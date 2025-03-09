Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Ватикан

Lingpad

lingpad.com

Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена сообщениями и справочным центрам, тем самым улучшая качество обслуживания клиентов по всему миру без дополнительных ресурсов. Что предлагает Lingpad: * Мгновенные переводы с помощью искусственного интеллекта: мгновенные и точные переводы с помощью искусственного интеллекта на более чем 120 языков. * Решения, ориентированные на обслуживание клиентов: адаптированы для групп поддержки и обеспечивают мгновенный локализованный ответ. * Локализация Справочного центра: простой перевод и поддержка многоязычных баз знаний, Справочного центра и часто задаваемых вопросов. * Перевод документов: поддержка более 40 типов файлов. * Технология контекстного искусственного интеллекта: понимает нюансы для более естественного перевода. * Автоматизация: оптимизирует ручные задачи, сокращая время и затраты. Преимущества: * Улучшите многоязычное обслуживание клиентов. * Расширяйтесь по всему миру без языковых ограничений. * Сократите эксплуатационные расходы и время, затрачиваемое на переводы. * Ускорьте время ответа с помощью мгновенных переводов. * Поддерживать последовательность во всех отношениях с клиентами. Испытайте все эти предложения и преимущества благодаря экономичным ценам Lingpad, разработанным для обеспечения максимальной отдачи от ваших инвестиций. Легко интегрируется с популярными платформами обслуживания клиентов: Zendesk; Домофон; Горгий; Передний; Фрешдеск Идеально подходит для: *Команды поддержки клиентов в любой отрасли. * Глобальный бизнес * Компании электронной коммерции * SaaS-провайдеры * Любая организация, нуждающаяся в эффективном многоязычном общении. * Любая организация, нуждающаяся в переводе с использованием искусственного интеллекта.