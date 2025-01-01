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Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Перу

Программное обеспечение для компьютерного перевода (CAT) облегчает перевод контента с одного языка на другой, используя память переводов, в которой хранятся ранее переведенные тексты, или используя помощь толпы. Это гарантирует, что переводы будут соответствовать ранее использованному языку, сохраняя правильность орфографии, грамматики и формулировок. Программное обеспечение CAT предлагает более эффективную и интерактивную платформу редактирования по сравнению с базовыми инструментами дословного машинного перевода. Благодаря таким функциям, как память переводов, каталоги фраз и терминологические базы данных, программное обеспечение CAT помогает переводчикам повысить эффективность и точность их работы. Кроме того, продукты CAT часто легко интегрируются с программным обеспечением для управления переводами, обеспечивая сотрудничество между переводчиками и поставщиками услуг, обеспечивая при этом организацию переведенных текстов.

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XTM Cloud

XTM Cloud

xtm.cloud

XTM Cloud — единственная система управления переводами, которая позволяет предприятиям выйти на глобальный уровень за счет использования самых передовых лингвистических технологий, интеллектуальной автоматизации и искусственного интеллекта. Сегодня возможность обновлять и локализовать большие объем...

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...

Matecat

Matecat

matecat.com

Matecat — это бесплатный онлайн-инструмент CAT с открытым исходным кодом. Это бесплатно для переводческих компаний, переводчиков и корпоративных пользователей.

memoQ

memoQ

memoq.com

memoQ — это собственный пакет программного обеспечения для компьютерного перевода, работающий в операционных системах Microsoft Windows. Он разработан венгерской компанией-разработчиком программного обеспечения memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies), ранее Kilgray, поставщи...

Crowdin

Crowdin

crowdin.com

Crowdin — это программное обеспечение для локализации на базе искусственного интеллекта для команд. Подключите более 600 инструментов для перевода вашего контента. Создавайте и управляйте всем своим многоязычным контентом в одном месте. Локализуйте свои приложения, программное обеспечение, веб-сайт...

Smartcat

Smartcat

smartcat.com

Smartcat — это важнейшая языковая платформа искусственного интеллекта для любого глобального предприятия. Языковой искусственный интеллект Smartcat, адаптированный под клиента, преобразует контент любого формата на любой язык: от документов и видео до сложных веб-сайтов и программного обеспечения, ...

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel устраняет языковые барьеры, чтобы бизнес мог процветать в разных культурах и географических регионах. Платформа Language Operations компании сочетает в себе передовой искусственный интеллект и работу человека для быстрых, эффективных и высококачественных переводов, которые со временем стан...

Weglot

Weglot

weglot.com

Weglot — это мощное решение для локализации веб-сайтов, которое переводит и отображает содержимое вашего веб-сайта на несколько языков. Совместимый с любой CMS (Shopify, WordPress, Webflow и т. д., а также сайтами, созданными по индивидуальному заказу), он интегрируется за считанные минуты. Созданн...

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную...

Lokalise

Lokalise

lokalise.com

Lokalise — это самая быстрорастущая система управления переводами на базе искусственного интеллекта с чистым и понятным пользовательским интерфейсом и адекватными ценами, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Будучи настоящим мультиплатформенным программным обеспечением, Lokalise позволяе...

Transifex

Transifex

transifex.com

Transifex — это платформа автоматизации локализации, которая помогает разработчикам и маркетологам публиковать цифровой контент на нескольких языках. Облачная платформа Transifex, созданная для компаний с гибкими циклами разработки, помогает ускорить доставку контента за счет непрерывного рабочего п...

Redokun

Redokun

redokun.com

Redokun — это мощный облачный инструмент перевода, призванный помочь менеджерам по маркетингу и их командам эффективно переводить различные типы документов, сохраняя при этом их исходный макет и дизайн. Ключевые преимущества для менеджеров по маркетингу: * Легкая интеграция команды: присоедините св...

LinguaScribe

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe — это самое продвинутое многоязычное приложение для перевода, которое позволяет расшифровывать, переводить и озвучивать любой текст или аудио. Вы можете получить больше органического трафика, переводя или расшифровывая свои тексты и аудио на 108 языках, 322 реалистичных голоса и соверше...

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных ...

EasyTranslate

EasyTranslate

easytranslate.com

EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а та...

Wordfast

Wordfast

wordfast.com

Решения Wordfast созданы, чтобы помочь переводчикам сэкономить время, деньги и усилия, сохраняя ваши переводы в базе данных памяти переводов и автоматически извлекая переведенный контент для будущих проектов. С 1999 года Wordfast стремится предоставлять на рынке самые удобные и доступные инструменты...

TextUnited

TextUnited

textunited.com

Переведите что угодно быстро и точно с помощью AI Translation Platform и службы поддержки клиентов мирового класса. TextUnited — это автоматизированная языковая платформа для компаний, ориентированных на знания. Его основные компетенции заключаются в высококачественном индивидуальном переводе, наде...

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad — это безопасный, продвинутый инструмент перевода с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации многоязычного обслуживания клиентов и перевода документов. Его платформа позволяет предприятиям обеспечивать бесперебойную многоязычную поддержку по каналам обмена со...

Correcto

Correcto

correctoai.com

Correcto — это самый продвинутый инструмент искусственного письма для испанского языка. В мире более 580 миллионов человек говорят по-испански, но существует только один инструмент для письма с искусственным интеллектом, который помогает предприятиям в испаноязычных странах лучше писать и общаться, ...

Pairaphrase

Pairaphrase

pairaphrase.com

Веб-система управления переводами (TMS) для предприятий, уделяющих особое внимание безопасности. ✔ Повысьте свою продуктивность уже сегодня с помощью Pairaphrase.

Easyling

Easyling

easyling.com

Easyling — это решение для перевода веб-сайтов, которое предлагает несколько способов локализации веб-сайта с минимальным участием ИТ-специалистов или разработчиков. Easyling обеспечивает подсчет слов, извлечение контента, предварительный просмотр в реальном времени и мгновенную визуальную обратную...

Lingotek

Lingotek

lingotek.com

Lingotek, член Straker Group, была основана в 2006 году и расположена в Лехи, штат Юта. Создав первую облачную платформу TMS, компания Lingotek стала неотъемлемой частью технологической революции в индустрии локализации и перевода. Компания Lingotek, приобретенная Straker Translations в 2021 году, ...

Bureau Works

Bureau Works

bureauworks.com

Bureau Works — это передовое программное обеспечение для перевода, которое помогает пользователям переводить с большей скоростью и с повышенным чувством авторства. Система управления переводами Bureau Works направлена ​​на решение давних проблем управления переводами путем интеграции понятий, котор...

Lingohub

Lingohub

lingohub.com

Контролируйте локализацию проекта — управляйте, координируйте и запускайте международные продукты быстрее. Lingohub — это комплексное решение для локализации, позволяющее сосредоточиться на технических целях, избежать ручной работы, протестировать дизайн на разных языках и упростить процесс локализа...

Cloudwords

Cloudwords

cloudwords.com

Cloudwords повышает скорость, масштабируемость и успех вашей многоязычной маркетинговой деятельности благодаря автоматизированным рабочим процессам и инструментам улучшения совместной работы. Узнайте, как Cloudwords может помочь вашему предприятию достичь глобальных целей быстрее, чем когда-либо.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Программное обеспечение Language I/O позволяет группам поддержки клиентов, владеющим только английским языком (то есть говорящим только по-английски), общаться в чате, отправлять электронную почту и предоставлять поддержку самообслуживания на более чем 100 языках в режиме реального времени. Благодар...

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