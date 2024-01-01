Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Босния и Герцеговина Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для компьютерного перевода (CAT) облегчает перевод контента с одного языка на другой, используя память переводов, в которой хранятся ранее переведенные тексты, или используя помощь толпы. Это гарантирует, что переводы будут соответствовать ранее использованному языку, сохраняя правильность орфографии, грамматики и формулировок. Программное обеспечение CAT предлагает более эффективную и интерактивную платформу редактирования по сравнению с базовыми инструментами дословного машинного перевода. Благодаря таким функциям, как память переводов, каталоги фраз и терминологические базы данных, программное обеспечение CAT помогает переводчикам повысить эффективность и точность их работы. Кроме того, продукты CAT часто легко интегрируются с программным обеспечением для управления переводами, обеспечивая сотрудничество между переводчиками и поставщиками услуг, обеспечивая при этом организацию переведенных текстов.