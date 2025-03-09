Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для компьютерного перевода (CAT) облегчает перевод контента с одного языка на другой, используя память переводов, в которой хранятся ранее переведенные тексты, или используя помощь толпы. Это гарантирует, что переводы будут соответствовать ранее использованному языку, сохраняя правильность орфографии, грамматики и формулировок. Программное обеспечение CAT предлагает более эффективную и интерактивную платформу редактирования по сравнению с базовыми инструментами дословного машинного перевода. Благодаря таким функциям, как память переводов, каталоги фраз и терминологические базы данных, программное обеспечение CAT помогает переводчикам повысить эффективность и точность их работы. Кроме того, продукты CAT часто легко интегрируются с программным обеспечением для управления переводами, обеспечивая сотрудничество между переводчиками и поставщиками услуг, обеспечивая при этом организацию переведенных текстов.
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TextUnited
textunited.com
TextUnited - автоматизированная платформа для перевода и локализации контента, обеспечивающая точность и контроль над переводами.
Pairaphrase
pairaphrase.com
Веб-система управления переводами (TMS) для предприятий, уделяющих особое внимание безопасности. ✔ Повысьте свою продуктивность уже сегодня с помощью Pairaphrase.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — это самое продвинутое многоязычное приложение для перевода, которое позволяет расшифровывать, переводить и озвучивать любой текст или аудио. Вы можете получить больше органического трафика, переводя или расшифровывая свои тексты и аудио на 108 языках, 322 реалистичных голоса и совершенную автоматизацию с помощью этого самого мощного набора языковых и голосовых инструментов.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.
Easyling
easyling.com
Easyling — это решение для перевода веб-сайтов, которое предлагает несколько способов локализации веб-сайта с минимальным участием ИТ-специалистов или разработчиков. Easyling обеспечивает подсчет слов, извлечение контента, предварительный просмотр в реальном времени и мгновенную визуальную обратную связь по переводу в исходном макете. Машинный перевод с поддержкой глоссария и встроенная память переводов могут обеспечить улучшенное качество автоматического перевода. Интеграция MT/TM и обнаружение изменений в реальном времени обеспечивают непрерывные рабочие процессы доставки перевода с доставкой на основе JavaScript или через прокси-сервер перевода для локализованных страниц. К платформе также можно подключить внешнюю CAT/TMS. Техническая поддержка Easyling доступна на этом пути. Эксперты по решениям Easyling, включенные в стоимость плана, настраивают проект перевода вашего веб-сайта и сопровождают вас на протяжении всего процесса до публикации, настраивая платформу в соответствии с вашими бизнес- и техническими потребностями. Easyling также доступен в виде продукта с белой маркировкой.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена сообщениями и справочным центрам, тем самым улучшая качество обслуживания клиентов по всему миру без дополнительных ресурсов. Что предлагает Lingpad: * Мгновенные переводы с помощью искусственного интеллекта: мгновенные и точные переводы с помощью искусственного интеллекта на более чем 120 языков. * Решения, ориентированные на обслуживание клиентов: адаптированы для групп поддержки и обеспечивают мгновенный локализованный ответ. * Локализация Справочного центра: простой перевод и поддержка многоязычных баз знаний, Справочного центра и часто задаваемых вопросов. * Перевод документов: поддержка более 40 типов файлов. * Технология контекстного искусственного интеллекта: понимает нюансы для более естественного перевода. * Автоматизация: оптимизирует ручные задачи, сокращая время и затраты. Преимущества: * Улучшите многоязычное обслуживание клиентов. * Расширяйтесь по всему миру без языковых ограничений. * Сократите эксплуатационные расходы и время, затрачиваемое на переводы. * Ускорьте время ответа с помощью мгновенных переводов. * Поддерживать последовательность во всех отношениях с клиентами. Испытайте все эти предложения и преимущества благодаря экономичным ценам Lingpad, разработанным для обеспечения максимальной отдачи от ваших инвестиций. Легко интегрируется с популярными платформами обслуживания клиентов: Zendesk; Домофон; Горгий; Передний; Фрешдеск Идеально подходит для: *Команды поддержки клиентов в любой отрасли. * Глобальный бизнес * Компании электронной коммерции * SaaS-провайдеры * Любая организация, нуждающаяся в эффективном многоязычном общении. * Любая организация, нуждающаяся в переводе с использованием искусственного интеллекта.
