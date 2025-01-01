Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Игры
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для компьютерного перевода
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для компьютерного перевода (CAT) облегчает перевод контента с одного языка на другой, используя память переводов, в которой хранятся ранее переведенные тексты, или используя помощь толпы. Это гарантирует, что переводы будут соответствовать ранее использованному языку, сохраняя правильность орфографии, грамматики и формулировок. Программное обеспечение CAT предлагает более эффективную и интерактивную платформу редактирования по сравнению с базовыми инструментами дословного машинного перевода. Благодаря таким функциям, как память переводов, каталоги фраз и терминологические базы данных, программное обеспечение CAT помогает переводчикам повысить эффективность и точность их работы. Кроме того, продукты CAT часто легко интегрируются с программным обеспечением для управления переводами, обеспечивая сотрудничество между переводчиками и поставщиками услуг, обеспечивая при этом организацию переведенных текстов.

Отправить новое приложение


Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.

Matecat

Matecat

matecat.com

Matecat - бесплатный и открытый онлайн-инструмент для перевода, интегрирующий машинный перевод и глоссарии для эффективного управления проектами перевода.

memoQ

memoQ

memoq.com

memoQ — это программа для компьютерного перевода, предлагающая инструменты для управления памятью перевода, терминологией и обеспечением качества.

Crowdin

Crowdin

crowdin.com

Crowdin — это программа для локализации, позволяющая командам управлять многоязычным контентом и интегрироваться с более чем 600 инструментами.

Smartcat

Smartcat

smartcat.com

Smartcat — платформа ИИ для перевода и создания многоязычного контента, упрощающая глобальные операции для предприятий.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel — это платформа для перевода, которая помогает компаниям преодолевать языковые барьеры и предоставляет услуги перевода в реальном времени.

XTM Cloud

XTM Cloud

xtm.cloud

XTM Cloud - это система управления переводами, упрощающая локализацию контента и оптимизирующая процессы перевода для предприятий.

Weglot

Weglot

weglot.com

Weglot - решение для локализации сайтов, переводящее контент более чем на 100 языков, интеграция с любыми CMS и управление переводами через централизованную панель.

Wordfast

Wordfast

wordfast.com

Wordfast — это инструмент для переводчиков, который хранит переводы в базе данных и автоматически использует их в будущих проектах, оптимизируя процесс перевода.

LinguaScribe

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe — это многоязычное приложение для транскрипции и перевода текста и аудио на 108 языках с 322 голосами.

EasyTranslate

EasyTranslate

easytranslate.com

EasyTranslate — это SaaS-приложение для управления переводами, доступа к переводчикам и генеративному ИИ в одном интерфейсе.

TextUnited

TextUnited

textunited.com

TextUnited - автоматизированная платформа для перевода и локализации контента, обеспечивающая точность и контроль над переводами.

Lokalise

Lokalise

lokalise.com

Lokalise — это система управления переводами для цифровых продуктов, позволяющая командам переводить контент и упрощать локализацию благодаря автоматизации процессов.

Bureau Works

Bureau Works

bureauworks.com

Bureau Works — это программное обеспечение для управления переводами, оптимизирующее процессы перевода и сотрудничество между пользователями.

Correcto

Correcto

correctoai.com

Correcto — это инструмент ИИ для написания на испанском языке, который предлагает мгновенные исправления и помощь в адаптации текста для целевой аудитории.

Transifex

Transifex

transifex.com

Transifex — платформа для автоматизации локализации, помогающая компаниям управлять многоязычным контентом и упрощать перевод.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.

Redokun

Redokun

redokun.com

Redokun — это облачный инструмент для перевода документов, сохраняющий оригинальный дизайн и облегчает совместную работу команд.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Набор локализации фразы - это платформа для управления переводом и локализацией, объединяющая инструменты автоматизации и анализа для бизнеса.

Lingohub

Lingohub

lingohub.com

Lingohub - платформа для управления локализацией проектов, обеспечивающая интеграцию, автоматизацию и инструменты для совместной работы переводчиков и разработчиков.

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad - безопасный инструмент для перевода на более чем 120 языков, помогающий в многокультурной поддержке клиентов и переводе документов.

Pairaphrase

Pairaphrase

pairaphrase.com

Pairaphrase - это веб-система для управления переводом документов, обеспечивающая безопасность и поддержку более 140 языков с интеграцией в Google Drive.

Easyling

Easyling

easyling.com

Easyling — это решение для перевода сайтов, позволяющее локализовать контент с минимальным вовлечением ИТ-специалистов, включая поддержку машинного перевода и переводческой памяти.

Lingotek

Lingotek

lingotek.com

Lingotek — облачная платформа управления переводами, упрощающая многоязычное управление контентом и интеграция с системами, обеспечивая высокое качество переводов.

Cloudwords

Cloudwords

cloudwords.com

Cloudwords – платформа для автоматизации управления переводом и многоязычным контентом, помогающая предприятиям достичь глобальных целей.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Приложение Language I/O позволяет англоязычным командам поддержки общаться более чем на 100 языках в реальном времени с помощью машинного перевода.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.

Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - WebCatalog