. Найдите большое количество плагинов без кода, которые интегрируются непосредственно в вашу CMS, PIM и другие системы. Более того, EasyTranslate теперь интегрирован с GPT-4, поэтому вы можете легко создавать высококачественный контент на нескольких языках.

Matecat

Matecat

matecat.com

Matecat - бесплатный и открытый онлайн-инструмент для перевода, интегрирующий машинный перевод и глоссарии для эффективного управления проектами перевода.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.

Weglot

Weglot

weglot.com

Weglot - решение для локализации сайтов, переводящее контент более чем на 100 языков, интеграция с любыми CMS и управление переводами через централизованную панель.

XTM Cloud

XTM Cloud

xtm.cloud

XTM Cloud - это система управления переводами, упрощающая локализацию контента и оптимизирующая процессы перевода для предприятий.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel — это платформа для перевода, которая помогает компаниям преодолевать языковые барьеры и предоставляет услуги перевода в реальном времени.

Transifex

Transifex

transifex.com

Transifex — платформа для автоматизации локализации, помогающая компаниям управлять многоязычным контентом и упрощать перевод.

Smartcat

Smartcat

smartcat.com

Smartcat — платформа ИИ для перевода и создания многоязычного контента, упрощающая глобальные операции для предприятий.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.

memoQ

memoQ

memoq.com

memoQ — это программа для компьютерного перевода, предлагающая инструменты для управления памятью перевода, терминологией и обеспечением качества.

Lokalise

Lokalise

lokalise.com

Lokalise — это система управления переводами для цифровых продуктов, позволяющая командам переводить контент и упрощать локализацию благодаря автоматизации процессов.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.