Correcto
correctoai.com
Correcto — это самый продвинутый инструмент искусственного письма для испанского языка. В мире более 580 миллионов человек говорят по-испански, но существует только один инструмент для письма с искусственным интеллектом, который помогает предприятиям в испаноязычных странах лучше писать и общаться, поэтому Correcto — ваш инструмент для написания всего на испанском языке. Продукт сочетает в себе мгновенные исправления и искусственный интеллект, чтобы помочь пользователям не только писать без ошибок, но и адаптировать свое письменное общение к желаемой аудитории.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords повышает скорость, масштабируемость и успех вашей многоязычной маркетинговой деятельности благодаря автоматизированным рабочим процессам и инструментам улучшения совместной работы. Узнайте, как Cloudwords может помочь вашему предприятию достичь глобальных целей быстрее, чем когда-либо.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, член Straker Group, была основана в 2006 году и расположена в Лехи, штат Юта. Создав первую облачную платформу TMS, компания Lingotek стала неотъемлемой частью технологической революции в индустрии локализации и перевода. Компания Lingotek, приобретенная Straker Translations в 2021 году, намерена продолжить свой рост в отрасли. Уникальная облачная система управления переводами (TMS) Lingotek создана для повышения производительности. Независимо от того, являетесь ли вы глобальной организацией, поддерживающей бизнес-операции, или гибкой компанией, постоянно выпускающей свежий контент, Lingotek сделает перевод быстрым и простым в любом масштабе. С самого начала Lingotek сотрудничала с некоторыми из самых инновационных технологических компаний в мире. Вместе с нашими партнерами мы поддерживаем глобальный бизнес в самых разных отраслях, включая правительство, технологии, финансы, телекоммуникации, путешествия и образование. Технология Lingotek и наша Глобальная сеть переводов расширяют возможности этих замечательных платформ, расширяя возможности взаимодействия с клиентами, повышения удобства использования программного обеспечения, поддержки и обучения по всему миру.
Redokun
redokun.com
Redokun — это облачный инструмент для перевода документов, сохраняющий оригинальный дизайн и облегчает совместную работу команд.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works — это программное обеспечение для управления переводами, оптимизирующее процессы перевода и сотрудничество между пользователями.
Wordfast
wordfast.com
Wordfast — это инструмент для переводчиков, который хранит переводы в базе данных и автоматически использует их в будущих проектах, оптимизируя процесс перевода.
Lingohub
lingohub.com
Контролируйте локализацию проекта — управляйте, координируйте и запускайте международные продукты быстрее. Lingohub — это комплексное решение для локализации, позволяющее сосредоточиться на технических целях, избежать ручной работы, протестировать дизайн на разных языках и упростить процесс локализации. Интегрированные платежные системы, надежные подключения к репозиториям, средства связи, проверки качества и многое другое делают локализацию проще, чем когда-либо. Упростите, оптимизируйте и автоматизируйте локализацию с помощью Lingohub.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin — это программа для локализации, позволяющая командам управлять многоязычным контентом и интегрироваться с более чем 600 инструментами.
Language I/O
languageio.com
Программное обеспечение Language I/O позволяет группам поддержки клиентов, владеющим только английским языком (то есть говорящим только по-английски), общаться в чате, отправлять электронную почту и предоставлять поддержку самообслуживания на более чем 100 языках в режиме реального времени. Благодаря своей уникальной технологии машинного перевода он может организовать команду для выполнения точных и безопасных переводов для компании и отрасли в течение 24 часов. Его программное обеспечение соответствует требованиям GDPR и сертифицировано по стандарту ISO-27001 и интегрируется со всеми основными системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), включая Salesforce, Zendesk и Oracle. Предоставляя переводы агентам службы поддержки клиентов на платформах, которые они уже используют, это дает им возможность отвечать на запросы клиентов по электронной почте и в чате одним нажатием кнопки.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а также генеративный искусственный интеллект — и все это в одном централизованном программном обеспечении. Эффективно управляйте и автоматизируйте свои переводы. Найдите большое количество плагинов без кода, которые интегрируются непосредственно в вашу CMS, PIM и другие системы. Более того, EasyTranslate теперь интегрирован с GPT-4, поэтому вы можете легко создавать высококачественный контент на нескольких языках.
Matecat
matecat.com
Matecat - бесплатный и открытый онлайн-инструмент для перевода, интегрирующий машинный перевод и глоссарии для эффективного управления проектами перевода.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.
Weglot
weglot.com
Weglot - решение для локализации сайтов, переводящее контент более чем на 100 языков, интеграция с любыми CMS и управление переводами через централизованную панель.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud - это система управления переводами, упрощающая локализацию контента и оптимизирующая процессы перевода для предприятий.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel — это платформа для перевода, которая помогает компаниям преодолевать языковые барьеры и предоставляет услуги перевода в реальном времени.
Transifex
transifex.com
Transifex — платформа для автоматизации локализации, помогающая компаниям управлять многоязычным контентом и упрощать перевод.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat — платформа ИИ для перевода и создания многоязычного контента, упрощающая глобальные операции для предприятий.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.
memoQ
memoq.com
memoQ — это программа для компьютерного перевода, предлагающая инструменты для управления памятью перевода, терминологией и обеспечением качества.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise — это система управления переводами для цифровых продуктов, позволяющая командам переводить контент и упрощать локализацию благодаря автоматизации процессов.
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