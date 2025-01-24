Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

Redokun

redokun.com

Redokun — это мощный облачный инструмент перевода, призванный помочь менеджерам по маркетингу и их командам эффективно переводить различные типы документов, сохраняя при этом их исходный макет и дизайн. Ключевые преимущества для менеджеров по маркетингу: * Легкая интеграция команды: присоедините свою команду за час, а не за несколько дней. Удобный интерфейс Redokun требует минимального обучения, позволяя вашей команде быстро и эффективно приступить к работе. * Эффективность времени и затрат. Сократите время и затраты на перевод с помощью автоматизированных рабочих процессов и централизованных ресурсов перевода. Повысьте согласованность всех ваших маркетинговых материалов. * Упрощенное управление проектами: храните все свои переводческие проекты в одном месте. Отслеживайте ход работы нескольких команд и документов с одного взгляда, гарантируя, что вы всегда будете держать ситуацию под контролем. Идеально подходит для всей вашей маркетинговой команды: * Дизайнеры: сохраните оригинальный дизайн и стиль ваших документов. Попрощайтесь с утомительным копированием. Загрузите файлы, такие как InDesign, PowerPoint и другие, и позвольте своей команде перевести текст. Загрузите переведенный документ с тем же макетом. * Переводчики: повысьте скорость и точность перевода. Используйте машинный перевод и память переводов, чтобы ускорить вашу работу, сделав переводы более быстрыми и последовательными. Мощные функции для повышения ваших маркетинговых усилий: * Автоматизированный рабочий процесс: упростите процесс перевода с помощью автоматизированных рабочих процессов, которые позволят вашей команде беспрепятственно сотрудничать с минимальным вмешательством вручную. * Автоматическое сохранение и доступ к одобренным переводам: повторно используйте память переводов в разных проектах, чтобы вам никогда не приходилось платить за перевод одного и того же контента дважды. * Централизованные ресурсы перевода: ﻿Легко координируйте проекты перевода, где бы ни работала ваша команда. ﻿ * Продвинутый машинный перевод: используйте передовые технологии машинного перевода, чтобы переводить умнее, а не сложнее. * Беспрепятственное сотрудничество: легко работайте с предпочитаемыми вами поставщиками переводов или собственными командами. Возможности обмена, импорта и экспорта Redokun делают совместную работу гладкой и эффективной. * Мгновенные обновления документов. Применяйте изменения ко всем переведенным файлам за считанные секунды, устраняя необходимость ручного обновления во время редактирования. * Комплексное управление проектами: получайте обратную связь о состоянии проекта в режиме реального времени, информируя вас и контролируя ситуацию. * Поддержка различных форматов файлов: Redokun поддерживает широкий спектр форматов файлов, включая Adobe InDesign (.idml), ​​Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html). , субтитры (.srt), обычный текст (UTF-8.txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) и PDF (*.pdf). Redokun дает менеджерам по маркетингу и их командам возможность доставлять переведенный контент на рынок с большей легкостью и эффективностью. Попробуйте Redokun сегодня и испытайте более разумный способ управления своими переводами.